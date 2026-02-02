Kauno medikai pacientei iš kvėpavimo takų ištraukė kepsnį: pasidalino nuotrauka

Ištraukto svetimkūnio nuotrauka medikai pasidalino skyriaus feisbuko paskyroje ir priminė, kaip suteikti pirmąją pagalbą užspringus.
„Štai šį kepsnį pašalinome iš kvėpavimo takų pacientei skubios pagalbos skyriuje, kuri buvo atvežta GMP dėl užspringimo. Laringoskopu (įrankis su mentele ir šviesele) pastebėjus svetimkūnį – jis buvo ištrauktas žnyplėmis. Bet kaip suteikti pagalbą namuose?
Užspringimas: svarbu atskirti dalinį ir pilną
Dalinis užspringimas reiškia, kad kvėpavimo takai užblokuoti ne visiškai. Žmogus gali kvėpuoti ir kosėja, o kvėpavimas gali būti garsus, švokščiantis.
Tokiu atveju svarbiausia – suteikti patogią poziciją ir leisti žmogui kosėti, nes kosulys yra efektyviausias būdas pašalinti svetimkūnį. Daužyti per nugarą nereikėtų, jei kosulys veiksmingas. Žmogų reikia stebėti ir kviesti pagalbą, jei būklė blogėja.
Pilnas užspringimas yra gyvybei pavojinga būklė, kai kvėpavimo takai visiškai užblokuoti. Žmogus negali įkvėpti, kalbėti ar kosėti, dažnai griebiasi už kaklo, ima mėlynuoti lūpos ar veidas. Tokiu atveju būtina nedelsiant skambinti 112 ir pradėti teikti pirmąją pagalbą.
Suaugusiesiems ir vaikams nuo 1 metų taikomas pilvo spaudimų metodas (Heimlicho manevras) ir sutrenkimai tarp menčių, kartojant juos tol, kol svetimkūnis pasišalina arba atvyksta greitoji pagalba.
Kūdikiams iki 1 metų esant pilnam užspringimui (jei kūdikis negali kvėpuoti ar verkti, kosulys yra silpnas arba jo nėra, o lūpos ima mėlti) suteikiama pagalba atliekant plojimus per nugarą ir krūtinės paspaudimus.
Kūdikis paguldomas pilvu žemyn ant dilbio taip, kad galva būtų žemiau nei kūnas, ir delno pagrindu penkis kartus plojama tarp menčių.
Jei svetimkūnis nepasišalina, kūdikis apverčiamas ant nugaros ir dviem pirštais penkis kartus spaudžiama krūtinės ląsta.
Šie veiksmai kartojami tol, kol atkuriamas kvėpavimas arba atvyksta pagalba. Labai svarbu nekišti pirštų į kūdikio burną, jei svetimkūnis nėra matomas.
Skubios pagalbos skyriuje kartais susiduriame su atvejais, kai maži vaikai dėl užspringimo yra laikomi už kojų ir kratomi – to griežtai daryti negalima.
Užspringimas gali nutikti bet kam ir bet kada. Žinojimas, kaip atskirti būkles ir tinkamai reaguoti, gali išgelbėti gyvybę. Pasidalinkite šia informacija – ji gali būti lemtinga“, – rašė Kauno klinikų skubios pagalbos skyrius.
Įrašą medikai papildė patarimu, ką daryti, jeigu būdamas vienas užspringsti pats.
„Pirmiausia reikia nelikti vienam. Jei namuose yra kitų žmonių, nubėgti pas juos. Paskambinti kaimynams laiptinėje į duris, išeiti į lauką. Aplinkiniai žmonės suteiks pirmą pagalbą arba iškvies GMP“, – rašė jie.
užspringosvetimkūnis kvėpavimo takuoseKauno klinikos
