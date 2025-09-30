Demencija ir alkoholis: naujas tyrimas atskleidė kai ką netikėto

Iki šiol verda diskusijos, ar truputis alkoholio nėra naudinga sveikatai. Populiarus argumentas – Viduržemio jūros regiono gyventojai prie maisto išgeria ir taurę vyno. O jie juk pavyzdys, kaip gyventi ilgai ir sveikai.
Tai paskatino tyrėjus išanalizuoti, kaip tam tikri su alkoholiu susiję genai gali paveikti alkoholio vartojimo poveikį smegenims.
„Analizė parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali padidinti demencijos riziką“, – teigė pagrindinė tyrimo autorė Anya Topiwala, vyresnioji tyrėja iš Oksfordo universiteto (Jungtinė Karalystė). Tyrimo rezultatai rugsėjį paskelbti žurnale „BMJ Evidence-Based Medicine.
„Tai yra didžiausios apimties tyrimas šia tema“, – pabrėžė A.Topiwala.
Pasak jos, naudotas itin patikimas duomenų analizės metodas – Mendelio atsitiktinė atranka.
„Tai gana sudėtingas tyrimas, pateikiantis tam tikrų, bet ne galutinių įrodymų, kad alkoholis gali pakenkti smegenims, nepriklausomai nuo suvartojamo kiekio“, – sakė neurologas dr. Richardas Isaacsonas, Floridos Neurodegeneracinių ligų instituto tyrimų direktorius.
Jis atlieka tyrimus apie kognityvinį pagerėjimą žmonėms, kuriems genetiškai gresia Alzheimerio liga, bet nedalyvavo aptariamame tyrime.
„Žmonėms, turintiems APOE4 genetinį variantą, kuris yra dažniausias Alzheimerio ligos genetinis rizikos veiksnys, sakau, kad, remiantis turimais įrodymais, geriausia nevartoti alkoholio“, – teigė R.Isaacsonas.
Tačiau žmonėms, turintiems mažesnę genetinę Alzheimerio ligos riziką, tai dažnai priklauso nuo to, „kada“ ir „kaip“ jie geria, pridūrė R.Isaacsonas. Pavyzdžiui, jis teigė, kad alkoholis prieš miegą tuščiu skrandžiu turės žalingesnį poveikį smegenų sveikatai, palyginti su nedideliu kiekiu alkoholio ankstyvos vakarienės metu.
Ryšys tarp alkoholio ir demencijos
Naujajame tyrime buvo nagrinėjami beveik 560 000 žmonių sveikatos duomenys, kurie sukaupti Jungtinės Karalystės biobanke.
Dalyviai pateikė savarankiškai užpildytas ataskaitas apie tai, kiek alkoholio jie išgeria, o tyrėjai palygino alkoholio vartojimą su jų demencijos išsivystymo rizika laikui bėgant.
„Žmonės, kurie teigė vartojantys nedidelį kiekį alkoholio (mažiau nei 7 alkoholio vienetus per savaitę), turėjo mažesnę riziką nei tie, kurie geria daug (daugiau nei 40 alkoholio vienetų per savaitę)“, – teigė iškili neurodegeneracijos profesorė Tara Spires-Jones.
„Įdomu, kad iš pirmo žvilgsnio negeriantys asmenys ir žmonės, kurie teigė niekada negėrę, iš tikrųjų turėjo panašią demencijos riziką kaip ir tie, kurie gėrė daug“, – sakė T.Spires-Jones.
Tačiau tuomet tyrėjai atliko analizę tyrimų, kuriuose palyginti genetiniai žymenys, susiję su alkoholio vartojimu per visą gyvenimą.
Paaiškėjo, kad demencijos rizika tiesine proporcija didėjo kuo daugiau alkoholio suvartojama.
„Išgeriant 3 alkoholinius vienetus per savaitę, demencijos rizika padidėja 15 proc., palyginti su 1 gėrimu per savaitę“, – teigė A.Topiwala.
„Nei viena tyrimo dalis negali galutinai įrodyti, kad alkoholio vartojimas tiesiogiai sukelia demenciją, – teigė T.Spires-Jones. – Tačiau tai papildo mūsų supratimą, rodo ryšį tarp alkoholio vartojimo ir padidėjusios demencijos rizikos, o fundamentalūs neurologijos tyrimai parodė, kad alkoholis turi tiesioginį kenksmingą poveikį smegenų neuronams.“
Parengta pagal CNN inf.
