Kai nerimas, perdegimas ir miego sutrikimai tampa kasdienybe: kur ieškoti pagalbos?

Psichikos sveikatos iššūkiai šiandien: nuo vaikystės iki senatvės
„Šiuolaikinėje visuomenėje vis dažniau kalbama apie psichikos sveikatą, o tam tikri sutrikimai tampa ne tik dažni, bet ir itin aktualūs tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Panikos atakos, nerimo sutrikimai, miego problemos ir perdegimas – tai ketvertas, kuris vis dažniau figūruoja tiek kasdieniuose žmonių pokalbiuose, tiek gydytojų kabinetuose“, – teigia Kaune įsikūrusio psichikos sveikatos centro „Neuromeda“ vadovas Andrius Jonutis.
Jo teigimu, šių sutrikimų paplitimas rodo ne tik individualius iššūkius, bet ir platesnes visuomenės tendencijas – vis dažniau susiduriama su emocinio atsparumo stoka, negebėjimu atsipalaiduoti ir nuolatiniu vidiniu nerimu.
Gyvenimo tempas, informacijos perteklius, nuolatinis spaudimas pasiekti daugiau sukuria terpę, kurioje emocinis išsekimas tampa norma, o ne išimtimi. Nerimas dažnai prasideda nuo nuolatinio streso darbe ar mokykloje, virsta miego sutrikimais, o ilgainiui gali peraugti į panikos atakas ar visišką perdegimą.
Šie sutrikimai ne tik trikdo kasdienę veiklą, bet ir daro ilgalaikį poveikį žmogaus gyvenimo kokybei, todėl jų prevencija ir gydymas tampa svarbia visuomenės sveikatos dalimi.
Vaikai ir paaugliai, augantys skaitmeniniame pasaulyje, patiria informacinį perkrovimą, socialinį spaudimą ir neretai susiduria su miego problemomis ar nerimo epizodais jau ankstyvame amžiuje.
Suaugusieji, bandydami suderinti karjerą, šeimą ir asmeninius poreikius, dažnai ignoruoja pirmuosius perdegimo požymius, kol šie tampa rimtu sveikatos iššūkiu. Visuomenėje vis dar gaji nuostata, jog psichologinės problemos – tai silpnumo ženklas, todėl daugelis delsia kreiptis pagalbos, o tai tik gilina sutrikimų poveikį. Visgi A.Jonutis pastebi, kad žmonių nuostatos pamažu keičiasi ir vis dažniau pagalbos kreipiamasi į sveikatos psichikos specialistus.
Beje, svarbu pabrėžti, kad psichikos sveikatos iššūkiai aktualūs ne tik vaikams, darbingo amžiaus suaugusiesiems, bet ir senyvo amžiaus žmonėms. „Vyresni asmenys neretai susiduria su vienatve, netektimis, fizinio aktyvumo sumažėjimu ir lėtinėmis ligomis, kurios gali išprovokuoti nerimo sutrikimus, depresiją ar miego problemas. Be to, senjorai dažnai laikosi įsitikinimo, kad „tai tiesiog senatvė“, nors iš tiesų daugelis psichikos sveikatos sutrikimų gali būti efektyviai gydomi“, – sako „Neuromedos“ vadovas.
Individualus gydymo kelias – nuo pirmo žingsnio iki pokyčių
Psichikos sveikatos centras „Neuromeda“ taiko kompleksinį ir individualizuotą požiūrį gydant dažniausiai pasitaikančius sutrikimus – nerimą, panikos atakas, miego problemas ir perdegimą.
Pasak centro vadovo, gydymas pradedamas nuo išsamaus būklės įvertinimo, pasitelkiant tikslinius psichologinius tyrimus: psichoemocinės būsenos vertinimą, asmenybės tyrimą, mąstymo analizę bei dėmesio ir atminties įvertinimą. Šie tyrimai padeda suprasti, kaip emociniai sunkumai paveikė žmogaus savijautą, pažintines funkcijas ir gebėjimą susidoroti su kasdieniais iššūkiais.
„Toliau taikomos mokslu pagrįstos terapijos: kognityvinė elgesio terapija padeda keisti nerimą keliančius mąstymo modelius, psichoanalitinė terapija leidžia gilintis į panikos šaltinius, o humanistinė stiprina vidinį saugumo jausmą. Papildomai siūlomos Mindfulness praktikos, kurios ypač veiksmingos esant perdegimui ar miego sutrikimams“, – aiškina A.Jonutis.
Esant poreikiui, psichoterapija derinama su medikamentiniu gydymu. Vadovas pabrėžia, kad klinikos gydytojai psichiatrai atsakingai parenka optimaliausią medikamentinį gydymą.
Vaikai ir paaugliai vis dažniau susiduria su nerimo sutrikimais, miego problemomis ar net perdegimo požymiais dėl mokymosi krūvio ir skaitmeninio pasaulio spaudimo. Pasak vadovo, „Neuromeda“ siūlo išsamius psichologinius tyrimus ir konsultacijas, padedančias nustatyti emocinius sunkumus ir pritaikyti tinkamą pagalbą. Atliekami psichoemocinės būsenos, asmenybės ir intelekto (IQ) vertinimai, o paaugliai konsultuojami dėl streso, nerimo ir priklausomybių. Klinika kuria saugią erdvę, kurioje jauni žmonės gali būti išgirsti ir gauti pagalbą, padedančią išvengti ilgalaikių psichikos sveikatos sutrikimų.
