Didžiausios pandemijos žmonijos istorijoje: nuo senovės iki šių dienų

Tokios pandemijos kaip maras, ispaniškasis gripas, ŽIV ir Ebolos virusas atnešė žmonių mirčių, lėmė politinių režimų žlugimą, tapo finansine, psichologine ir socialine našta valstybėms. Tačiau visos jos ir žmoniją šio to išmokė.
Terminas „pandemija“ pirmą kartą buvo panaudotas 1666 m. apibūdinti nuolat plintančiai ligai. XVII ir XVIII a. terminai „epidemija“ ir „pandemija“ buvo vartojami kaip sinonimai. Vėliau sąvokos pradėtos skirti pagal ligos paplitimo mastą. Epidemija reiškia ligos paplitimą didesnėje geografinėje vietovėje, kaip miestas ar valstybė, o pandemija – tai epidemija, peržengianti vieno kontinento ribas.
Yra daug priežasčių, kodėl kyla pandemijos ir kodėl jos šiais laikais tapo labiau tikėtinos. Klimato kaita daro didelį poveikį gyvūnų perduodamų infekcijų plitimui, nes veikia jų pernešėjų aplinką. Įtakos turi ir žmonių skaičiaus Žemėje didėjimas.
Pandemijų atsiradimo ateityje tikimybę didina didėjantis atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, taip pat galimas mikroorganizmų kaip biologinio ginklo naudojimas.
Gera žinia ta, kad praeities pandemijos yra davusios nemažai pamokų, kaip kovoti su panašiomis negandomis ateityje.
Štai didžiausios pasaulyje kilusios mums žinomos pandemijos. Dabartiniais terminais, kuomet nebuvo galimybės ligai plisti per kelis žemynus, dalis jų būtų laikomos epidemijomis.
Atėnų maras
430 m. pr. m. e. kilusio Atėnų maro simptomai buvo bėrimas, galvos skausmas ir konjunktyvitas, progresuojantys iki pilvo spazmų ir kraujavimo iš plaučių. Daugeliu atvejų ligonis mirdavo per 7–8 dienas. Tikslaus skaičiaus nėra, bet manoma, kad maras nusinešė apie 25 proc. Atėnų ir aplinkinių vietovių gyventojų gyvybių. Nėra nustatyta, kokia liga sukėlė šį protrūkį.
Antonino maras
Antonino maras kilo Romos imperijoje tarp 165 ir 180 mūsų eros metų. Kariuomenė ligą atsivežė iš rytinių žygių į dabartinį Iraką, ji išplito po visą Romos imperiją iki vakarų Vokietijos. Imperatorius Markas Aurelijus yra vienas iš 5 milijonų žmonių, kurie, kaip manoma, mirė per pandemiją. Liga pasireiškė tokias simptomais kaip bėrimai, hemoraginės pūslės, kraujingas viduriavimas, karščiavimas, o kartais ir kraujavimas iš plaučių. Mokslininkai padarė išvadą, kad tai greičiausiai buvo raupai. Antonino maras nusinešė 33 proc. Romos imperijos gyventojų.
Justiniano maras
Jis pavadintas pagal tuo laikotarpiu valdžiusio Bizantijos imperatorių. Justiniano maras Viduržemio jūros regioną ištiko 541 m. Simptomai buvo tokie, kaip maro bakterijos Yersinia pestis sukeliamos infekcijos: karščiavimas, kosulys ir dusulys plaučių maro atveju ir kirkšnių ar pažastų limfmazgių uždegimas buboninio maro atveju. Kai kurios aukos patirdavo haliucinacijas, kurias lydėdavo karščiavimas ir nuovargis. Kartais pirminiai simptomai būdavo gerklės skausmas arba viduriavimas. Liga buvo perduodama iš užsikrėtusių žiurkių žmonėms per blusų įkandimus, taip pat plito ir iš žmogaus žmogui. Manoma, kad Justiniano maras nusinešė 60 procentų Viduržemio jūros regiono gyventojų gyvybių.
