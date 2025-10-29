COVID-19 vakcina: gydytoja atsakė, ar saugu vienu metu skiepytis ir nuo gripo

„Nuogąstavimai dėl vakcinų visada buvo – ir dėl šalutinio poveikio, ir, apskritai, kad tai, neva, „nesąmonė skiepytis“. Dalis žmonių vis dar nurašo COVID-19 kaip paprastą slogą, bet tai nėra tiesa“, – kalbėjo gydytoja.
Specialistė naujienų portalui Lrytas papasakojo apie naujos kartos COVID-19 vakcinas ir atsakė, kodėl vakcinacija vis dar išlieka svarbi.
Vakcinos nuolat tobulinamos
Pasak J.Dūdienės, COVID-19 vakcinos, kaip ir gripo, nuolat tobulinamos, kad prisitaikytų prie naujų viruso atmainų. Mokslininkai stebi, kaip keičiasi cirkuliuojantys virusai ir pagal tai atnaujina vakcinos sudėtį.
Specialistė pabrėžia, kad naujos kartos COVID-19 vakcinos nėra „eksperimentinės“ – jos remiasi tokiu pat moksliniu pagrindu, tik patobulinamos pagal dabartinę viruso versiją.
„Kiekvienais metais vakcina šiek tiek pakreipiama ta kryptimi, kuria mutavo virusas. Vakcinos griaučiai lieka tie patys, bet kasmet turime šiek tiek pakeistą variantą“, – aiškino pašnekovė pridurdama, kad tai padeda išlaikyti vakcinos veiksmingumą.
Nors vakcinos nuolat tobulinamos ir daug kalbama apie jų veiksmingumą, dalį žmonių gąsdina galimi šalutiniai poveikiai. Specialistė pabrėžia, kad dauguma vakcinų sukeliamų šalutinių poveikių yra lengvi, trumpalaikiai ir rodo, kad organizmas formuoja imuninį atsaką.
„Dėl šalutinių poveikių – reikia suprasti, kad pasiskiepijus tiek gripo, tiek COVID-19, tiek ir kitomis vakcinomis, šalutinius poveikius individualiai gali pajausti bet kuris žmogus. Jie yra aiškiai aprašyti, mes išmokę juos suvaldyti.
Žmonėms, kurie eina skiepytis, tą parą ir parą prieš patariu vartoti gausiau skysčių – tai gali padėti lengviau įveikti tokius šalutinius reiškinius kaip aukštesnę temperatūrą, bendrą šaltkrėtį, primenantį peršalimo simptomus, nuovargį, raumenų skausmus.
Svarbu suprasti, kad vaistas nesukelia ligos, t. y. nebūna nei slogos, nei gerklės uždegimo. Šie simptomai atsiranda todėl, kad vyksta antikūnų gamyba“, – komentavo J.Dūdienė.
Kaip nurodė gydytoja, tarp dažniausių reakcijų po skiepo – paraudimas, paburkimas ar skausmas rankoje, kur suleista vakcina.
„Galima tą dieną išgerti paracetamolio ar ibuprofeno, jei yra poreikis“, – patarė ji.
Ar galima skiepytis ir nuo gripo, ir nuo COVID-19?
Šaltojo sezono metu, kai išauga sergamumas peršalimo ligomis, daugelis nori pasiskiepyti ir nuo gripo, ir nuo COVID-19. Pacientams iškyla klausimas – ar tai saugu?
„Galima bei saugu skiepytis dvejomis vakcinomis, tik į skirtingas rankas. Kai kurie žmonės jaučia stipresnę reakciją, todėl galima vieną dieną pasiskiepyti nuo COVID-19, o po kelių dienų ar savaitės – nuo gripo“, – nurodė specialistė.
J.Dūdienė akcentavo, kad COVID-19 pavojingiausias vyresnio amžiaus žmonėms bei tiems, kurie turi lėtinių sveikatos sutrikimų, nepriklausomai nuo amžiaus. Didžiausią riziką patiria sergantieji širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, lėtinėmis kvėpavimo takų ar inkstų ligomis, taip pat nutukimu.
Šiems žmonėms ypač rekomenduojama pasiskiepyti, nes vakcina padeda sumažinti sunkių ligos formų, komplikacijų ir hospitalizacijos riziką.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, COVID-19 gali pažeisti ne tik kvėpavimo takus, bet ir širdį, kraujagysles, inkstus ar net nervų sistemą. Po sunkesnės infekcijos daliai pacientų išsivysto plaučių uždegimas ar fibrozė, kraujo krešulių susidarymas, širdies raumens uždegimas (miokarditas) arba ūmus inkstų pažeidimas.
Kai kuriems pacientams liga palieka ilgalaikius simptomus – vadinamąjį „pokovidinį sindromą“. Ši būklė gali pasireikšti mėnesius trunkančiu nuovargiu, kvėpavimo sunkumais, sutrikusia atmintimi ar dėmesio koncentracija, širdies plakimu ir kitais simptomais. Šie požymiai dažniau vargina vyresnio amžiaus ir lėtinių ligų turinčius asmenis.
Kaip vakcinos tiriamos ir stebimos?
PSO 2025 m. gegužės mėnesį publikuotame straipsnyje skelbiama, kad prieš įvedant bet kurią vakciną į šalies vakcinacijos programą, laboratorijoje sukurta vakcina pereina griežtus ir išsamius tyrimus – kelis klinikinių bandymų etapus.
Sveikatos institucijos atidžiai vertina šių tyrimų rezultatus, kad įsitikintų, jog vakcina atitinka aukščiausius saugumo ir veiksmingumo standartus, prieš leidžiant ją naudoti.
Kai vakcinos jau pradėtos naudoti šalyse, nacionalinės sveikatos institucijos nuolat stebi jų saugumą, kad galėtų greitai pastebėti ir reaguoti į galimas problemas. Jei pasireiškia nepageidaujamas poveikis, nepriklausoma ekspertų grupė vertina, ar toks atvejis gali būti susijęs su vakcina.
PSO padeda šalims stiprinti vakcinų saugumo stebėsenos ir reagavimo sistemas. Visame pasaulyje pranešimai apie galimus vakcinų saugumo įvykius yra renkami ir analizuojami duomenų bazėje.
Kada ir kur skiepytis?
Kaip skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), galimybė pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos yra visiems gyventojams nuo 6 mėn. amžiaus.
Nuo COVID-19 ligos rekomenduojama skiepytis praėjus 6 mėn. po persirgimo šia liga ar pastarosios vakcinacijos.
Už COVID-19 vakcinas ir vakcinavimo paslaugą apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams mokėti nereikia. Jei asmuo nėra draustas, už vakciną ir skiepijimo paslaugą turi sumokėti skiepijančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
Registracija skiepijimui: internetu arba kreipiantis tiesiai į gydymo įstaigą. Nuo COVID-19 ligos galima pasiskiepyti bet kurioje, COVID-19 vakcinų turinčioje įstaigoje, nepaisant kur asmuo yra registruotas.
Pokovidinis sindromasCOVID-19 vakcinaskiepai
Rodyti daugiau žymių