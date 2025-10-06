Sirgti nemalonu – paaiškino, kaip „nepasigauti“ koronaviruso ar gripo

Į sezoniškai sugrįžtančių ligų puokštę šalia gripo prisijungė ir COVID-19. Šiandien, atsiradus daugiau žinių, vakcinoms ir vaistams, be to, mutavęs į lengvesnes versijas koronavirusas jau nebėra toks gąsdinantis, koks buvo pirmaisiais pandemijos metais.
Visgi vyresnio amžiaus žmonėms, asmenims su nusilpusiu imunitetu, turintiems lėtinių ligų jis gali kelti rimtą pavojų. Tačiau net jeigu sveikata šiaip jau nesiskundžiate, sutiksite – bet kuriuo atveju, „pasigauti“ virusą, karščiuoti, kosėti, sloguoti, tįsoti lovoje skaudant galvai ir raumenims yra menkas malonumas. Tad geriausia būtų tiesiog nesusirgti.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė priminė, kokios pagrindinės taisyklės labiausiai padės apsisaugoti tiek nuo koronaviruso, tiek nuo gripo ir kitų panašių kvėpavimo takų ligų.
– Kokios pagrindinės rekomendacijos apsisaugant nuo naujos koronaviruso ir gripo bangos?
– Prevencinės priemonės nesiskiria nuo pastarųjų sezonų – aktualus išlieka skiepijimas būtent šiuo metu cirkuliuojančioms atmainoms pritaikytomis COVID-19 vakcinomis (ypač rizikos grupėms), gripo vakcinomis, t. y., jei asmuo buvo skiepytas pernai ar anksčiau, reikalinga vėl pasiskiepyti.
Svarbu laikytis bendrųjų prevencijos priemonių – kuo dažniau plauti rankas, laikytis kosėjimo / čiaudėjimo etiketo, nešvariomis rankomis neliesti akių, nosies ar burnos.
Pajutus į peršalimą panašius simptomus (karščiavimą, gerklės ar galvos skausmą, nosies užgulimą ar slogą ir kt.), likti namuose arba dirbti iš namų, nekeliauti, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose, vengti kontakto su kitais asmenimis (negalint išvengti kontakto – dėvėti medicininę kaukę ar respiratorių), kreiptis į savo šeimos gydytoją ir laikytis jo rekomendacijų.
Atlikus savikontrolės testą ir gavus teigiamą rezultatą taip pat svarbu likti namuose, esant poreikiui konsultuotis su sveikatos priežiūros specialistu.
– Kada privaloma, kada ir kam patartina dėvėti veido kaukes?
– Šiuo metu dėvėti kaukes rekomenduojama, jei asmuo jaučia į peršalimą panašius simptomus ir neturi galimybės išvengti kontakto su kitais asmenimis.
Sergamumui kylant (virusams intensyviau plintant tarp žmonių), gyventojams, ypač rizikos grupėms priklausantiems asmenims, būtų rekomenduojama kaukes dėvėti viešose uždarose vietose, kurios yra prastai vėdinamos, kur yra didelis žmonių skaičius ir neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo nuo kitų žmonių, taip pat viešajame transporte rytinio ir vakarinio piko metu.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas numatytas teisės aktuose – sergamumo pakilimo laikotarpiu, nesant paskelbtos epidemijos gydymo įstaigos gali taikyti griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus (pacientų srautų valdymas, asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas, lankymo trukmės ar lankytojų skaičiaus ribojimas ir kt.). Esant paskelbtai epidemijai savivaldybėje ar šalies lygiu taikomos sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės (medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas, pacientų srautų atskyrimas lankymo ribojimas ir kt.).
– Kiek laiko žmogus gali jaustis „saugus“ pasiskiepijęs ar persirgęs?
– Pasiskiepijus gripo ir COVID-19 vakcina nesusidaro ilgalaikis imunitetas, todėl rekomenduojama skiepytis kiekvienais metais. Po vakcinacijos imunitetas susidaro iki 6 mėn. laikotarpiui, todėl svarbu skiepytis, kai auga sergamumas, bet rekomenduojama ir piko metu.
Nuo COVID-19 ligos rekomenduojama skiepytis praėjus 6 mėn. po persirgimo šia liga ar pastarosios vakcinacijos.
Nuo gripo rekomenduojama skiepytis kiekvieną sezoną, spalio–lapkričio mėn.
– Ar galima užsikrėsti tik per orą, ar ir per paviršius, pvz. laiptinės ar transporto turėklus?
– SARS-CoV-2 virusas plinta nuo žmogaus žmogui per daleles, išsiskiriančias į orą, kai užsikrėtęs asmuo kvėpuoja, ypač kalbėdamas, dainuodamas, šaukdamas, čiaudėdamas, kosėdamas ir pan. Tada šios dalelės gali pasiekti kitus šalia esančius žmones (paprastai iki dviejų metrų atstumu), kurie gali jų įkvėpti.
Didesnės dalelės (lašeliai) taip pat gali nusėsti ant paviršių, kuriuos liečia kiti žmonės. Tada šie žmonės virusu gali užsikrėsti nuo rankų – palietę nosį, burną ar akis. Tačiau šiuo būdu užsikrečiama rečiau.
