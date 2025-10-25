Darbuose paskendusią moterį užpuolė nepaaiškinami skausmai: manė, kad nebegalės nei dirbti, nei vaikščioti

Nelikdavo jėgų
Savo srityje pašnekovė – profesionalė, turinti trijų dešimčių metų patirtį. Didžiąją laiko dalį L. Kovaitienė praleidžia vykdydama darbuotojų atrankas ir bendraudama su galimais kandidatais.
„Kai kasdien pabendrauji su aštuoniais – dvylika naujų žmonių, vakare jėgų sportui ar kitai aktyviai veiklai nebelieka. Tai, matyt, lėmė, kad prieš kurį laiką ėmiau jausti skausmą, kuris prieš tris metus tapo sekinančiu, nebepakeliamu“, – kančių pradžią prisimena personalo valdymo konsultantė.
L.Kovaitienė kreipėsi į medikus. Moteriai buvo atlikta daugybė tyrimų, skirti stiprūs vaistai nuo skausmo, rekomenduota lankytis pas kineziterapeutus.
Oficiali diagnozė – protrūzija, medicininė būklė, kai tarpslankstelinis diskas išsikiša už įprastų anatominių ribų, tačiau jo vidinė dalis išlieka vientisai susijusi su disku. Šis pakitimas dažniausiai nustatomas juosmens arba kaklo stuburo srityse, kur stuburas patiria didžiausią apkrovą ir nuolatinį mechaninį stresą.
„Tačiau specialistus neramino tai, kad buvo simptomų, kurių paaiškinti nepavyko. Gydytojai man stengėsi padėti kuo galėjo, tačiau jokie jų pasiūlyti metodai neveikė – skausmas nesitraukė, o tik didėjo“, – pasakoja pašnekovė.
Ji, norėdama kuo kokybiškiau gyventi ir nežinodama kitos išeities, nebekreipė dėmesio į galimą šalutinį medicininių preparatų poveikį.
Vėl atrado gyvenimo džiaugsmą
L.Kovaitienė iki šiol prisimena, kokia kančia buvo keliauti į Berlyną – kelionę, kurią gimtadienio proga buvo gavusi dovanų iš draugės.
„Turiu daugybę pomėgių, bet visus juos buvau apleidusi. Įtampa ir neviltis tapo kasdienine būsena. Tie, kas nėra jutę nuolatinio skausmo, abejoju, ar supras, kokia tai būsena. Juk nebegali produktyviai dirbti, būti geros nuotaikos, pailsėti, keliauti. Nebegali daryti daugybės dalykų. Yra žmonių, kurie apskritai nepakelia jokio skausmo, o ką jau kalbėti apie didelį ir nesibaigiantį“, – sako pašnekovė.
Dabar visa tai, L. Kovaitienės teigimu, jau yra praeityje. Moters gyvenimo kokybė pagerėjo jau po pirmojo vizito į stuburo kliniką „Sanus Axis“. Po pirmosios procedūros, kuri tetruko keliasdešimt minučių, ji skausmo nebejuto.
„Reikia kalbėti apie šios klinikos profesionalų darbą ir įspūdingas mokslo sukurtas technologijas. Po dešimt procedūrų kurso nemalonūs pojūčiai liko praeityje. Dabar jaučiu ir kineziterapijos užsiėmimų naudą – kūno raumenys tvirtėja“, – sako L. Kovaitienė.
Pašnekovė vėl susidomėjo kelionėmis, pradėjo studijuoti danų kalbą, lankosi teatruose, koncertuose, daug vaikšto ir mėgaujasi kokybišku laisvalaikiu.
„Inovacijos ir gydytojų profesionalumas yra likimus keičiantis duetas“, – neabejoja L. Kovaitienė.
Atradusi veiksmingą gydymą, Lolita Kovaitienė sužinojo, kad būtent „Sanus Axis“ klinikos komanda, bendradarbiaudama su viena didžiausių pasaulyje medicininės įrangos gamintojų „BTL Industries“, savo pacientams siūlo naujausias technologijas, skirtas judamojo aparato sutrikimams gydyti.
„Neinvaziniu ir neskausmingu būdu, atsižvelgdami į kiekvieno paciento individualų atvejį, padedame per trumpą laiką sugrįžti į sveiką ir aktyvų gyvenimą“, – teigia klinikos vadovas Ovidijus Raišys.
Pokyčių oazė
Pasak masažuotojo, manualinės terapijos specialisto Sergii Ratushnyi, skausmas – tai nervų sistemos signalas, kylantis audiniams patyrus pažeidimą. Tai natūrali organizmo apsauginė reakcija, galinti būti ūmi arba lėtinė.
„Ūmus skausmas paprastai atsiranda staiga – dėl traumos, ligos ar uždegimo – ir praeina, kai pažeista kūno dalis sugyja. Tačiau kartais jis pereina į lėtinį skausmą, kuris gali tęstis mėnesius ar metus“, – aiškina specialistas.
Ilgainiui toks skausmas keičia gyvenimo ritmą.
„Kęsdamas lėtinį skausmą, žmogus ima vengti judesių ar veiksmų, sukeliančių simptomus. Jis dažniau ilsisi, atsisako sporto, kelionių, o dėl to silpsta raumenys, atsiranda sustingimas, blogėja emocinė būklė. Neleiskite skausmui jūsų izoliuoti – leiskite mums padėti“, – pabrėžia S. Ratushnyi.
Pasitelkus šiuolaikines gydymo technologijas, šiandien efektyviai gydomos tokios ligos kaip tarpslankstelinio disko išvarža, artrozė, mialgija, skoliozė, spondiliozė, osteochondrozė, tendopatija bei sportinės traumos. Klinikoje taip pat teikiama pagalba pacientams, patiriantiems juosmens, kaklo, pečių, krūtinės ląstos, klubo sąnarių skausmus, turintiems raiščių pažeidimų ar besigydantiems po operacijų, traumų ir insulto.
„Dauguma pacientų į mus kreipiasi dėl stuburo išvaržos sukeliamų skausmų, tirpimo ar maudimo. Bloga žinia ta, kad kai kuriais atvejais išvaržos išgydyti chirurginiu būdu neįmanoma. Tačiau gera žinia – su ja galima gyventi be skausmo ir diskomforto“, – sako klinikos manualinės terapijos specialistas S. Ratushnyi.
Kodėl išvaržų daugėja?
Pasak specialisto, maždaug 60 proc. atvejų sudaro juosmens srities išvaržos, o dar 40 proc. – kaklo srities. Pagrindinė priežastis – sėslus gyvenimo būdas.
„Šiandien žmonės daug laiko praleidžia sėdėdami – prie kompiuterių, išmaniųjų įrenginių. Pandemija šią tendenciją dar sustiprino. Dėl menko fizinio aktyvumo ir netaisyklingos laikysenos diskai susidėvi greičiau. Prie to prisideda ir netinkama mityba, genetinis polinkis bei amžiniai pokyčiai, kai diskai praranda elastingumą“, – aiškina jis.
Dažnai, išgirdę diagnozę „išvarža“, žmonės, anot jo, reaguoja klaidingai – imasi per didelio fizinio krūvio ar netinkamų pratimų, taip dar labiau pakenkdami sau.
„Sužinoję apie išvaržą, kai kurie pradeda sportuoti nepasitarę su specialistais ir pasirenka netinkamus pratimus. Tai gali dar labiau pabloginti būklę. Todėl pirmiausia rekomenduoju kreiptis į gydytojus – neužsiimti savigyda ir saviveikla“, – pabrėžia S. Ratushnyi.
stuburo išvaržaSėdimas darbasskausmas