Juodoji mirtis
Juodoji mirtis, taip pat žinoma kaip maras, buvo buboninio maro pandemija, kuri vyko nuo 1346 iki 1353 m. Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Ji laikoma mirtiniausia pandemija žmonijos istorijoje, nusinešusi apie 200 milijonų žmonių gyvybių. Kai kurie skaičiavimai rodo, kad ji nusinešė net 60 proc. Europos gyventojų gyvybių. To meto gydytojai šią ligą priskyrė miazmai, kitaip tariant, oro užteršimui. Vėliau buvo nustatytas ryšys tarp maro ir negyvų žiurkių aplink žmonių gyvenamąsias vietas, o žiurkių blusos buvo ligos pernešėjos. Yra trys klinikiniai maro tipai buboninis maras, kai pacientas kenčia nuo staigaus aukšto karščiavimo; septiceminis maras, kai pacientas kenčia nuo kraujo užkrėtimo ir nosies, ausų bei galūnių gangrenos, ir pneumoninis maras, kuris plinta per aerozolius ir sukelia kraujavimą iš plaučių bei mirtį. Vidutiniškai pacientai miršta per 7–10 dienų nuo ligos piko pasiekimo.
Septynios choleros pandemijos
Pirmoji choleros pandemija, taip pat žinoma kaip Azijos cholera, prasidėjo 1817 m. Ji prasidėjo Indijoje ir išplito į Nepalą, Indoneziją, Kiniją, Japoniją, Artimuosius Rytus ir dalį Rusijos. Po jos sekė dar šešios pandemijos, kurios įvyko 1827–1923 m. laikotarpiu ir išplito į skirtingus žemynus, įskaitant Europą ir Jungtines Amerikos Valstijas. Pirmosios šešios pandemijos buvo perduodamos bakterijoms plintant per užterštą vandenį. Septintoji choleros pandemija, kuri tebesitęsia, prasidėjo 1961 m. Indonezijoje ir išplito į daugiau žemynų ir šalių nei ankstesnės šešios pandemijos. Ji plinta per užterštą vandenį ir vis dar sukelia protrūkius visame pasaulyje, paskutinis iš kurių įvyko Somalyje 2021 m. Apskaičiuota, kad pirmosios šešios choleros pandemijos nusinešė apie 1 milijoną gyvybių. Manoma, kad septintoji choleros pandemija kasmet sukelia apie 2,86 milijono ligos atvejų visame pasaulyje.
Ispaniškasis gripas
Ši mirtina gripo pandemija kilo JAV, Kanzase ir išplito dėl kariuomenės judėjimo. 1918 m. ispaniškąjį gripą sukėlė paukščių kilmės H1N1 gripas, kuris buvo ypač mirtinas jauniems žmonėms. Kadangi vakcina dar nebuvo sukurta, pagrindinės prevencijos priemonės buvo karantinas ir asmeninė higiena. Pandemija nusinešė tiek daug jaunų žmonių gyvybių, kad vidutinė gyvenimo trukmė JAV sumažėjo 12 metų. Lengva ligos forma buvo susijusi su viršutinių kvėpavimo takų simptomais, tokiais kaip gerklės skausmas, kosulys, faringitas, karščiavimas, raumenų skausmas ir išsekimas. Kraujavimas iš nosies taip pat buvo pastebimas tiek lengvais, tiek sunkiais atvejais. Sunkiai ligos formai buvo būdingi kvėpavimo sutrikimai, cianozė (odos ir gleivinių pamėlynavimas) ir plaučių edema. Mirtinais atvejais buvo pastebima bronchopneumonija ir ūminis kvėpavimo nepakankamumo sindromas.
Azijos gripas
1957 m. pirmąjį ketvirtį Kinijoje prasidėjęs H2N2 gripo virusas, kilęs iš paukščių gripo viruso štamo, per kelis mėnesius išplito į Jungtines Valstijas, Angliją ir Škotiją. Pacientai skundėsi gripui būdingais simptomais – karščiavimu, šaltkrėčiu ir raumenų skausmais. Iki 1958 m. balandžio mėn., kai epidemija baigėsi, ji pasaulyje nusinešė daugiau nei 1 milijoną gyvybių.
Honkongo gripas
Virusas mutavo iš Azijos gripo sukėlėjo, nors sukėlė lengvesnę ligą nei Azijos gripas, vis tiek buvo labai užkrečiamas. 1968 m. liepos mėn. jis atsirado Honkonge ir greitai išplito į kitas pasaulio dalis, pradedant Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Pagrindinis veiksnys, turėjęs įtakos greitam plitimui, buvo iš Vietnamo karo grįžę kariai. Iš viso jis sukėlė apie 1–4 mln. mirčių visame pasaulyje.
