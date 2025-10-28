Jautri iniciatyva kviečia krūties vėžį išgyvenančias moteris pažvelgti į save naujai

Tai fotomenininkės Redos Vaičiūnienės prieš 18 metų pradėtas ir iki šiol tęsiamas meninis projektas, atskleidžiantis moterų, susidūrusių su krūties vėžio diagnoze, stiprybę, jautrumą ir vidinių išgyvenimų kelią, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Juodai baltų fotografijų serija, papildyta trumpomis poetiškomis ištraukomis – dvieiliais, leidžia susitikti su moterimis, kurios drąsiai atsivėrė ir leido pažvelgti į jų patirties šerdį. Kaip ypatingas renginio akcentas nuskambėjo Raimondo Paškevičiaus skaitomos jo paties kurtos eilės – žiūrovų akyse suspindo ašarų žvilgesys, o erdvę pripildė palaikantys žvilgsniai, šypsenos ir apsikabinimai.
„Rožinis spalis tampa gražia tradicija, kai moterys, įveikusios krūties vėžio kelią ar juo tebeinančios, dalinasi savo patirtimi ir padrąsina vienos kitas priimti naują realybę. Ši paroda kviečia pažvelgti į gyvenimą per meno, pokalbių ir bendrystės prizmę – prisiminti, pajusti, išgyventi ir padrąsinti. Kai išgirstame onkologinės ligos diagnozę, labai svarbu yra palaikymas, praktinė ir emocinė pagalba. Paprasti klausimai – „kaip tu?“ ir „kuo galiu tau padėti?“ – kuria žmogiškojo ryšio stebuklą“, – sveikindama susirinkusius sakė POLA direktorė Neringa Čiakienė.
Parodos kuratorė Jurgita Grigaitė pabrėžė, kad fotomenininkė Reda Vaičiūnienė, ieškodama dvasinės stiprybės paslapties, pasitelkdama fotografinę meninę kalbą, kviečia priartėti prie kiekvienos moters kelionės. Fiksuodama jautrias akimirkas, autorė tarsi išgrynina pasakojimą – nuo gyvenimą supurtančios diagnozės iki drąsaus savęs priėmimo ir savęs apkabinimo. Tokie projektai gimsta iš vidinio pajautimo, gryno jausmo ir noro pažvelgti giliau – POLA bendruomenės narė, fotografijų herojė Rita išdrįso atsiverti tuomet, kai viešinti savo ligos patirtis buvo dar taip reta, tad viskas dar jautriau.
Parodoje taip pat integruoti kitų moterų, gyvenančių onkologinės ligos realybėje, liudijimai – dienoraščių iškarpos ir asmeniniai tekstai. Jie tampa kvietimu žiūrovams įsijausti, suprasti ir atliepti, kaip veiksmingai bendrystė padeda išlikti stiprioms. SMK studijų programų vadovas Raimondas Paškevičius renginyje įpynė savo kūrybos eiles, dedikuotas kolegei Dovilei, praėjusiai onkologinės ligos kelią. Dovilė jautriai pasidalino savo patirtimi: „Kalbėdami apie sunkumus ir dalindamiesi jais, mes ne tik gydome save – mes apkabiname ir kitus. Raimondo eilės man tarsi terapija – skaitydama jaučiu, kaip pamažu sveikstu, palikdama skaudžias emocijas praeityje.“
POLA dėkoja parodos projekto kuratorei Jurgitai Grigaitei, kurios užsidegimo dėka ši paroda ne tik suranda naujas erdves ir atkeliauja į naujas bendruomenes, bet taip pat padeda suprasti sudėtingą parodos gimimo kelią ir atpažinti skirtingas jos nešamas žinutes. Už atvertas erdves Vilniuje ir šiltą bendradarbiavimą POLA dėkoja SMK Aukštajai mokyklai.
Renginyje dalyvavusi pilna auditorija įvairaus amžiaus žmonių – daugiausia jaunimo – liudija, kad kalbėti apie nelengvas, bet labai svarbias temas yra būtina ir prasminga. Šis renginys – POLA 2025 m. informacinės kampanijos „Po TO“, skirtos palaikymui, vėžio prevencijai ir vėžio stigmos visuomenėje mažinimui, dalis.
Parodą „Apkabinti save...“ apžiūrėti bus galima iki lapkričio 13 d. SMK Aukštojoje mokykloje, adresu Kalvarijų g. 137E, Vilnius. Paroda veikia I aukšto fojė, įėjus per pagrindinį įėjimą.
***
POLA – praktinė pagalba, ekspertų patarimai, palaikanti bendruomenė, vienijanti daugiau nei 63 tūkstančius onkologinių pacientų. POLA misija – siekti proveržio ir gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę vėžio išgyvenamumo, gydymo ir gyvenimo su onkologine liga srityse. Plačiau: www.pola.lt ir www.priesvezi.lt
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijaKrūties vėžyskrūties vėžio prevencija
Rodyti daugiau žymių