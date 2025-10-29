Vartojate „Ozempic“? Gydytojai gali atidėti operaciją

„Kodėl taip nutinka? Minėtus vaistus pacientai vis dažniau vartoja cukrinio diabeto kontrolei bei svorio mažinimui.
Kalbant apie svorio metimą, šių vaistų poveikis pagrįstas tuo, kad maistas skrandyje užsilaiko ilgiau, todėl žmogus greičiau pajunta sotumą ir suvalgo mažiau.
Paprastai prieš anesteziją pacientams nurodoma nevalgyti 6 valandas, o skaidrius skysčius nustoti vartoti likus 2 valandoms iki anestezijos. Tačiau, kaip minėta, GLP-1 agonistai lėtina skrandžio išsituštinimą, todėl juos vartojant net po ilgesnio nevalgymo skrandyje gali likti maisto.
Tai didina aspiracijos (gyvybei pavojingos komplikacijos, kai skrandžio turinys patenka į kvėpavimo takus) riziką, todėl operacija gali būti atidėta“, – sako gydytoja J. Krauklytė.
Ji pabrėžia, kad Europos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos draugija rekomenduoja:
– Jei GLP-1 agonistai vartojami 1 kartą per savaitę (injekcijomis), nutraukti vaisto vartojimą bent 1 savaitę prieš planuojamą procedūrą ar operaciją su anestezija. Jei vaistai vartojami svorio mažinimo tikslu, rekomenduojama nutraukti prieš 2 savaites.
– Jei GLP-1 agonistai vartojami kasdien (tabletėmis arba injekcijomis), tą dieną, kai planuojama procedūra ar operacija su anestezija, vaisto nevartoti.
Svarbu paminėti, kad net ir nustojus vartoti vaistus, sulėtėjusio skrandžio išsituštinimo ir aspiracijos rizika išlieka. Dėl vaistų vartojimo ar nutraukimo visada pasitarkite su savo šeimos gydytoju, o atvykę į ligoninę – informuokite apie tai gydytojus specialistus.
Gydytoja primena, kad svarbiausia – žinoti ir suprasti. Tik aptarę galimas rizikas su sveikatos priežiūros specialistais galite priimti atsakingą ir informuotą sprendimą dėl savo gydymo.