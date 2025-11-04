Katinas užkrėtė šeimininkę mįslinga liga: ant veido atsivėrė baisios žaizdos

Tačiau istorija tuo nesibaigė. Netrukus ir pati moteris ėmė karščiuoti, o ant veido atsirado didelės, jautrios dėmės. „Maniau, kad tai labai blogai, nes atrodžiau baisiai“, – sako švedė Åza Karlsson Mainell.
Tragiškas katino likimas
Grįžkime prie katino ligos. Gyvūną apžiūrėjęs veterinaras iš pradžių nuramino, paaiškinęs, kad atsivėrusios žaizdos – negyvi audiniai, kuriuos reikia pašalinti. „Viskas gerai. Tiesiog turime tai nupjauti“, – jo žodžius prisiminė moteris.
Tačiau Boriso būklė greitai pablogėjo.
„Viena koja, kurioje buvo žaizda, stipriai ištino ir jam skirti antibiotikai. Po kelių dienų ir ant snukučio atsirado mažų žaizdelių. Kai paglosčiau, pajutau, kad ant jo ausų yra guzelių. Pagalvojau, kad tai labai keista.
Deja, šįkart katiną pamatęs veterinaras konstatavo, kad nepavyks jo išgelbėti. 3 metų amžiaus augintinis buvo užmigdytas.
Veterinaras įtarė, kad Borisas sirgo karvių raupais. Katės gali užsikrėsti šiuo virusu po kontakto su graužikais. Pasak Švedijos veterinarijos instituto, dauguma kačių nesuserga sunkiai.
Katės taip pat gali perduoti infekciją žmonėms. Karvių raupų virusas yra vadinamoji zoonozė, tai yra liga, kuri gali plisti tarp gyvūnų ir žmonių.
Veide – pajuodę pūliniai
Bet netrukus ir moteris pajuto skausmą kakle – padidėjo limfmazgiai.
Åza Karlsson Mainell apsilankė pas medikus, tačiau gydytoja nuramino: „Ne, jūs tiesiog sergate peršalimo virusu. Viskas gerai.“
Šeima jau ruošėsi 3 savaičių trukmės atostogoms Ispanijoje, bet moters savijauta pablogėjo ir ji nuvyko į ligoninės skubios pagalbos skyrių.
„Man pakilo temperatūra iki 39,3 laipsnio, o smakras buvo paraudęs. Pūliniai, kurie atsirado pirmi, jau buvo šiek tiek pajuodę. Turėjau atšaukti kelionę“, – prisiminė moteris.
Žaizdos perštė, niežėjo ir skaudėjo, tačiau gydytojai negalėjo tiksliai pasakyti, kuo serga moteris.
„Atrodžiau siaubingai. Kai namuose eidavau pro veidrodį, pagalvodavau: „Tai baisu, kas vyksta?“, – pasakojo Åza Karlsson Mainell.
„Negavau jokios informacijos. Net ir gydytojas prisipažino, kad bandė guglinti, kuo aš sergu“, – pridūrė moteris.
Labai neįprasta liga
Žmonės karvių raupais suserga ypač retai. Iki šiol Švedijoje žinoma tik dvylika atvejų. Bet specialistai mano, kad ši liga dažnai lieka nediagnozuota.
Maždaug pusę mėnesio Åza Karlsson Mainell sunkiai sirgo, o medikai negalėjo pasiūlyti jokio specifinio gydymo.
„Po dviejų savaičių atgavau apetitą ir vėl galėjau valgyti“, – sako moteris.
Ji mėnesį nėjo į darbą, o šiandien žaizdos jau užgijusios.
Bet veido oda išlieka paraudusi, Åza susirūpinusi, kad gali likti randų.
Siekiant išvengti infekcijos plitimo, prižiūrint žaizdas, reikia atidžiai laikytis rankų higienos, rašoma Švedijos veterinarijos instituto interneto svetainėje.
„Pamatę, kad jūsų gyvūnas turi neaiškią žaizdą ar guzelį, turėtumėte būti atidesni ir atsargesni. Galbūt pati buvau šiek tiek nerūpestinga. Tačiau niekada nebūčiau pagalvojusi, kad veidas nueis raupais“, – sako Åza Karlsson Mainell.
Per kiek laiko pasireiškia simptomai?
Karvių raupų pavadinimas infekcijai prilipo, nes virusas pirmą kartą buvo nustatytas galvijams. Tačiau dažniausiai jį nešioja įvairūs graužikai.
Naminės katės taip pat gali platinti virusą, o žmonės gali užsikrėsti per kontaktą su naminiais gyvūnais.
Laikas nuo užsikrėtimo iki pirmųjų simptomų pasireiškimo (inkubacinis periodas) paprastai yra 7–12 dienų.
Karvių raupai tarp žmonių yra reta liga ir praeina savaime asmenims, turintiems normalią imuninę sistemą.
Parengta pagal Expressen.se ir svt.se inf.
karvių raupaiveterinarasreta infekcinė liga
