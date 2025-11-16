Odontologijos klinikoje mirė dvimetė: tėvai kaltina medikus, pradėtas tyrimas

Šeima į kliniką atvyko dėl dantų šaknų kanalų gydymo. Mergaitės mama pasirašė sutikimą taikyti bendrąją nejautrą, nė neįtardama, kad procedūra baigsis tragedija. Vos tik mažylei į veną buvo suleistas anestetikas, jos širdis sustojo.
„Po valandos man pasakė, kad jai sustojo širdis. Po pusantros valandos jau iškvietė greituosius. Gal būtų viskas kitaip, jei pagalba būtų atvykusi anksčiau“, – kalbėjo mergaitės mama.
Du klinikoje dirbę anesteziologai patys bandė dvimetę gaivinti apie 40 minučių. Tik tada buvo skambinta pagalbos tarnyboms. Atvykę greitosios medikai gaivinimą tęsė, tačiau mergaitės išgelbėti nepavyko.
Rumunijos sveikatos apsaugos ministras Alexandru Rogobete pripažino, kad preliminariai matyti požymių, jog skambutis 112 tarnybai galėjo būti pavėluotas. Tačiau, pasak Rumunijos žiniasklaidos, ministras ragina nespekuliuoti, kol atliekamas tyrimas.
Šeima taip pat pateikė papildomų klausimų. Prieš procedūrą mažylei buvo atlikti kraujo tyrimai, o kai kurie kepenų rodikliai, tėvų teigimu, gerokai viršijo normą. Mama pasakojo tyrimų rezultatus nusiuntusi gydytojams, tačiau šie patikino, kad tai procedūrai esą neturės įtakos.
„Rodikliai buvo šešis kartus didesni už normą. Gydytojas parašė, kad viskas gerai. Jie ją nužudė – tokia mano nuomonė“, – teigė mergaitės tėvas.
Mama tvirtino kalbėjusi ir su kitais specialistais, kurie ramino, kad padidėję rodikliai tokio amžiaus vaikams pasitaiko ir gali būti laikomi normaliais. Ar būtent šie rodikliai turėjo įtakos mergaitės sveikatai narkozės metu, aiškinsis ekspertai.
Į kliniką atvykusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl netyčinės žmogžudystės. Procedūrą atlikę medikai buvo apklausiami kelias valandas.
Klinikos administracija pareiškė užuojautą šeimai ir patvirtino bendradarbiausianti su tyrėjais. Taip pat teigiama, kad per vienuolika metų ta pati komanda sėkmingai atliko daugiau nei 1700 panašių procedūrų.
Galutinę mergaitės mirties priežastį nustatys teismo medicinos ekspertizė.
