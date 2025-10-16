Vaistai cholesteroliui mažinti: tyrimas atskleidė netikėtą poveikį

Pasak jo autorių, žmonės, turintys tam tikrus genetinius variantus, kurie natūraliai mažina cholesterolio kiekį, turi mažesnę riziką susirgti demencija.
Kai kurie žmonės gimsta su genetiniais variantais, kurie natūraliai veikia tuos pačius baltymus kaip ir cholesterolio kiekį mažinantys vaistai, tokie kaip statinai ir ezetimibas.
Norėdami ištirti cholesterolio kiekį mažinančių vaistų poveikį demencijos rizikai, mokslininkai naudojo metodą, vadinamą Mendelio atsitiktine atranka – šis genetinės analizės metodas leido jiems imituoti šių vaistų poveikį, kad ištirtų, kaip jie veikia demencijos riziką. Tyrimo metodas leido atsižvelgti į tokius veiksnius kaip svoris, mityba ir kiti gyvenimo būdo įpročiai, įtaką.
Tyrimo autoriai nustatė, kad nedidelis cholesterolio kiekio kraujyje sumažėjimas (vienu milimoliu litre) yra susijęs su iki 80 proc. mažesne demencijos rizika tam tikrų vaistų taikymo atvejais.
„Mūsų tyrimas rodo, kad jei turite šias cholesterolio kiekį mažinančias mutacijas, atrodo, kad jums yra žymiai mažesnė rizika susirgti demencija“, – sakė dr. Liv Tybjærg Nordestgaard, vadovavusi Bristolio universitete atliktam tyrimui.
Rezultatai rodo, kad žemas cholesterolio lygis, nesvarbu, ar jis pasiektas dėl genų, ar dėl medicininio gydymo, susijęs su mažesne demencijos rizika. Tačiau tyrimas nepateikia jokių galutinių išvadų apie paties vaisto poveikį.
Viena iš problemų yra ta, kad demencija paprastai pasireiškia tik vėlyvame amžiuje, todėl tyrimai reikalauja labai ilgo stebėjimo laikotarpio.
Dar nėra tiksliai žinoma, kodėl aukštas cholesterolio lygis gali padidinti demencijos riziką. Tačiau medikų nuomone tai susiję su tuo, kad padidėjęs cholesterolis gali sukelti aterosklerozę.
„Aterosklerozė yra cholesterolio kaupimosi kraujagyslėse rezultatas, – sakė L.Nordestgaard. – Aterosklerozė gali būti tiek kraujagyslėse, tiek smegenyse ir padidina mažų kraujo krešulių susidarymo riziką, o tai yra viena iš demencijos priežasčių.“
„Būtų gerai atlikti atsitiktinių imčių klinikinius tyrimus, kurie apimtų 10 ar 30 metų stebėjimo laikotarpį. Jų metu dalyviams būtų skiriami cholesterolio kiekį mažinantys vaistai, o tada būtų stebima demencijos atsiradimo rizika“, – pridūrė L.Nordestgaard.
Tyrimas, pagrįstas duomenimis apie daugiau nei milijoną žmonių Danijoje, Anglijoje ir Suomijoje, buvo paskelbtas žurnale „Alzheimer's & Dementia“.
Parengta pagal „MedicalXpress“ inf.
padidėjęs cholesterolisaterosklerozėstatinai
Rodyti daugiau žymių