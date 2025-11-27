Nugaros skausmas gali būti ankstyvas vėžio simptomas: ligą išduoda kelios detalės

Britų chirurgas perspėja: jei ilgalaikis diskomfortas nepraeina arba įprasti metodai jo nepalengvina, tai gali būti ankstyvas kasos vėžio simptomas. Apie tai rašo „The Mirror“.
Kasos chirurgas Nevilas Menezesas ragina neatidėlioti ir kreiptis į medikus, jei atsiranda įtartinų požymių.
Organizacijos Cancer Research UK duomenis, pagal dažnumą kasos vėžys Didžiojoje Britanijoje užima dešimtą vietą tarp visų onkologinių ligų, tačiau yra vienas pavojingiausių — kasmet nuo jo miršta apie 10 100 žmonių.
Kasos liauka yra giliai pilvo ertmėje, už skrandžio. Ji gamina virškinimo fermentus ir hormonus, reguliuojančius cukraus kiekį kraujyje.
„Kasos vėžys gali vystytis tyliai. Kai simptomai tampa ryškūs, liga dažnai jau būna pažengusi. Todėl svarbu pastebėti subtilius kūno pokyčius ir laiku kreiptis pagalbos“, — pabrėžia N.Menezesas.
Koks nugaros skausmas gali kelti įtarimų?
Gydytojas išskiria, kokie požymiai verčia susirūpinti:
– nuolatinis skausmas viršutinėje pilvo dalyje arba nugaroje;
– skausmas sunkiai malšinamas, nepadeda nuskausminamieji ar rūgštingumą mažinantys vaistai;
Organizacijų Cancer Research UK ir Pancreatic Cancer Action duomenimis, skausmas, susijęs su kasos augliu, gali:
– stiprėti po valgio arba gulint;
– atsirasti dėl spaudimo nervams ar aplinkiniams organams;
– plisti į petį ar po mentėmis;
– pasireikšti kartu su pilvo skausmu;
Kiti simptomai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį:
– be aiškios priežasties krintantis svoris ir sumažėjęs apetitas;
– odos, gleivinių ar akių baltymų pageltimas (gelta);
– virškinimo sutrikimai: pykinimas, sunkumas skrandyje, pilvo pūtimas, tuštinimosi pokyčiai;
– odos niežulys (kartais atsiranda dar prieš geltą).
„Šie simptomai nebūtinai reiškia kasos vėžį. Tačiau jei jie išlieka ilgiau nei keturias savaites, labai svarbu kreiptis į šeimos gydytoją“, — pabrėžia N.Menezesas.
kasos vėžysVėžysonkologinė liga
Rodyti daugiau žymių