Onkologinių pacientų mityba: kaip išvengti svorio kritimo

„Kacheksija nėra paprastas svorio kritimas ar apetito stoka. Tai – sudėtingas sindromas, lemiantis raumenų masės praradimą. Sustabdyti šio proceso, vien daugiau valgant, dažniausiai nebepavyksta“, – pabrėžia Nacionalinio vėžio centro gydytoja dietologė Giedrė Maželytė.
Kas yra kacheksija?
Terminas „kacheksija“ kilęs iš graikų kalbos žodžių „kakos“ (blogas) ir „hexis“ (būklė), reiškiančių „prastą fizinę būseną“. Medicinoje tai – sudėtinis, multifaktorinis sindromas, kurį sukelia tiek vėžinis navikas, tiek organizmo reakcijos į jį. Dėl ligos sukeltų uždegiminių procesų, sutrikusios medžiagų apykaitos ir mažesnio maisto suvartojimo ima nykti organizmo raumenys bei riebalinis audinys.
Prieš keletą metų Kinijos medikų atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad su kacheksija susiduria apie 40 proc. ligonių, sergančių krūties vėžiu, leukemija ar limfomomis, daugiau nei 60 proc. – sergančiųjų plaučių, storosios žarnos ar prostatos vėžiu ir net 87 proc. kasos ir skrandžio vėžio pacientų. Bendrai skaičiuojama, kad būtent dėl kacheksijos miršta vienas iš penkių onkologinių pacientų.
G. Maželytė atkreipia dėmesį, jog kacheksija dažnai painiojama su anoreksija ar paprastu svorio kritimu, kas nėra teisinga.
„Kacheksija dažniausiai pasireiškia ir papildomais simptomais. Svarbiausias signalas, be riebalinio sluoksnio nykimo, yra raumenų masės mažėjimas ir balanso tarp biologinių sistemų sutrikimai. Kai kuriems ligoniams gali imti nykti netgi širdies raumuo. Akivaizdžiai suprastėja bendras fizinis pajėgumas, blogėja gydymo toleravimas – prasčiau reaguojama į chemoterapiją, didėja pooperacinių komplikacijų tikimybė“, – skirtumą paaiškina gydytoja dietologė.
Kodėl maistas toks svarbus?
Nors suvaldyti kacheksijos vien mitybos pagalba dažniausiai nepavyksta, būtent tinkama mityba yra jos prevencijos esmė ir būtinas sėkmingo ligos gydymo elementas.
„Pacientai dažnai galvoja, kad jei neturi apetito, galima valgyti tik tada, kai jis atsiras. Tačiau kovojant su onkologine liga organizmas resursus degina kur kas sparčiau nei įprastai, todėl ir tinkamai maitintis reikia pradėti kuo anksčiau. Idealu – dar prieš tai, kai kacheksijos požymiai tampa akivaizdūs net ir ne medikams“, – pabrėžia gydytoja dietologė.
Kacheksija vystosi pamažu, tad imtis prevencinių veiksmų ir susirūpinti tinkama mityba derėtų jau tada, kai pacientas dar nejaučia didelių sunkumų valgydamas pats ir nesiskundžia apetito trūkumu.
„Patys pacientai ir jų artimieji dažnai pastebi jau akivaizdžius kacheksijos požymius: itin sumažėjusį svorį, bendrą silpnumą ir išsekimą. Mūsų tikslas – užkirsti tam kelią. Kuo anksčiau imama tinkamai maitintis, tuo daugiau šansų sulėtinti raumenų nykimą, palaikyti jėgas ir padidinti gydymo toleravimą“, – sako G. Maželytė.
Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai
Suprastėjusi mityba dažnai lemia, kad ligonio organizmas nebegauna visų jam reikalingų maistinių medžiagų. Tokiais atvejais padėti gali ir didelės energinės vertės, specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, padedantys ligoniui gauti reikalingą baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekį.
Deja, apie šiuos produktus žino tik nedidelė dalis Lietuvos gyventojų. Netgi tarp tų, kuriems šie produktai yra skirti ir būtų labai naudingi, apie juos girdėjusių yra labai nedaug.
Šių metų rugpjūčio pabaigoje buvo atlikta reprezentatyvi apklausa, kurios metu paaiškėjo, kad net 7 iš 10, arba 68 proc., žmonių, kurie per pastaruosius penkerius metus artimoje aplinkoje susidūrė su onkologine liga, apie specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, skirtus būtent onkologiniams pacientams, nebuvo net girdėję.
Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai suteikia organizmui būtinų resursų kovoti tiek su liga, tiek su gydymo šalutiniais poveikiais. O juose esančios maistinės medžiagos ne tik suteikia energijos, bet ir užkerta kelią mitybos nepakankamumui bei gali prevenciškai apsaugoti nuo kacheksijos.
Pavyzdžiui, medicininės paskirties gėrimo „Supportan“ sudėtyje yra ne tik kasdien reikalingas kiekis baltymų bei vitaminų, bet ir omega-3 riebalų rūgščių, padedančių kovoti su uždegiminiais procesais ir galinčių sulėtinti raumenų masės nykimą.
Ligos stadijos ir gydymo galimybės
Medikai išskiria tris kacheksijos stadijas: prekacheksiją, kacheksiją ir refrakterinę kacheksiją. Ne visi pacientai pereina visas tris fazes, o kiekvienos jų eiga priklauso nuo onkologinės ligos tipo, jos stadijos ir individualios paciento būklės. Nors ankstyva intervencija gali ženkliai pristabdyti kacheksijos progresą, vėlyvoje – refrakterinėje – stadijoje pagrindiniu tikslu jau tampa nebe gydymas, o gyvenimo kokybės palaikymas.
Nors šiuo metu tiriamos įvairios priemonės, slopinančios kacheksijos progresą, vaistų, galinčių visiškai ją sustabdyti, kol kas dar nesukurta. Medikų ir tyrėjų pastangos nėra bevaisės – vis daugiau tyrimų rodo, kad įvairiapusė pagalba, derinant mitybines intervencijas, fizinį aktyvumą bei psichologinį palaikymą, gali akivaizdžiai pagerinti tiek paciento savijautą, tiek jo gydymo rezultatus.
