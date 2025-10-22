Skauda gerklę, bet nėra kitų peršalimo simptomų? Tai gali rodyti visai kitą ligą

„Hila“ Medicinos diagnostikos ir gydymo centro ausų, nosies, gerklės ligų (LOR) gydytoja Inga Tamošaitienė pastebi, jog šitai gali reikšti, kad tikroji problema – ne peršalimas, o refliuksas, o tiksliau laringofaringinė jo forma, gydytojų neretai vadinama tyliąja, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Lengva supainioti su peršalimo ligomis
„Gastroezofaginis refliuksas, sutrumpintai vadinamas GERL – tai būklė, kai rūgštus skrandžio turinys patenka atgal į stemplę ir ima ją dirginti. Tuo metu jaučiame rėmenį – deginantį jausmą krūtinės srityje, kartais skausmą. Šią būklę pažįsta daugelis, tačiau ne kiekvienas žino apie laringofaringinę (LFR) refliukso formą, kai tas pats rūgštus skrandžio turinys stemple pakyla dar aukščiau, iki gerklės arba net iki nosiaryklės ir sukelia jos dirginimą, o kartais ir uždegimą gerklose, ryklėje ir nosyje / nosiaryklėje,“ – pasakoja gydytoja otorinolaringologė I. Tamošaitienė.
Pasak gydytojos, anksčiau nesusidūrusiems su šia refliukso forma, nesunku ją supainioti su peršalimo ligomis, nes savo simptomais laringofaringinis refliuksas išties gali priminti šaltuoju metų laiku užklumpančias kvėpavimo takų infekcijas.
„Laringofaringinio refliukso atveju būdingi tokie simptomai kaip gerklės perštėjimas, skausmas ramybės būsenoje ir / ar ryjant, balso prikimimas, kosulys. Žmonės jį dažnai apibūdina kaip keistą pojūtį gerklėje, dėl kurio norisi atsikrenkšti, – pasakoja I. Tamošaitienė – Kai kuriais atvejais pakinta seilės – jos tampa tąsios arba jų sumažėja, apsunkėja rijimas ar juntamas tarsi įstrigęs kąsnis gerklėje, gali būti būdingas užnosinis sekreto tekėjimas, nosies užgulimas, net apsunkintas kvėpavimas, o kartais ir ausies skausmas bei užgulimas“.
Gydytojų vadinamas tyliuoju refliuksu
LOR gydytoja Inga Tamošaitienė sako, kad ši refliukso forma gydytojų dažnai vadinama tyliąja. Anot jos, jei GERL atveju būdingas deginimo pojūtis po duobute ar krūtinės plote, gana aiškiai juntamas rūgšties pojūtis, tai LRF šie pojūčiai nebūdingi – jis tarsi „aplenkia“ stemplę ir veikia gerklas, nosiaryklę.
„Kadangi nėra klasikinio refliuksui būdingo simptomo – rėmens, dažnai žmonės gan ilgą laiką nesupranta, jog susiduria su kitokia jo forma. Kai kurie tai palaiko sunkesne peršalimo forma, kiti alergija, dar kiti nurašo stresui. Net ir gydytojams laringofaringinis refliuksas gali būti kietas riešutėlis, mat savo pasireiškimu labai primena tiek laringitą ar faringitą, tiek bronchitą ar net astmą,“ – pastebi I. Tamošaitienė.
Dažnai pirmieji diagnozuoja LOR gydytojai
Dažnai būtent gydytojas otorinolaringologas būna pirmasis, kuris pastebi LFR. Dažniausiai jo atliekamos laringoskopijos – kai specialiu miniatiūrinę kamerą turinčiu prietaisu – fibroskopu apžiūrima gerklė, balso stygos ir aplinkiniai audiniai, metu aptinkami tokie pokyčiai kaip užpakalinės balso stygų srities paburkimas, ryškus paraudimas užpakalinėje gerklų srityje, užpakalinėje ryklės sienelėje ar balso stygų srityje, klampios gleivės ir jų sankaupos.
„Dėl lėtinio dirginimo balso stygos sustorėja, tampa tarsi šiurkščios, o tai lemia balso tembro pasikeitimus, užkimimą. Gleivių sankaupos skatina dažnai pacientų minimą krenkštimą,“ – paaiškina ausų, nosies, gerklės ligų gydytoja.
Vis dėlto, pasak jos, galutinei diagnozei nustatyti būtinas kruopštus anamnezės surinkimas, ištyrimas ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sričių specialistų – otorinolaringologo, gastroenterologo ir šeimos gydytojo.
Gydymui – ne tik medikamentai
Pasak LOR gydytojos I. Tamošaitienės LFR gydymo tikslas – sumažinti rūgšties poveikį gerklei ir leisti audiniams gyti.
„Pirmasis ir bene svarbiausias žingsnis – sumažinti refliuksą sukeliančius veiksnius, o tai reiškia koreguoti mitybos ir gyvenimo būdo įpročius. Rekomenduojama valgyti dažniau, bet mažesnėmis porcijomis, vengti prisivalgyti prieš einant miegoti – leisti skrandžiui išsituštinti prieš atsigulant į lovą. Persivalgymas skatina refliuksą, o gulint rūgštis dar lengviau pasiekia gerklę. Taip pat, jei reikia, sumažinti kūno svorį, atsisakyti žalingų įpročių, mokytis valdyti stresą,“ – pasakoja gydytoja.
Anot jos, individualiais atvejais refliuksą gali provokuoti skirtingi maisto produktai, tačiau dažniausiai į sąrašą patenka: kava, šokoladas, gazuoti gėrimai, alkoholis, pomidorai, citrusiniai vaisiai, česnakai, svogūnai, aštrūs, riebūs, kepti, rūkyti produktai.
Gydytoja atkreipia dėmesį, kad LFR gydymas – tai laiko ir nuoseklumo reikalaujantis procesas ir, deja, sukramtyti ar išgerti vaistinėse įprastai be recepto parduodamų rėmenį slopinančių vaistų nėra ilgalaikė išeitis. Nors kaip papildoma priemonė gydymo metu gali būti skiriami specialūs rūgštingumą ar rūgščių patekimą į stemplę veikiantys vaistai, vis dėlto didelę įtaką sveikstant daro ir paties paciento įsitraukimas.
refliuksasperšalimo ligosgerklės skausmas
Rodyti daugiau žymių