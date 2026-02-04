Vėžys ir aspirinas: naujas tyrimas atskleidė kai ką netikėto

Pavyzdžiui, kasdien vartojant mažas aspirino dozes, kai kuriems žmonėms gali sumažėti širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Tiesa, JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) pabrėžia, kad toks aspirino naudojimas patartinas tik su gydytojo priežiūra.
Be to, JAV prevencinių paslaugų darbo grupės (USPSTF) gairėse nerekomenduojama pradėti profilaktiškai gerti aspiriną vyresniems nei 60 metų žmonėms.
Dėl pasaulinio gyventojų senėjimo didėja su amžiumi susijusių ligų, pavyzdžiui, vėžio, paplitimas. Daugiau nei du trečdaliai visų naujų onkologinių ligų atvejų diagnozuojami 60 metų ir vyresniems žmonėms.
Ankstesni tyrimai parodė, kad aspirinas gali turėti potencialų poveikį mažinant vėžio susirgimų skaičių ir mirtingumą. Tačiau yra duomenų, kad aspirinas gali turėti neigiamą poveikį vyresnio amžiaus suaugusiesiems, kurie serga vėžiu.
Naujas ilgalaikis stebėjimo tyrimas, paskelbtas moksliniame žurnale „JAMA Oncology“, rodo, kad vyresnio amžiaus suaugusiesiems aspirino terapija vėžio prevencijai nėra rekomenduojama. Pasak tyrimo autorių, aspirinas nesumažina vėžio rizikos ir netgi gali padidinti su vėžiu susijusį mirtingumą gydymo metu.
Vėžio rizika nesumažėjo
Naujausia studija buvo išplėstinio tyrimo „Aspirino poveikis vyresnio amžiaus žmonių sveikatos sutrikimams mažinti“ (ASPREE) tęsinys. Šis projektas – didelio masto dvišalis atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas, atliktas Australijoje ir JAV, kurio metu buvo tiriamas aspirino vartojimas ir vyresnio amžiaus žmonių sveikata.
Tyrėjai vidutiniškai daugiau nei 8 metus stebėjo virš 19 000 vyresnio amžiaus žmonių, siekdami ištirti, ar kasdien vartojama maža aspirino dozė turi įtakos vėžio susirgimų skaičiui ir su vėžiu susijusiems mirties atvejams. Jie užregistravo 3 448 naujus vėžio diagnozes ir 1 173 su vėžiu susijusius mirties atvejus.
Tyrimas parodė, kad kasdien vartojant 100 miligramų (mg) aspirino bendras vėžio susirgimų skaičius nesumažėjo.
„Ankstesni tyrimai parodė, kad aspirinas sumažina kai kurių vėžio rūšių, ypač gaubtinės žarnos vėžio, riziką, tačiau šie tyrimai buvo atliekami su vidutinio amžiaus žmonėmis arba esant labai didelei gaubtinės žarnos vėžio rizikai“, – paaiškino naujausiam tyrimui vadovavusi Suzanne Orchard.
„Mūsų tyrimas rodo, kad vyresnio amžiaus žmonėms aspirinas nesuteikia jokios bendros naudos vėžio prevencijoje, o ligos procesai ir reakcijos į vaistus gali skirtis priklausomai nuo amžiaus“, – pridūrė ji.
Nors prevencinis mažų aspirino dozių vartojimas nepadidino vyresnio amžiaus žmonių susirgimo vėžiu tikimybės, jis buvo susijęs su 15 proc. didesne rizika mirti nuo jau esamos onkologinės ligos.
Kodėl skiriasi tyrimų rezultatai
Taigi onkologai mano, kad amžius, kada pradedamas prevenciškai vartoti aspirinas, gali būti lemiamas veiksnys, nulemiantis jo poveikį vėžiui.
Tyrimai, rodantys aspirino naudą vėžio prevencijai, daugiausia buvo atliekami su jaunesnio ar vidutinio amžiaus suaugusiaisiais. Dažnai reikėjo daugiau nei 10 metų stebėjimo, kad būtų galima nustatyti poveikį.
O ASPREE dalyviai aspirino vartojimą pradėjo vidutiniškai 74 metų amžiaus. Tyrėjai pažymi, kad su amžiumi susiję pokyčiai, tokie kaip imuninės sistemos funkcijos silpnėjimas, lėtinis žemas uždegimas ir skirtumai naviko biologijoje, gali sumažinti aspirino potencialų priešvėžinį poveikį ar netgi pakenkti vyresnio amžiaus asmenims.
„Tikslus aspirino veikimo mechanizmas vėžio atžvilgiu nėra visiškai išaiškintas, todėl sunku tiksliai nustatyti, kodėl aspirino poveikis skiriasi, priklausomai nuo amžiaus“, – sakė S.Orchard.
„Tačiau žinome, kad organizmo imuninė sistema atlieka svarbų vaidmenį, kaip reaguojama į vėžį“, – pridūrė ji.
„Kūno pokyčiai senstant, tokie kaip su amžiumi susijęs imuninės sistemos funkcijos silpnėjimas ir su amžiumi susijęs lėtinis uždegimas vedantis prie imuninės sistemos išsekimo, gali susilpninti aspirino priešvėžinį poveikį vyresnio amžiaus žmonėms“, – dėstė S.Orchard.
Ką tai reiškia senjorams?
Apskritai, duomenys rodo, kad vyresnio amžiaus žmonėms nereikėtų rekomenduoti pradėti vartoti mažas aspirino dozes vėžio prevencijos tikslais.
Nors aspirinas išlieka svarbiu vaistu tam tikroms širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti, šio tyrimo duomenys nepagrindžia jo reguliaraus vartojimo vėžio prevencijos tikslais kitaip sveikų vyresnio amžiaus žmonių atveju.
S.Orchard pabrėžė, kad pacientai ir gydytojai turėtų gerai pasverti visus veiksnius prieš priimdami sprendimą dėl mažų aspirino dozių vartojimo vyresnio amžiaus žmonėms.
„60–69 metų žmonės turėtų kartu su savo šeimos gydytoju nuspręsti, ar aspirino vartojimas pirminės prevencijos tikslais jiems tinka […] Antai Australijos vėžio taryba nerekomenduoja vartoti aspirino siekiant sumažinti kolorektalinio vėžio riziką vyresniems nei 70 metų žmonėms“, – aiškino S.Orchard.
Tyrėjai pabrėžia, kad norint visiškai suprasti ilgalaikį aspirino poveikį, gali būti reikalingas ilgesnis stebėjimas.
„Ilgalaikis ASPREE dalyvių stebėjimas bus tęsiamas, siekiant toliau vertinti aspirino ir vėžio sąsają per 15 metų laikotarpį, nes kai kuriuose tyrimuose sąsaja buvo pastebėta tik po 10 ir daugiau metų stebėjimo“, – sakė S.Orchard.
„Taip pat reikėtų pabrėžti, kad asmenys, vartojantys aspiriną širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai pagal savo sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas, turėtų tai daryti ir toliau“, – padarė išvadą ji.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
