Viena pavojingiausių užkrečiamų ligų: griebia ir jauną, ir senjorą

Skiepai – efektyviausia apsauga nuo sunkių ligų
Vaikai Lietuvoje valstybės lėšomis skiepijami pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių trimis vakcinos dozėmis – 2 mėn., 4 mėn. ir 12–15 mėn. amžiaus. Vis dėlto kasmet Lietuvoje lieka nepaskiepyti apie 3,5–4 tūkst. vienerių metų amžiaus vaikų.
Rizikos grupėms priklausantys vaikai ir suaugusieji skiepijami vienkartine 20-valente vakcinos doze, kuri suteikia platesnę apsaugą nuo įvairių pneumokokinės infekcijos tipų. Nuo 2025 m. gruodžio 9 d. nemokamai pasiskiepyti gali visi 65 metų ir vyresni asmenys – anksčiau ši galimybė buvo taikoma tik nuo 75 metų. Nepaisant to, skiepijimo apimtys išlieka itin žemos – kasmet pasiskiepija vidutiniškai tik apie 1,1 proc. suaugusiųjų.
„Pneumokokinė infekcija gali sukelti labai sunkias ligas, ypač vaikams, senjorams ir žmonėms, turintiems nusilpusį imunitetą. Skiepai yra saugus ir efektyvus būdas apsisaugoti nuo sunkių komplikacijų ir išvengti patekimo į ligoninę.
Net jei žmogus nepriklauso rizikos grupėms, jis gali pasiskiepyti savo lėšomis – svarbu pasitarti su šeimos gydytoju“, – pabrėžia NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė.
Kokias ligas sukelia pneumokokai?
Pneumokokinę infekciją sukelia bakterija Streptococcus pneumoniae, dažniausiai aptinkama viršutiniuose kvėpavimo takuose.
Ji gali sukelti plaučių uždegimą, meningitą (smegenų dangalų uždegimą), sepsį (kraujo užkrėtimą), sinusitą, ausų uždegimą ir kitas sunkias ligas. Tokios ligos išsivysto tada, kai bakterijos patenka į kraują ar kitus gyvybiškai svarbius organus ir gali kelti realią grėsmę gyvybei.
Didžiausia rizika susirgti kyla vaikams iki penkerių metų, vyresniems nei 65 metų asmenims bei žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis ar turintiems nusilpusį imunitetą.
„Pneumokokai neretai aptinkami ir visiškai sveikų žmonių nosiaryklėje, todėl infekcija gali plisti nepastebimai. Didžiausia rizika susirgti kyla mažiems vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir sergantiesiems lėtinėmis ligomis.
Manoma, kad pneumokokų nešiotojai sudaro apie 40–60 proc. mažų vaikų, 6–10 proc. paauglių ir 3–4 proc. suaugusiųjų“, – teigia D. Razmuvienė.
Raginame gyventojus pasinaudoti galimybe nemokamai pasiskiepyti, ypač senjorus, ir asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis, ir primename, kad skiepai padeda apsaugoti ne tik save, bet ir aplinkinius.