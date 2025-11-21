Klaipėdoje – inovatyvi operacija: padėjo išvengti aneurizmos plyšimo ir išgelbėjo pacientės blužnį

Procedūra atlikta 65 metų pacientei, kuriai atsitiktinai, atliekant širdies vainikinių arterijų tyrimą, buvo nustatyta blužnies arterijos aneurizma. Tai besimptomis, tyliai besivystantis kraujagyslės išsiplėtimas, galintis netikėtai plyšti. KUL kraujagyslių chirurgai pritaikė naują, minimaliai invazinį gydymo metodą, kuris leido sustabdyti pavojingą procesą ir išsaugoti organo funkciją bei išvengti didelės traumuojančios operacijos.
„Sužinojusi apie blužnies aneurizmą, pacientė gyveno nuolatinėje įtampoje – bijojo ką nors pakelti, dirbti ar net miegoti. Moteris žinojo, kad aneurizma galėjo plyšti bet kurią akimirką ir sukelti staigų vidinį kraujavimą“, – sakė pacientę operavęs KUL kraujagyslių chirurgas Karolis Tijūnaitis.
Jis pasirinko inovatyvų sprendimą – į kraujagyslę buvo įvestas srovės nukreipėjas, leidžiantis atriboti aneurizmos maišą nuo kraujo tėkmės, tačiau išsaugoti blužnies aprūpinimą krauju.
„Šis metodas padeda užkirsti kelią aneurizmos plyšimui ir išsaugoti blužnį – organą, kuris atlieka svarbų vaidmenį žmogaus imuninėje sistemoje, kraujo filtravime. Tai – reikšmingas žingsnis į priekį endovaskulinės chirurgijos plėtroje. Nuolat tobuliname kompetencijas, dalyvaujame tarptautinėse konferencijose ir siekiame, kad Vakarų Lietuvos pacientai gautų aukščiausio lygio gydymą arčiau namų“, – pasakojo gydytojas.
Po procedūros pacientės būklė gera – aneurizmos plyšimo rizikos nebeliko, o blužnis funkcionuoja normaliai.
Pasak K. Tijūnaičio, šiuo atveju įprasti aneurizmos gydymo būdai – atvira chirurginė operacija arba embolizacija, kai užkemšama aneurizmą maitinanti arterija, galėjo sukelti blužnies infarktą. Operuojant atvirai komplikacijų dažnis dar didesnis, galintis pasireikšti kraujavimu, kasos uždegimu, nes kraujagyslė anatomiškai glaudžiai susijusi su kasa, žaizdos infekcija.
KUL kraujagyslių chirurgijos komanda aktyviai diegia naujausius endovaskulinės medicinos sprendimus, siekdama mažinti atvirų operacijų poreikį, komplikacijų riziką ir trumpinti pacientų sveikimo laiką. Medikai yra pasirengę taikyti moderniausius gydymo metodus net retais ir sudėtingais atvejais bei taip sparčiai plėsti endovaskulinės medicinos galimybes Vakarų Lietuvos pacientams.