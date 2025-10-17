Chirurginis gydymas nuo nutukimo – nemokamai: profesorius paaiškino, kam jis skiriamas

Tai nėra tik estetinė problema – ši liga didina širdies ir kraujagyslių susirgimų, diabeto, sąnarių ligų ir tam tikrų vėžio formų riziką, taip pat blogina gyvenimo kokybę bei darbingumą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nuo 2025 metų pradžios Lietuvoje įsigaliojo tvarka, pagal kurią pacientams, atitinkantiems nustatytus kriterijus, bariatrinės operacijos kompensuojamos Valstybinės ligonių kasos (VLK) lėšomis. Tai reiškia, kad tinkamai atrinkti pacientai gali nemokamai gauti vieną efektyviausių nutukimo gydymo būdų.
„Tai labai svarbus žingsnis gydant nutukimą – ligą, kurią ilgą laiką daugelis laikė tik estetine problema. Šiandien žinome, kad tai rimtas sveikatos sutrikimas, galintis lemti daugybę kitų ligų, todėl valstybės parama pacientams yra itin reikšminga“, – sako abdominalinės chirurgijos gydytojas, medicinos mokslų daktaras, prof. dr. Linas Venclauskas.
Kas gali gauti kompensaciją?
Nemokama bariatrinė chirurgija gali būti atliekama pacientams, kurių kūno masės indeksas siekia keturiasdešimt ar daugiau, net jei nėra kitų ligų, taip pat tiems, kurių kūno masės indeksas (KMI) yra bent 35 ir kartu diagnozuojamos tokios gretutinės ligos kaip cukrinis diabetas, arterinė hipertenzija, metabolinis sindromas, miego apnėja, sąnarių degeneracinės ligos ar policistinių kiaušidžių sindromas.
Pasak L. Venclausko, prieš operaciją kiekvienam pacientui būtina atlikti išsamius tyrimus ir gauti įvairių specialistų – endokrinologo, dietologo, gastroenterologo, o kartais ir psichiatro – išvadas.
„Atrankos procesas yra griežtas ne be priežasties. Mes norime būti tikri, kad sprendimas yra priimtas atsakingai ir pacientui bus užtikrintas maksimalus rezultatas“, – aiškina L. Venclauskas.
Kodėl skalpelis kartais veiksmingesnis už dietą?
Nutukimo gydymas vien dieta ir fiziniu aktyvumu ne visada duoda ilgalaikį rezultatą, ypač esant dideliam KMI. Bariatrinės operacijos padeda ne tik sumažinti skrandžio tūrį ar maisto įsisavinimą, bet ir keičia hormoninę organizmo pusiausvyrą, todėl žmogus greičiau pajunta sotumą ir suvalgo mažiau maisto.
Tyrimai rodo, kad po tokių operacijų daugeliui pacientų pasiekiama ilgalaikė svorio kontrolė, dažnai įvyksta cukrinio diabeto remisija, pagerėja širdies ir kraujagyslių sistemos būklė, normalizuojasi kraujospūdis, sumažėja cholesterolio kiekis, o kartu gerėja gyvenimo kokybė, psichologinė savijauta, mobilumas bei darbingumas.
Operacija – tik starto linija
Gydytojai pabrėžia, kad pati operacija nėra stebuklingas sprendimas. Ji veiksmingiausia tik tuomet, kai pacientas pats aktyviai keičia savo gyvenimo būdą, laikosi mitybos rekomendacijų, rūpinasi fiziniu aktyvumu ir reguliariai lankosi kontrolinėse konsultacijose.
„Operacija – tai starto linija, o ne finišas. Chirurgas gali pakeisti skrandžio dydį, tačiau paciento atsakomybė yra pakeisti savo įpročius. Tik tada rezultatai išliks ilgalaikiai“, – pabrėžia prof. dr. L. Venclauskas.
Laukimo eilės priklauso nuo gydymo įstaigos – vienose ligoninėse operacija gali būti atlikta per kelis mėnesius, kitose tenka laukti ilgiau, nes procesą dažnai prailgina paruošiamosios konsultacijos ir tyrimai.
Nepaisant to, ši galimybė tampa reikšminga pagalba žmonėms, kuriems nutukimas kelia didelę grėsmę sveikatai ir gyvenimo kokybei.
„Kiekvienas mūsų atliktas gydymas – tai investicija į žmogaus sveikatą ir tuo pačiu į visos visuomenės ateitį. Mažėjant sergamumui lėtinėmis ligomis, ilgainiui sumažėja nedarbingumo dienų skaičius, didėja žmonių produktyvumas, o sveikesnė visuomenė tampa ir stipresnės valstybės pagrindu“, – apibendrina gydytojas.
NutukimasValstybinė ligonių kasa (VLK)Kūno masės indeksas (KMI)
Rodyti daugiau žymių