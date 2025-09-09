Turi tik kelias valandas: du netikėti insulto požymiai, kai būtina kviesti greitąją

Pasak gydytojos, dauguma žmonių žino, kad veido asimetrija, kalbos ar vaikščiojimo sutrikimai yra tipiniai insulto požymiai.
Tačiau egzistuoja ir mažiau žinomi organizmo signalai, kurie gali įspėti apie insultą. Tai – visą kūną apėmęs sustingimas bei bendras silpnumas.
„Insulto simptomai pasireiškia staiga, – paaiškino Pensilvanijos medicinos universiteto klinikinės neurologijos katedros docentė Kelly Gamberg. – Žmogus gali jaustis normaliai, o tada netikėtai atsiranda tokie požymiai kaip silpnumas, tirpimas, kalbos sutrikimai arba dalinis regos praradimas“.
Medicinos mokslų daktaras Robertas Sergotas pabrėžė, kad būtent staigus regos pablogėjimas dažnai yra ankstyvas įspėjimas apie artėjantį insultą.
Jis pridūrė, kad jei laikinas regos sutrikimas ar pablogėjimas yra susijęs su artėjančiu insultu, pacientas turi tik kelias valandas, kad gautų skubią medicininę pagalbą.
Medikai primygtinai primena, kad pasireiškus pirmiesiems insulto simptomams, derėtų nedelsiant kreiptis kvalifikuotos pagalbos.
„Daugelis daro klaidą: kai simptomai išnyksta, jie lieka namuose su mintimi, kad nebuvo nieko rimto, – pabrėžė K.Perry. – Tačiau skubios pagalbos skyriuje gydytojai gali iš tikrųjų išgelbėti gyvybę.“