ŽIV/AIDS
Žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV) jau nusinešė 36 milijonų žmonių gyvybes, o šiuo metu pasaulyje yra apie 36 milijonai užsikrėtusių žmonių. Nors ŽIV galima kontroliuoti nuolat vartojant antiretrovirusinius vaistus, visiškai išgydyti ligą kol kas mažai tikėtina. Nors nemažai atvejų yra besimptomiai, 40–90 proc. užsikrėtusiųjų gali pasireikšti ūmus retrovirusinis sindromas, kuris atsiranda per 2–6 savaites po užsikrėtimo ir apima karščiavimą, svorio netekimą, nuovargį, gerklės skausmą, limfmazgių padidėjimą, raumenų skausmą, pykinimą, galvos skausmą ir viduriavimą.
SARS
Sunkus ūminis respiracinis sindromas, sukeliamas koronaviruso SARS-CoV, sukėlė pasaulinę epidemiją, kuri truko nuo 2002 iki 2003 metų. SARS reiškia sunkų ūminį kvėpavimo sindromą, kuris buvo dažniausia mirties priežastis sergant šia liga. Ši epidemija prasidėjo Guangdongo provincijoje Kinijoje ir išplito į 29 šalis Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, Europoje ir Azijoje. Viruso tarpiniai šeimininkai buvo šikšnosparniai, palminės civetės ir meškėnai. Mirtingumas siekė tik 774 mirties atvejus. Praėjus septyniems mėnesiams po pirmojo pasirodymo SARS pandemija buvo paskelbta pasibaigusia dėl didžiulių pasaulinių pastangų identifikuoti virusą, izoliuoti atvejus ir atsekti kontaktus.
Kiaulių gripas
2009 m. kiaulių gripas greitai paveikė 1/10 Žemės gyventojų, tačiau jis nebuvo toks mirtinas. Jis turėjo tas pačias savybes kaip ispanų gripas, neproporcingai žudydamas jaunus žmones dėl stiprios imuninės reakcijos. Mirė apie 150 000–250 000 žmonių. Kiaulių gripą sukėlė H1N1 gripo virusas, atsiradęs Meksikoje. Dėl pasaulinės prekybos ir kelionių virusas per 6 savaites išplito 122 šalyse ir turėjo tris bangas pavasarį, vasarą ir rudenį. Pacientai kentėjo nuo aukštos temperatūros, kosulio, gerklės skausmo, raumenų skausmo, dusulio, kartais vėmimo ir viduriavimo. Sunkiais atvejais mirties priežastis dažniausiai buvo kvėpavimo nepakankamumas.
Ebola
Ebolos viruso sukelta liga, pasireiškianti hemoragine karštlige, 2013 m. išplito Gvinėjoje. Ji paveikė 28 000 žmonių ir nusinešė 11 000 gyvybių. Liga pasireiškia staigiai pakilusia aukšta temperatūra, raumenų skausmu ir nuovargiu. Po to prasideda vėmimas ir viduriavimas, dėl kurių atsiranda dehidratacija ir hipovolemija (cirkuliuojančio kraujo kiekio sumažėjimas organizme). Sunkiais atvejais pasireiškia virškinimo trakto kraujavimas bei gleivinės kraujosrūvos.
COVID-19
COVID-19 sukelia koronavirusas SARS-COV2. Ligos simptomai yra karščiavimas, nuovargis, kosulys, dusulys, galvos skausmas, uoslės praradimas, skonio praradimas ir gerklės skausmas. Sunkiais atvejais pasireiškė komplikacijos, kaip kvėpavimo nepakankamumas, širdies nepakankamumas ir septinis šokas. Apie pirmąjį atvejį buvo iš Kinijos, Uhano 2019 m. gruodžio 31 d., o 2020 m. kovo 11 d. buvo paskelbta pasaulinė pandemija. Manoma, kad pirmieji užregistruoti atvejai yra susiję su zoonoziniu šaltiniu –jūros gėrybių turgumi, kuriame parduodami gyvatės, šikšnosparniai ir kiti laukiniai gyvūnai. Virusas plinta per lašelius, išsiskiriančius čiaudint, kosint ir kalbant. Nuo 2020 m. pasaulyje užregistruota daugiau kaip 276 mln. šios ligos atvejų ir 2 mln. jos sukeltos mirties atvejų. COVID-19 ir jos simptomų galima išvengti skiepijantis, taip pat nuo šios ligos jau yra sukurti vaistai.