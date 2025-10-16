Po vieno lašo – mokytojos mirtis: gyvybę pasiglemžė vos per 10 mėnesių

Karen Wetterhahn dirbo chemike Dartmuto koledže Naujajame Hampšyre (JAV) ir tyrė, kaip sunkieji metalai veikia gyvus organizmus. Deja, įvyko nelaimingas atsitikimas.
1996 m. vasarą mokslininkė dirbo su chemine medžiaga, vadinama dimetilgyvsidabriu, kai mikroskopinis lašelis nukrito nuo jos pipetės ant latekso pirštinės.
Ji laikėsi visų saugumo procedūrų ir iškart pakeitė pirštines. Tačiau buvo vėlu – medžiaga įsiskverbė į jos odą ir pateko į kraują jai to nežinant.
Karen neįtarė nieko blogo, kol po kelių mėnesių ji pradėjo jausti simptomus.
Moteriai pasireiškė pusiausvyros sutrikimas, kalbos ir regos problemos, dėl kurių ji 1997 m. sausį buvo paguldyta į ligoninę.
Mediciniai tyrimai parodė, kad Karen apsinuodijo gyvsidabriu. Gydytojai buvo šokiruoti – jos organizme gyvsidabrio kiekis buvo net 4 000 kartų didesnis už saugią ribą.
Vėliau dr. Benas Milesas padarė išvadą, kad vienas lašelis šios medžiagos gali būti mirtinas.
„Ne iš karto, bet taip neišvengiamai, kad gydytojai gali tik stebėti, kaip jūsų smegenys lėtai irsta. Tai yra dimetilgyvsidabrio baisi realybė. Patekęs į organizmą, dimetilgyvsidabris suyra, išskirdamas gyvsidabrio jonus, kurie agresyviai jungiasi su sieros atomais“, – aiškino B.Milesas.
„Jų ypač daug yra smegenų ir centrinės nervų sistemos neuronuose. Netekę jiems reikalingos sieros, šie neuronai pradeda veikti netinkamai ir miršta“, – pasakojo jis.
Manoma, kad dimetilgyvsidabris gali greitai prasiskverbti pro drabužių sluoksnius ir per 15 sekundžių patekti į odą.
Nors gydytojai greitai ėmėsi veiksmų, kad pašalintų gyvsidabrį iš Karen organizmo, žala jau buvo negrįžtama.
Praėjus 10 mėnesių po incidento, Karen paniro į komą ir galiausiai mirė.
Tyrimai parodė, kad jos organizme gyvsidabrio lygis smarkiai pakilo praėjus 17 dienų po nelaimingo atsitikimo ir pasiekė aukščiausią lygį praėjus 39 dienoms, dėl ko jos būklė staiga pablogėjo.
Šis tragiškas nelaimė paliko gilų pėdsaką mokslo ir tyrimų srityje.
JAV Nacionalinis aplinkos sveikatos mokslų institutas įsteigė apdovanojimą jos atminimui.
Po incidento laboratorijose, kuriose dirbama su dimetilgyvsidabriu, buvo įdiegtos naujos saugos priemonės.
„Naudotos pirštinės buvo iš latekso, o vėlesni sertifikuotos laboratorijos atlikti pirštinių pralaidumo bandymai parodė, kad cheminė medžiaga beveik akimirksniu prasiskverbia per lateksą, PVC ir neopreną“, – rašoma praėjus keleriems metams po nelaimės išleistoje ataskaitoje.
Parengta pagal „Mirror“ inf.