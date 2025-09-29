Vyrų sveikata Lietuvoje – silpnoji grandis: siūlo pokyčius prostatos vėžio diagnostikoje

Kasmet Lietuvoje prostatos vėžys diagnozuojamas daugiau nei 2 tūkstančiams vyrų. Šiuo metu šia liga serga per 24 tūkstančius šalies gyventojų. Per metus nuo prostatos vėžio Lietuvoje miršta apie 500–600 žmonių.
Pasak S. Čaplinsko, vyrų sveikatos rodikliai Lietuvoje vis dar gerokai atsilieka nuo moterų. Žinoma, kad vyrai Lietuvoje gyvena aštuoniais metais trumpiau nei moterys, ir viena iš priežasčių – vėlai nustatomi susirigimai.
„Pagal Lietuvoje galiojančią ankstyvos diagnostikos programą, 50–69 metų vyrai turėtų kartą per dvejus metus atlikti prostatos specifinio antigeno tyrimą. Deja, tik kas ketvirtas vyras iš tikslinės grupės pasinaudoja šia galimybe“, – aiškina Seimo narys.
Svarbu ir tai, jog Lietuvoje įgyvendinama nacionalinio lygmens ankstyvosios diagnostikos programa. Moksliniai tyrimai rodo, kad ankstyva prostatos vėžio diagnostika padeda reikšmingai sumažinti mirtingumą.
„Siekiant sklandaus perėjimo prie šiuolaikinės diagnostikos sistemos, Lietuvos urologų draugijos darbo grupė aktyviai dirba prie teisės aktų pakeitimų, kad naujasis diagnostikos algoritmas būtų įtrauktas į oficialius sveikatos priežiūros reglamentus“, – pabrėžė gydytojas urologas doc. dr. Aušvydas Patašius.
Anot jo, ypatingą reikšmę šiame kontekste įgauna individualios rizikos vertinimas bei prostatos magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimas. Šiuo metu, remiantis galiojančiais teisės aktais, beveik visiems pacientams, kurių PSA rodikliai padidėję, atliekama biopsija.
„Naujoji prieiga siūlo esminį pokytį: pacientams, kurių PSA padidėję, pirmiausia įvertinama jų individuali rizika. Tik tiems, kuriems nustatoma vidutinė arba didelė rizika, taikomas prostatos MRT tyrimas. Biopsija atliekama tik tada, jei MRT tyrime nustatomi pakitimai“, – aiškino A. Patašius.
Tokiu būdu atliekamų biopsijų diagnostinis tikslumas yra keliasdešimt kartų didesnis, o pacientai patiria mažesnį diskomfortą ir mažesnę komplikacijų riziką.
Ankstyvosios diagnostikos programa, skirta prostatos vėžiui, yra ilgai laukto ir į paciento gerovę orientuoto, modernaus požiūrio dalis. Lietuva taps pirmąja šalimi Europoje, pradėsiančia taikyti individualia rizika pagrįstą prostatos vėžio patikrą.
