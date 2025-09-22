Lietuvoje – išaugęs sergamumas senatvine liga: kartais sutrinka net medikai

Nacionalinės asociacijos „Demencija Lietuvoje“ steigėja Ieva Petkutė sako, kad tokį augimą lemia visuomenės senėjimas, gerėjanti ligos diagnostika ir ilgėjanti gyvenimo trukmė.
„Kitaip tariant, su amžiumi žmogus tampa labiau pažeidžiamas demenciją sukeliančių veiksnių“, – teigia ji.
Prognozuojama, kad sergančiųjų demencija skaičius ateityje didės – tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Numatoma, kad iki 2050 m. žmonių, turinčių demenciją, skaičius Lietuvoje daugiau nei padvigubės. Todėl būtina jau dabar ruoštis ateities iššūkiams – stiprinti paslaugų prieinamumą, plėsti specialistų rengimą ir kurti demencijai draugišką aplinką.
Tuo pat metu galima pastebėti ir teigiamų pokyčių – auga visuomenės sąmoningumas. Vis daugiau kalbama apie demenciją, vyksta informacinės kampanijos, žmonės drąsiau kreipiasi pagalbos.
„Šiuo metu daug dėmesio skiriama artimųjų, prižiūrinčių demencija sergančius žmones, švietimui ir emocinei paramai“, – sako I.Petkutė. Asociacija „Demencija Lietuvoje“ kviečia jungtis į nuotolines edukacines savitarpio paramos grupes, kuriose galima ne tik gauti palaikymą, bet ir geriau suprasti demencijos keliamus iššūkius.
Vis dėlto, stigma visuomenėje vis dar išlieka, o pagalbos galimybės – ribotos. Dažnai visa priežiūros atsakomybė tenka šeimos nariams, o valstybės parama yra ribota.
„Tai – ne tik pagalba namuose. Problemos prasideda ir sveikatos priežiūros bei kitose viešųjų paslaugų įstaigose. Pavyzdžiui, viena mūsų asociacijos narė pasakojo, kad jos vyrui po insulto patekus į ligoninę Kaune, personalas neturėjo nei žinių, nei įrangos tinkamai pasirūpinti žmogumi, kuriam reikalinga slauga. Žmona pati konsultavo slaugytojas“, – pasakoja ji.
Minint Tarptautinę Alzheimerio ligos dieną, svarbu dar kartą atkreipti visuomenės dėmesį į būtinybę užtikrinti prieinamą pagalbą, mažinti stigmatizaciją ir skatinti visuomenės supratimą. Tai – ne tik vyresnio amžiaus žmonių, bet ir visos visuomenės iššūkis.
Rugsėjo 21-ąją minima Tarptautinė Alzheimerio ligos diena.