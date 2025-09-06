Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvoje pernai mirė 37,5 tūkst. žmonių: paaiškėjo, kurios ligos pasiglemžė daugiausia gyvybių

2025 m. rugsėjo 6 d. 09:40
Lietuvoje pernai mirė 37,5 tūkst. žmonių. Daugiausia mirčių – 50,8 proc. – lėmė kraujotakos sistemos ligos, skelbia Higienos institutas.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovė Ugnė Butkutė tvirtina, kad Lietuva tarp kitų Europos Sąjungos (ES) šalių išsiskiria mirtingumu nuo kraujotakos ligų.
„Remiantis Eurostato duomenimis, Lietuva išsiskiria vienu didžiausių mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklių Europos Sąjungoje – aukštesnis jis tik Bulgarijoje, Rumunijoje ir Latvijoje. Taip pat ypač didelis mirtingumas dėl išorinių priežasčių – šioje srityje mus lenkia tik Slovėnija“, – pranešime cituojama U. Butkutė.
Tuo metu kitos dažniausios mirties priežastys pernai buvo piktybiniai navikai (21,5 proc.), išorinės mirties priežastys (6,1 proc.) ir virškinimo sistemos ligos (5,7 proc.).
