Širdies spalva nušvietė Lietuvą – tai svarbi žinia visuomenei

Su vėžiu sergančiais vaikais solidarizavosi ir kitų miestų simboliai, kurie sužibę prisijungė prie tarptautinės vaikų onkologinių ligų sąmoningumo iniciatyvos „Auksinis kaspinas“.
Palaikymas padeda sveikti
Jautrią akciją inicijavo labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“, kuris jau daugelį metų padeda vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms.
„Labai džiaugiamės, kad Lietuva taip jautriai ir gražiai susivienijo. Auksinis kaspinas – tai tylus, bet galingas ženklas, kuris primena, kad nė viena šeima neturi likti viena su liga“, – sakė „Mamų unijos“ vadovė Justina Mėlinauskaitė.
Ji pabrėžė, kad rugsėjis – tai vėžiu sergančių vaikų mėnuo, kai visame pasaulyje siekiama atkreipti dėmesį į vaikų onkologines ligas, jų gydymo iššūkius ir bendruomenės palaikymo svarbą.
Visame pasaulyje vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, skaičius išlieka stabilus, tačiau šiuo metu stebimas sergamumo piktybinėmis ligomis šuolis. Kasmet Kauno klinikose apie 20 vaikų išgirsta ligos diagnozę. Visoje Lietuvoje – apie 100.
„Moksliniai tyrimai ir gydytojų patirtis rodo, kad vaikai, kurie jaučia stiprų artimųjų ir visuomenės palaikymą, sveiksta greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius.
Šilti žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia jiems emocinės stiprybės kovoti ir neprarasti vilties, todėl tokie renginiai tampa reikšmingu prisidėjimu prie vaikų sveikatos“, – sako paramos ir labdaros fondo vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms „Mamų unija“ vadovė Justina Žukauskienė.
Sužibo beveik visa Lietuva
Miestuose ir miesteliuose penktadienio vakarą suspindo aikštės, kultūros centrai, tiltai ir net muziejai – taip visuomenė kvietė nebijoti kalbėti apie vaikų ligas ir parodyti solidarumą šeimoms.
Prie iniciatyvos prisijungė Akmenės, Alytaus rajonai, Birštonas, Elektrėnai, Jonavos, Joniškio, Kaišiadorių rajonai, Kalvarija, Kaunas, Kazlų Rūda, Kelmės rajonas, Klaipėda, taip pat Kretingos rajonas, Marijampolė, Mažeikiai, Molėtų rajonas, Pagėgiai, Pakruojo rajonas, Palanga, Panevėžio miestas, Plungės, Prienų, Šakių rajonas, Šiauliai, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių rajonai. Neabejingi liko Telšių, Trakų, Ukmergės rajonai, Vilnius, Utenos ir Zarasų rajonai.
Kviečia sustoti ir susimąstyti
„Mamų unijos“ vadovė teigė, kad kiekvienais metais pirmasis rugsėjo penktadienis skiriamas tiems vaikams, kurie pirmąjį mokslo mėnesio penktadienį praleis ne su šeima ar draugais, galvodami apie naujus mokslo metus, o ligoninėje.
Pasak jos, apšviesdami miestus širdies spalva mes ne tik palaikome sergančius vaikus, bet ir kviečiame kiekvieną sustoti, susimąstyti bei prisidėti prie pagalbos jiems. Kiekvienas šios šviesos spindulys siunčia padrąsinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti.
Akcijos iniciatorius – Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“. Rugsėjo – Auksinio kaspino mėnesio – renginių, kuriuos organizuoja „Mamų unija“, globėjas – J. E. Valdas Adamkus.
Primename, kad rugsėjo 5–7 dienomis Vilniaus dienų metu, V.Kudirkos aikštėje auksinio kaspino palapinėje vilniečių ir miesto svečių laukia savanoriai ir „Mamų unijos“ komanda.