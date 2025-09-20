Po žvaigždžių kosmetologės procedūros moters veidas liko negrįžtamai subjaurotas: išleido milžiniškas sumas

Rugpjūčio pabaigoje amerikietė Victoria Nelson pasidalijo „TikTok“ savo skaudžia patirtimi apie Kalifornijos Beverli Hilso kosmetologės Sonyos Dakar atliktą procedūrą, kuri, moters teigimu, paliko ją „subjaurotą“. Tarp S.Dakar klienčių yra tokios garsenybės, kaip Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz ir Drew Barrymore.
„Aš net nežinau, kaip tiksliai perteikti, kaip nenoriu dabar filmuoti šį vaizdo įrašą, bet man tiesiog nebeliko kitų galimybių, – sakė V.Nelson 13 minučių trukmės vaizdo įrašo, kuris nuo tada surinko daugiau nei 5 milijonus peržiūrų, pradžioje. – Aš atidėliojau šio vaizdo įrašo kūrimą ištisus metus. Tai man buvo gana traumuojanti – tiesiogine prasme – patirtis.“
V.Nelson paaiškino, kad ji pradėjo lankytis S.Dakar klinikoje 2019 m., bet dar ir anksčiau naudojo jos produktus. Tuo metu V.Nelson buvo 26 metai ir ji ieškojo gydymo nuo spuogų. „Aš iš karto buvau sužavėta, – prisiminė ji. – Ji buvo tokia protinga ir tokia įsitikinusi, kad mes galėsime išgydyti mano spuogus, tiems, kas su tuo susidūręs, tai yra tiesiog svajonė.“
Pasak moters, S.Dakar iš tikrųjų išgydė jos spuogus, ir ji toliau lankėsi pas ją reguliarioms veido procedūroms. Jos abi užmezgė tvirtą ryšį ir tapo viena kitai tarsi „šeima“. „Mūsų seansai buvo pusiau odos priežiūra, pusiau terapija, – sakė V.Nelson. – Aš tikrai jaučiausi taip, lyg leisčiau laiką su savo mama, ir gaudavau iš jos patarimų.“
2021 m. balandį V.Nelson nuėjo į įprastą veido procedūrą, o jos pabaigoje S.Dakar pasiūlė užbaigti ją cheminiu pilingu. Kadangi V.Nelson anksčiau buvo dariusis pilingą pas S.Dakar, ji teigia ja pasitikėjusi. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad S.Dakar reklamuoja šią procedūrą kaip „nesukeliančią nepatogumų ir dirginimo“.
S.Dakar ant abiejų skruostų ir ant kaktos užtepė skysto tirpalo. „Aš iškart pajutau deginimą ir dilgčiojimą, kuris, jei anksčiau nesi daręsis pilingo, gali būti šiek tiek nemalonus, bet šis tikrai buvo kitoks“, – prisiminė ji ir pridūrė, kad jai nebuvo duota akių apsaugos, ir jos akys pradėjo ašaroti.
Kai moteris pasiskundė skausmu, S.Dakar nuplovė tirpalą ir davė jai ventiliatorių, kad ji galėtų atvėsinti veidą.
„Veidas vis dar labai degė, ir aš buvau šiek tiek sutrikusi, kodėl tai taip skauda, – sakė V.Nelson. – Taigi aš įjungiau savo telefono priekinę kamerą... ir pamačiau tai, kas man atrodė kaip baltas kremas arba baltas losjonas, bet gana greitai supratau, kad tai iš tikrųjų buvo mano nudegusi oda.“
Nors klientė buvo susirūpinusi, S.Dakar ją patikino, kad „viskas bus gerai“ ir kad ji galės išgydyti nudegimus per mėnesį gydymo. Tačiau po 18 seansų 2021 m. ir 12 seansų 2022 m., iš kurių kai kurie apėmė „gana agresyvų mikro adatų naudojimą“, V.Nelson sako, kad jos veidas vis dar buvo nudegęs.
Ji prisiminė, kad tuo metu jautėsi, tarsi jos veidas būtų subjaurotas visam gyvenimui. Ji apskaičiavo, kad S.Dakar gydymui išleido apie 30 tūkst. dolerių (apie 25 tūkst. eurų), ir prisipažįsta, kad vis dar „neturi jokio supratimo“, kas buvo tame skystyje, kurį naudojo S.Dakar.
2022 m. liepą V.Nelson pasikonsultavo su savo dermatologe dėl nudegimų per įprastą odos patikrinimą.
„Ji iš karto buvo labai sutrikusi, nes nesuprato, kodėl Sonya iš karto nenukreipė manęs į nudegimų skyrių ar plastikos chirurgą, kai tai įvyko, ir buvo labai susirūpinusi dėl to, kas iš tikrųjų buvo šiame pilinge, nes, anot jos, tai, ką turėtų naudoti kosmetologas, neturėtų padaryti tokio lygio žalos“, – prisiminė V.Nelson.
Dermatologė jai rekomendavo gydymą lazeriu, kurio šešios procedūros jai atsiėjo dar 8 tūkst. dolerių (apie 6,7 tūkst. eurų).
V.Nelson 2023 m. sausio mėn. ji pranešė S.Dakar, kad lankosi pas dermatologę, tačiau kosmetologė įtikino ją grįžti gydytis pas ją, ir ji išleido dar apie 10 tūkst. dolerių (8,4 tūkst. eurų).
„Sonya ir aš nebebendraujame nuo 2023 m., – sakė V.Nelson. – Nuo tada keletas specialistų man pasakė, kad skystis tikriausiai buvo medicininės kokybės arba bent jau toks, prie kurio kosmetologė neturėtų turėti prieigos, atsižvelgiant į jos licenciją, išduotą Kalifornijos kirpyklų ir kosmetologijos tarybos. Taip pat man buvo pranešta, kad mikronadelių procedūros, kurias ji atliko siekdama išspręsti problemą, taip pat nėra numatytos toje licencijoje.“
Kirpyklų ir kosmetologijos taryba teigia, kad medicininės paskirties produktai ir mikronadai yra už kosmetologės kompetencijos ribų ir kad „galiausiai licencijos turėtojas yra atsakingas už savo praktikos srities supratimą, kaip numatyta Verslo ir profesijų kodekso 7316 straipsnyje“.
V.Nelson sako, kad randai jos veide vis dar matomi ir kad ji dėl jų labai kpompleksuoja.
„Iš viso per tuos metus aš išleidau apie 60 tūkst. dolerių (daugiau kaip 50 tūks. eurų) pas Sonyą, – teigia ji. – Aš patikėjau jai savo veidą, savo odą, tiesą sakant, daugelį savo slapčiausių jausmų, ir jausmas, kad ši moteris nesirūpino manimi taip, kaip aš tikėjausi, galiausiai yra tikrai labai nuviliantis.
Aš taip pat išleidau dar 30 000 dolerių (apie 25 tūkst. eurų) kitoms procedūroms pas kitus specialistus, tikėdamasi susigrąžinti savo veidą, kad jo pigmentacija ir tekstūra vėl taptų normali“.
Parengta pagal people.com
kosmetologėdermatologijanudegimai
Rodyti daugiau žymių