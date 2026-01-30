Kaip pasiruošti skydliaukės operacijai? Štai ką turite žinoti

Specialistai sako – tinkamai pasiruošus ir atsakingai rūpinantis savimi po operacijos, gijimo procesas dažniausiai būna sklandus, o į įprastą gyvenimo ritmą sugrįžtama greičiau, nei daugelis tikisi, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nuo skydliaukės sutrikimų kenčia daugiau nei 1,5 milijardo žmonių pasaulyje. Kadangi skydliaukės išskiriami hormonai atsakingi už sveiko metabolizmo palaikymą, augimą bei daugelį gyvybinių funkcijų, nepakankama ar per didelė šio organo funkcija sukelia įvairių sveikatos sutrikimų.
Sumažėjusi šio endokrininio organo veikla gali lemti širdies ritmo sutrikimus, šalčio netoleravimą, vidurių užkietėjimą, nuovargį ir svorio augimą, o pernelyg suaktyvėjusi – skatinti svorio kritimą, karščio netoleravimą, viduriavimą bei raumenų silpnumą.
Chirurginė intervencija dažniausiai prireikia tuomet, kai nustatomi įtartini mazgeliai, pastebimas žymus liaukos padidėjimas, diagnozuojama Graves’o liga – autoimuninis susirgimas, kai organizmas pradeda gaminti antikūnus, skatinančius per didelę hormonų gamybą.
Operacijos gali būti būtinos ir esant vėžiui ar difuzinei strumai – liaukos išvešėjimui.
Neretai išgirdus, kad gali prireikti operacijos, pacientus užvaldo nerimas. „Žmonės dažnai baiminasi, kad po operacijos neteks balso ar liks ryškus randas kakle.
Taip pat paplitęs mitas, kad be skydliaukės neįmanoma normaliai gyventi, nors iš tiesų, vartojant paskirtus hormonus, gyvenimo kokybė gali būti visiškai įprasta“, – sako pirmaujančios privačios chirurgijos klinikos Baltijos šalyse plastinės, ortopedijos ir bendrosios chirurgijos srityse „Nordclinic“ abdominalinės chirurgijos gydytojas prof. dr. Albertas Daukša.
Prieš operaciją – nutraukti tam tikrų vaistų vartojimą
Prieš planuojamą skydliaukės operaciją pacientui tenka ne tik atlikti svarbius tyrimus, bet ir laikytis griežto pasiruošimo režimo. Pasak gydytojo, šiame etape ypač svarbu bendradarbiauti – aptarti ligos istoriją, sveikatos būklę, vartojamus vaistus bei galimas alergijas.
„Pacientai turi nutraukti kraują skystinančių preparatų vartojimą – jie gali padidinti kraujavimo riziką procedūros metu. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į kai kuriuos papildus ar medikamentus, kurie gali paveikti krešėjimą ar hormonų pusiausvyrą“, – teigia prof. dr. A. Daukša.
Jo teigimu, pasiruošimo etape neretai skiriami ir kalcio bei vitamino D papildai – tai padeda sumažinti pooperacinės hipokalcemijos riziką ir palengvina ankstyvą gijimo laikotarpį.
Pooperacinis atsistatymas gali trukti mėnesį
Po skydliaukės operacijos pacientas gali jausti skausmą ar diskomfortą kaklo srityje, o pjūvio vieta gali būti patinusi, todėl itin svarbu laikytis gydytojo nurodymų.
„Paprastai ligoninėje praleidžiama 1–2 dienos, o gijimas namuose priklauso nuo individualios situacijos – dažniausiai prie įprasto gyvenimo ritmo grįžtama per mėnesį. Šiuo laikotarpiu rekomenduojama saugoti kaklą, nekelti sunkių daiktų ir vengti intensyvios fizinės veiklos“, – sako prof. dr. A. Daukša.
Pasak jo, gijimą kartais gali lydėti lengvas balso tembro pasikeitimas ar pakitęs rijimo pojūtis – šie simptomai dažniausiai laikini.
„Taip pat svarbu vartoti gydytojo paskirtus medikamentus, pavyzdžiui, kalcio preparatus su vitaminu D, nes tai padeda išvengti pooperacinių hipokalcemijos reiškinių. Būtina reguliariai atlikti kraujo tyrimus, leidžiančius stebėti hormonų pusiausvyrą“, – pabrėžia jis.
Kalbėdamas apie estetinę operacijos pusę, prof. dr. A. Daukša atkreipia dėmesį, kad šiuolaikiniai chirurginiai metodai leidžia pjūvį atlikti raukšlės linijoje kaklo apačioje, todėl randas dažniausiai būna minimalus ir laikui bėgant išblykšta.
„Vis dėlto pirmomis savaitėmis randą būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir mechaniško dirginimo – tai padeda sumažinti pigmentacijos bei iškilumo riziką“, – rekomenduoja gydytojas.
skydliaukėoperacijahormonai
Rodyti daugiau žymių