Sergančiųjų skaičius auga, amžius – jaunėja: kaip inovacijos keičia nutukimo gydymą?

Sutrikdo viso organizmo veiklą
Kauno klinikų endokrinologas, prof. Jonas Čeponis pasakoja, kad nutukimas yra lėtinė liga, kuriai būdingas perteklinis riebalinio audinio kaupimasis. Nors visuomenėje gajus mitas, kad jos išsivystymą lemia vien tik netinkama gyvensena, gydytojas pabrėžia, kad tai tik viena iš priežasčių. Nutukimo riziką reikšmingai didina genetika, taip pat biologiniai, hormoniniai, psichologiniai, aplinkos ir ekonominiai faktoriai.
Specialisto teigimu, riebalinis audinys žmogui yra būtinas. Jis atlieka daugybę svarbių funkcijų – be energijos saugojimo, atlieka termoreguliacinę, apsauginę funkcijas, užtikrina normalią energijos apykaitą, hormonų pusiausvyrą, imuninės sistemos veiklą. Visgi, nutukimo metu giliai pilvo ertmėje ir aplink vidaus organus susikaupę riebalai išskiria organizmą žalojančias medžiagas.
„Dėl to nutukimą ir vadiname sergančių riebalų liga, nes jie pradeda išskirti medžiagas, kurių jie neturėtų išskirti, taip sutrikdant daugybę organizmo procesų.
Pradedant nuo sutrikusios gliukozės ir riebalų apykaitos, išbalansuotos hormonų pusiausvyros, padidėjusio kraujospūdžio, lėtinio viso organizmo uždegimo, kurie prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų išsivystymo, kvėpavimo sistemų sutrikimų, sąnarių ligų, ir didėjančios vėžinių susirgimų rizikos“, – pasakoja prof. J. Čeponis.
Rizikos veiksnys daugeliui širdies ligų
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorė, Kauno klinikų Kardiologijos klinikos kardiologė ir Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadovė Jurgita Plisienė antrina, kad nutukimu sergantys pacientai dažnai varsto ir kardiologų duris.
„Nutukimas ir širdies bei kraujagyslių ligos tarpusavyje yra glaudžiai susijusios. Perteklinis riebalinio audinio kaupimasis prisideda prie tokių ligų kaip aterosklerozės, hipertenzijos, dislipidemijos, širdies nepakankamumo išsivystymo. Nutukimu sergantys pacientai turi didesnę riziką susirgti cukriniu diabetu, kuris taip pat yra svarbus širdies ligų rizikos veiksnys“, – teigia prof. J. Plisienė.
Kardiologė pažymi, kad gydant nutukimą taikomos kompleksinės priemonės – formuojami nauji, sveikatai palankesni mitybos įpročiai, didinamas fizinis aktyvumas. Jei gyvensenos pokyčių nepakanka, medikai pasitelkia inovatyvų medikamentinį gydymą.
Papildo gyvensenos pokyčius
Pasak LSMU profesorės, nutukimo gydymas inovatyviais vaistais prisideda prie geresnių išgyvenamumo rodiklių ir ilgesnės gyvenimo trukmės.
„Skiriant gydymą vaistais gydytojai atsižvelgia į jų įtaką širdies ir kraujagyslių ligų baigtims: ar mažėja kardiovaskulinis mirtingumas, širdies nepakankamumo atvejų ir kt. Naujausi moksliniai tyrimai patvirtina, kad inovatyvus gydymas padeda mažinti kūno masės indeksą, prailginant gyvenimo trukmę. Tačiau svarbu nepamiršti, šalia inovatyvaus medikamentinio gydymo būtina užtikrinti sveikatai palankesnius gyvensenos pokyčius“, – akcentuoja J. Plisienė.
Endokrinologas prof. J. Čeponis priduria, kad inovatyvūs vaistai leidžia kūno svorį sumažinti iki 25 proc. Visgi jie nėra „stebuklinga tabletė“ – pacientams svarbu suprasti, kad gydymo metu svarbu užtikrinti reguliarų fizinį aktyvumą, nes vartojant inovatyvius vaistus gali mažėti ne tik riebalų, bet ir raumenų masė.
„Nutukimo gydymui inovatyvūs vaistai yra ypatingai svarbūs, nes padeda pasiekti geresnių gydymo rezultatų, išvengti ilgalaikių nutukimo komplikacijų ir su juo susijusių ligų išsivystymo.
Pavyzdžiui, GLP-1 receptorių agonistai, kurie buvo sukurti cukrinio diabeto gydymui, o vėliau pradėti naudoti ir gydant nutukimą, mažina miokardo infarkto, insulto riziką, mirties nuo širdies ligų riziką. Ateityje, tikėtina, sulauksime dar veiksmingesnių medikamentų bei toliau bus tobulinamos diagnostikos ir rizikos veiksnių atpažinimo technologijos“, – sako prof. J. Čeponis.
Vertė ir pacientams, ir medikams
Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) direktorės Jūros Smilgaitės teigimu, medicinos inovacijos sparčiu žingsniu eina į priekį, o kartu su jomis atsiranda nauji vaistai, padedantys siekti geresnių gydymo rezultatų.
„Inovatyvūs vaistai nutukimo gydyme veikia kaip raktas, atrakinantis duris į galimybes, kurios anksčiau buvo sunkiai pasiekiamos vien tik valios pastangomis ar gyvenimo būdo pokyčiais. Jie suteikia pacientui realų šansą ne tik sumažinti svorį, bet ir pagerinti bendrą sveikatą bei gyvenimo kokybę“, – teigia J. Smilgaitė.
