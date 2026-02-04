85-erių klaipėdietė kentė baisų skausmą: po operacijos vėl vaikšto savarankiškai

Kamavo nepakeliamas skausmas
Dar visai neseniai moters kasdienybė atrodė visiškai kitaip: skausmas neleido atsikelti iš lovos, judėjimas buvo itin ribotas, o vaistų nuo skausmo reikėjo vis daugiau. Į KUL pacientė pateko dėl stuburo kanalo susiaurėjimo ir patirto slankstelio lūžio, rašoma gydymo įstaigos pranešime žiniasklaidai.
„Skausmas buvo nepakeliamas – vaikščiojau tik pasiremdama arba vaikštynės pagalba, vartojau daug vaistų. Dabar vaikštau pati, kojų nebeskauda, jaučiuosi daug geriau. Labai džiaugiuosi savo sprendimu operuotis“, – sako pacientė ir ragina kitus senjorus nebijoti šiuolaikinės medicinos galimybių.
Pasirinko pažangų metodą
Kaip pasakoja Nijolę Juliją operavęs KUL neurochirurgas Arnas Staškevičius, sprendimas dėl operacijos buvo itin kruopščiai įvertintas, atsižvelgiant į garbų amžių ir gretutines ligas.
„Visada galvojame ne tik apie diagnozę, bet ir apie žmogų – jo amžių, gretutines ligas, funkcinę būklę ir realius lūkesčius. Didelės apimties atvira operacija vyresniame amžiuje gali būti per didelė našta organizmui, todėl ieškojome sprendimo, kuris būtų ir efektyvus, ir maksimaliai tausojantis“, – sako neurochirurgas.
Buvo nuspręsta atlikti stuburą stabilizuojančią operaciją, pasirenkant minimaliai invazyvų metodą – perkutalinę stuburo fiksaciją. Šios operacijos metu stuburas stabilizuojamas per kelis nedidelius odos pjūvius, mažiau atveriant audinius, trumpinant operacijos laiką ir sumažinant chirurginę traumą.
„Perkutalinė stuburo fiksacija leidžia pasiekti tą patį stabilumo efektą kaip ir tradicinė atvira operacija, tačiau gerokai mažesne kaina organizmui. Tai ypač aktualu vyresniems pacientams, kuriems svarbus kiekvienas papildomas rizikos veiksnys“, – pabrėžė A. Staškevičius.
Rezultatai jau kitą dieną
Pasak gydytojo, vienas didžiausių šio metodo privalumų – itin greitas paciento būklės gerėjimas.
„Pacientei skausmai sumažėjo iš karto, judėjimas tapo lengvesnis, o savijauta – ženkliai geresnė. Tokie momentai labai aiškiai parodo, kodėl minimaliai invazyvi chirurgija šiandien yra tokia svarbi“, – teigia KUL neurochirurgas.
Jis pabrėžia, kad šis metodas nėra universalus ir taikomas ne kiekvienam pacientui, tačiau tinkamai pritaikytas jis gali išspręsti sudėtingiausias situacijas.
„Vyresnio amžiaus pacientai neturėtų baimintis operacijų. Jei klinikinė situacija leidžia, minimaliai invazyvus gydymas gali padėti sutrumpinti gulėjimą ligoninėje, sumažinti skausmą ir greičiau sugrąžinti žmogų į savarankišką gyvenimą“, – sako A. Staškevičius.
KUL planuoja ir toliau taikyti bei plėsti minimaliai invazyvių stuburo fiksacijų apimtis, stiprindama modernią, pacientui palankią neurochirurgiją Vakarų Lietuvoje.