Taip pat „Neuromeda“ siūlo jautrią ir profesionalią pagalbą vyresnio amžiaus pacientams. „Esant miego ar nerimo sutrikimams, atliekami kognityvinių funkcijų tyrimai – dėmesio, atminties ir mąstymo vertinimas, padedantis suprasti emocinės būklės poveikį pažintinėms galimybėms“, – aiškina vadovas.
Specialistai taiko terapijas, padedančias atkurti emocinę pusiausvyrą ir užtikrina, kad kiekvienas pacientas – nepriklausomai nuo amžiaus – jaustųsi oriai ir saugiai.
Komandinė pagalba – kai kiekvienas specialistas prisideda prie tikro pokyčio
Klinikos vadovas pabrėžia, kad nerimo sutrikimai, perdegimas ar panikos atakos dažnai reikalauja ne vieno specialisto įsitraukimo. „Neuromedoje“ pacientas gauna visos komandos dėmesį – psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai ir psichikos sveikatos slaugytojai glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų visapusišką pagalbą.
„Toks tarpdisciplininis požiūris leidžia ne tik tiksliai nustatyti problemos šaknis, bet ir pasiūlyti efektyviausią sprendimą – nuo emocinės paramos iki medikamentinio stabilizavimo. Komandinė dinamika ypač svarbi gydant kompleksinius sutrikimus, kai nerimas susipina su miego problemomis ar kai perdegimas paveikia visas gyvenimo sritis“, – sako A.Jonutis.
Vadovas pabrėžia, kad klinikos specialistai nuolat tobulina savo kvalifikaciją – dalyvauja tarptautinėse psichiatrijos ir psichologijos konferencijose, stažuojasi prestižinėse gydymo įstaigose ir bendradarbiauja su užsienio kolegomis.
Įgytos žinios ir gerosios praktikos taikomos kasdienėje veikloje užtikrinant, kad pacientai gautų ne tik empatišką, bet ir moksliškai pagrįstą pagalbą. Tokia kvalifikuota komanda leidžia „Neuromedai“ efektyviai spręsti net sudėtingiausius psichikos sveikatos iššūkius.
Emocinis saugumas – pirmas žingsnis į gydymą
Klinikos vadovas akcentuoja, kad psichikos sutrikimų gydymas prasideda ne nuo diagnozės, o nuo aplinkos, kurioje žmogus jaučiasi saugus. „Neuromeda“ tai puikiai supranta – klinikoje sąmoningai kuriama atmosfera, kurioje pacientas gali atsiverti be baimės būti nesuprastas ar vertinamas.
Konfidencialumas, pagarba ir individualus dėmesys čia nėra tik deklaracijos – tai kasdienė praktika. Konsultacijos vyksta jaukiose, privačiose patalpose, o po kiekvieno vizito iš karto rezervuojamas laikas kitam susitikimui su tuo pačiu specialistu, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir emocinis stabilumas.
Be to, pacientui siūloma galimybė rinktis nuotolinę konsultaciją, jei fizinis atvykimas kelia papildomą stresą ar tiesiog tam nėra sąlygų.
Taigi, pasak A.Jonučio, „Neuromeda“ kuria ne tik gydymo planus, bet ir erdvę, kurioje žmogus gali jaustis saugiai, o tai būtina sąlyga, norint įveikti nerimą, panikos atakas, miego sutrikimus ar perdegimą.
Ilgametė patirtis – pasitikėjimo pagrindas
Kaune įsikūręs psichikos sveikatos centras „Neuromeda“ veikia nuo 1997 metų ir yra pirmoji privati psichikos sveikatos įstaiga Lietuvoje. Per daugiau nei dvidešimt penkerius metus klinika tapo patikimu emocinės gerovės centru, teikiančiu pagalbą vaikams, paaugliams, suaugusiesiems ir senjorams.
„Ilgametė praktika leidžia ne tik kaupti vertingas žinias, bet ir nuolat tobulinti paslaugų kokybę, prisitaikant prie besikeičiančių visuomenės poreikių“, – teigia A.Jonutis.
„Neuromedos“ komanda aktyviai dalyvauja profesinėje sklaidoje – klinikos specialistai publikuoja straipsnius, dalijasi įžvalgomis apie psichikos sveikatą ir visuomenės emocinius iššūkius. Pasak vadovo, tokie vieši pasisakymai rodo ne tik profesionalumą, bet ir atvirą siekį šviesti visuomenę bei mažinti psichikos sveikatos stigmą.
Nuoseklus augimas, kvalifikuota komanda ir aktyvus dalyvavimas viešoje erdvėje leidžia „Neuromedai“ išlaikyti patikimos įstaigos vardą – ypač sprendžiant nerimo, panikos, miego ar perdegimo problemas, kurios šiandien aktualios kaip niekada.
Daugiau informacijos apie paslaugas, specialistus ir registraciją: www.neuromeda.lt
