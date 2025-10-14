Skelbia atradę baltymą, kuris priverčia vėžio ląsteles susinaikinti

Šis baltymas, žinomas kaip HapA, yra išskiriamas bakterijos Vibrio cholerae, rašoma tyrime, kuris paskelbtas žurnale „Cell Death Discovery“. Mokslininkai išbandė naują mechanizmą krūties, storosios žarnos ir kasos naviko ląstelėse.
HapA baltymas unikaliai veikia du pagrindinius receptorius – PAR-1 ir PAR-2, kurie yra naviko ląstelių paviršiuje ir paprastai yra susiję su naviko progresavimu, uždegimu ir kraujo krešėjimu.
HapA baltymo poveikis sukelia greitą procesą, vedantį prie apoptozės – vėžio ląstelių mirties.
„Šis tyrimas parodo bakterinių baltymų potencialą prieš vėžį nukreiptų terapijų lauke“, – teigė Antonio Hurtado, Ispanijos Salamankos universiteto tyrėjas.
Mokslininkai įrodė, kad HapA sukelia vėžinių ląstelių mirtį. Jie atliko eksperimentus su mutavusiomis V. cholerae padermėmis, kuriose trūko šio baltymo, taip pat su kitais bakterijų tipais, kurie buvo genetiškai modifikuoti taip, kad gamintų tik HapA. Visais atvejais tik HapA buvimas sumažino naviko ląstelių gyvybingumą.
Tyrėjai taip pat patikrino, ar HapA yra veiksmingas prieš įvairių tipų navikus. Tam jie panaudojo skystį, kuriame buvo visi bakterijų išskiriami baltymai, būdingi krūties, gaubtinės žarnos ir kasos vėžio ląstelių linijoms.
„Norėjome pamatyti, ar įvairių tipų navikų ląstelės vis dar yra gyvos ir gali daugintis po sąlyčio su šiomis bakterinėmis medžiagomis, ypač su HapA baltymu“, – sakė A.Hurtado.
Šie atradimai atveria perspektyvias galimybes naujų vėžio gydymo būdų kūrimui ir pabrėžia, kaip patogenų tyrimai gali atskleisti netikėtus molekulinės struktūros mechanizmus, turinčius terapinį potencialą.
Mokslininkai teigia, kad HapA veikimas gali būti tikslingai reguliuojamas, padedant išvengti šalutinių poveikių.
