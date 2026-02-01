SveikataLigos ir gydymas

Apledėję keliai sustabdė greitąją – bet ne mediką: jis pėsčiomis ėjo pas dūstantį vaiką

2026 m. vasario 1 d. 17:58
Lrytas.lt
Greitosios pagalbos ekipažas iš Vakarų Pamario vaivadijos (Lenkija) atsidūrė ekstremalioje situacijoje, kai gavo pranešimą apie dusantį vaiką. Kaip skelbia lenkų portalas „Fakt.pl“, dėl apledėjusio kelio greitosios pagalbos automobilis sustojo likus vos dviem kilometrams iki tikslo, todėl vienas medikas nusprendė pacientą pasiekti pėsčiomis – per sniegą, tamsą ir šaltį.
Naktį iš sausio 26 į 27 d., apie trečią valandą ryto, Mieszkovicų greitosios pagalbos postas gavo skubų iškvietimą. Pranešta, kad netoliese esančiame Gądno kaime, maždaug už 11 kilometrų, mažametį vaiką ištiko ūmūs dusulio priepuoliai.
Paprastai tokį atstumą greitoji įveiktų per keliolika minučių, tačiau likus keliems kilometrams kelias tapo visiškai nepravažiuojamas – jį padengė ledo sluoksnis ir sniego sankaupos.
Tuomet brigados vadovas Bartoszas priėmė drąsų sprendimą. Jis užsimetė maždaug 15 kilogramų medicininės įrangos kuprinę nusprendė, kad pasieks vaiką bet kokiu atveju – net jei teks eiti pėsčiomis.
Kaip pasakojo Zachodnio Pamario greitosios pagalbos stoties atstovė spaudai Natalia Dorochowicz, medikas žinojo, kad laikas šioje situacijoje itin svarbus: „Jis nutarė, kad nesvarbu, koks oras ar kelias, pacientą jis pasieks. Tai buvo tikrai didžiulis ryžtas.“
Maždaug pusantro kilometro medikas žygiavo per žiemišką bekelę, kol jį pastebėjo pro šalį važiuojantis vairuotojas. Pastarasis sustojo ir parvežė jį likusį kelią iki namų, kur laukė dūstantis mažametis.
Paaiškėjo, kad pirmieji į įvykio vietą buvo atvykę vietos savanoriai ugniagesia, kurie pradėjo pradinę vaiko būklės stabilizaciją. Atvykęs Bartoszas perėmė paciento priežiūrą, suteikė būtinas medicinines intervencijas ir pasirūpino, kad tolesnė pagalba būtų suteikta laiku.
Laimei, istorija baigėsi sėkmingai – vaikas buvo stabilizuotas, o medicinos komanda po misijos saugiai grįžo į postą.
