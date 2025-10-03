Po vakarienės prabangiame restorane – šeimos košmaras: susirgo visi iš eilės

„Ketvirtadienio vakarą ten buvau su trimis šeimos nariais. Seniai vienas kito nematėme ir turėjome planų savaitgaliui“, – pasakojo moteris, kuri valgė „Coco & Carmen“ restorane Stokholme.
Tačiau užsikrėtusiųjų patiriami simptomai skiriasi ir glumina gydytojus, rašo „Aftonbladet“.
Kaip švedų spaudai pasakojo savo tapatybės nenorėjusi viešinti moteris, vienas po kito susirgo keturi šeimos nariai.
„Dviem iš mūsų pasireiškė klasikiniai apsinuodijimo maistu simptomai. Likusiems buvo labiau gripo požymiai, bet visi karščiavome. Man pačiai pragariškai skaudėjo galvą. Niekada gyvenime neturėjau tokio galvos skausmo ir kelias dienas negalėjau atsikelti iš lovos“, – piktinosi moteris, kuri savaitgalį užsidarė namie su dviem vaikais.
„Dabar svarstau, kodėl iškart nekviečiau greitosios pagalbos“, – aiškino ji.
Stokholmo regiono infekcinių ligų gydytojo pavaduotojas Andreasas Jacksas ragino visus restorano svečius, kuriems pasireiškė simptomai – tokie kaip karščiavimas, vėmimas, viduriavimas – kreiptis į skubios pagalbos skyrių.
Norėjo apsaugoti kitus
Moteris, maniusi, kad tiesiog apsinuodijo maistu, šeštadienio rytą parašė restoranui, kuriame prieš tai vakarieniavo.
„Norėjau perspėti, kad nesusirgtų daugiau žmonių“, – sakė ji.
Po valandos ji vėl parašė el. laišką ir pranešė, kad simptomai pasireiškė dar vienam vakarienės dalyviui – buvo šaltkrėtis ir vėmimas.
Šeštadienio popietę ji išsiuntė dar vieną el. laišką: tuo metu sirgo jau keturi žmonės.
Restorano atstovai padėkojo jai už informaciją ir paprašė pranešti apie tai Aplinkos apsaugos administracijai.
„Taip ir padariau. Tikėjausi, kad apsaugosiu kitus. Tačiau, regis, jie toliau tiekė valgius ant stalų, ir susirgo daugiau žmonių“, – pastebėjo moteris.
Bakterijos randamos sūryje
Listeriozę sukeliančios bakterijos, aptinkamos dirvožemyje, vandenyje ir daugelio žinduolių žarnyne. Įprasti maisto produktai, kuriuose gali būti šių bakterijų, yra rūkyta ir vytinta lašiša, mėlynasis ir varškės sūris, šalti mėsos gaminiai. Termiškai neapdorotos daržovės taip pat gali būti infekcijos šaltinis.
Rizikos grupei priklauso nėščios moterys, vyresni nei 65 metų žmonės ir asmenys su nusilpusia imunine sistema.
„Štai kodėl keista, kad mus taip smarkiai paveikė. Trys iš mūsų, dalyvavusių vakarienėje praėjusį ketvirtadienį, esame apie 40 metų ir visiškai sveiki“, – stebėjosi moteris.
Manoma, yra ir daugiau nukentėjusių. Į Stokholme esančią Danderydo ligoninę atvykusios dvi moterys jau registratūroje išgirdo: „Na, jūs tikriausiai iš „Coco & Carmen“,
Ligoninės gydytojai atliko įvairių tyrimų.
„Jie sutrikę, kad atėjusieji turi tokius skirtingus simptomus ir sako, kad nieko panašaus anksčiau nematė“, – pasakojo Stokholmo gyventoja.