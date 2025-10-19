Profesorė atskleidė: būtent taip kūnas praneša, kad jūsų širdis pavojingai silpsta

Statistika rodo, kad širdies smūgio, insulto ir širdies nepakankamumo atvejai darbingo amžiaus žmonių grupėje per pastaruosius ketverius metus išaugo beveik penktadaliu. Tai reiškia, kad dešimtmečius trukęs mirtingumo mažėjimas vėl ima suktis atgal.
Neseniai paskelbtas didžiulis tyrimas, apėmęs daugiau nei 9 mln. pacientų, parodė, jog net 99 proc. jų turėjo bent vieną rizikos veiksnį dar iki pirmojo širdies priepuolio – dažniausiai tai buvo aukštas kraujospūdis.
„Imperial College London“ kardiologė prof. Rasha Al-Lamee sako, kad pagrindiniai įspėjamieji ženklai – dusulys atliekant kasdienes veiklas, nepaaiškinamas krūtinės skausmas, nuovargis ar silpnumas.
Moterims simptomai gali būti visai kitokie: pykinimas, viršutinės pilvo dalies skausmas, galvos svaigimas ar net apalpimas, be jokio krūtinės skausmo.
„Apie pusė pacientų, kurie patiria širdies smūgį, iki tol neturėjo akivaizdžių simptomų, tačiau beveik visi turėjo nediagnozuotų rizikos veiksnių“, – aiškina profesorė.
Ji pabrėžia, kad reguliarūs kraujospūdžio, cholesterolio ir cukraus kiekio tyrimai gali išgelbėti gyvybę – o prireikus ir prevenciniai vaistai.
Kiti netikėti širdies ligų signalai
Dantenų kraujavimas. Ekspertai įspėja, kad tai ne vien blogos burnos higienos požymis, bet ir galimas ankstyvas širdies bei kraujagyslių ligų perspėjimas. Tyrimai parodė, kad žmonės, turintys dantenų uždegimą, net 69 proc. dažniau suserga 2 tipo diabetu, kuris dar labiau didina širdies smūgio ar insulto riziką.
Burnos bakterijos gali patekti į kraujotaką, sukelti uždegimą ir pažeisti kraujagysles. Bėgant metams tai spartina riebalų sankaupų formavimąsi arterijose.
Erekcijos sutrikimai. Tai gali būti ne vien intymus klausimas, o rimtas širdies sveikatos signalas. Smulkios kraujagyslės, atsakingos už kraujo pritekėjimą į varpą, užsikemša daug anksčiau nei tos, kurios maitina širdį.
Tyrimai rodo, kad vyrai, turintys erekcijos problemų, dažniau patiria širdies ligas net ir atmetus tokius veiksnius kaip rūkymas ar aukštas kraujospūdis.
Ekspertų patarimas
Net jei nejaučiate jokių simptomų, verta pasitikrinti pagrindinius rodiklius – kraujospūdį, cholesterolį, cukraus kiekį ir dantų būklę. Širdies ligos dažnai prasideda tyliai, bet laiku pastebėtos gali būti sustabdytos.