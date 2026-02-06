Laiku atlikti tyrimai Viktorijai leido išvengti gimdos kaklelio vėžio

Nė vieno nusiskundimo
Prieš medikams nustatant gimdos kaklelio pakitimus, klaipėdietė Viktorija gyveno visiškai įprastą gyvenimą ir neturėjo jokių nusiskundimų, rašoma KUL pranešime žiniasklaidai.
„Nejaučiau nei skausmo, nei maudimo, nei jokio diskomforto. Jei ne tyrimai, tikrai nebūčiau pagalvojusi, kad organizme vyksta rimti pokyčiai“, – sakė moteris.
Jos medicininė istorija prasidėjo, kai gydytoja rekomendavo papildomai atlikti žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimą.
„Onkocitologinį tyrimą darydavau reguliariai ir galvojau, kad to visiškai pakanka. Apie ŽPV buvau girdėjusi, bet nesuvokiau, kokią didelę reikšmę jis turi gimdos kaklelio ligų vystymuisi“, – kalbėjo pacientė.
Pasak KUL gydytojos ginekologės Vaidos Dobilienės, Viktorijos istorija yra labai tipiška.
„Didžioji dalis moterų, kurioms fiksuojami gimdos kaklelio ikivėžiniai ar vėžiniai pakitimai, neturi jokių nusiskundimų. Pakitimai dažniausiai nustatomi atliekant savalaikius tyrimus pagal gimdos kaklelio vėžio prevencijos programą“, – pasakojo medikė.
ŽPV tyrimas moteriai parodė aukštos rizikos virusą. Netrukus po to pacientė pastojo, todėl nėštumo metu tolimesni tyrimai ir intervencijos nebuvo atliekamos.
Tęsė gydymą po gimdymo
Po gimdymo Viktorija nedelsdama kreipėsi dėl tolimesnės kontrolės ir chiurginio gydymo. Pakartotiniai tyrimai rodė išliekantį ŽPV. KUL atlikta gimdos kaklelio biopsija patvirtino aukšto laipsnio ikivėžinius pakitimus.
„Man labai padėjo tai, kaip su manimi bendravo gydytoja Vaida. Tai buvo ne gąsdinimas, bet labai aiški žinutė – kad situacija rimta ir reikia veikti. Supratau, kad delsimas gali tik pabloginti situaciją. Nuo registracijos iki operacijos KUL praėjo vos dvi savaitės“, – prisiminė moteris.
Nedidelė, bet reikšminga operacija
Pasak V. Dobilienės, KUL Viktorijai buvo atlikta gimdos kaklelio konizacija – chirurginė procedūra, kurios metu pašalinamas pakitęs gimdos kaklelio audinio fragmentas.
„Gimdos kaklelio konizacija yra nedidelės apimties, neilgai trunkanti operacija. Ji atliekama dienos chirurgijos stacionare, todėl pacientės tą pačią dieną gali vykti namo. Svarbiausia – pašalinus pakitusį audinį, užkertamas kelias tolimesniam ląstelių pakitimų plitimui ir gimdos kaklelio vėžio išsivystymui“, – paaiškino gydytoja.
Viktorija džiaugiasi, kad praėjus šešiems mėnesiams po operacijos ir pakartotinai atlikus ŽPV bei onkocitologinius tyrimus, pakitimų nenustatyta. Ją pasiekė žinia, jog yra sveika.
Svarbi stebėsena
KUL gydytoja ginekologė atkreipia dėmesį, kad net ir po sėkmingo gydymo ypač svarbi išlieka tolimesnė pacienčių stebėsena.
„Ir toliau būtina reguliariai dalyvauti patikros programoje. Pacientei taip pat rekomenduota vakcinacija nuo ŽPV – ji reikšmingai sumažina naujų aukštos rizikos infekcijų ir pakitimų atsiradimo tikimybę“, – sakė V. Dobilienė.
Gydytoja ragina moteris aktyviai rūpintis savo sveikata ir primena, kad gimdos kaklelio vėžys yra viena iš onkologinių ligų, kurios galima išvengti. Tam būtina laiku dalyvauti prevencinėse programose, atlikti ŽPV tyrimus ir laikytis gydytojo rekomendacijų.