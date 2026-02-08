Be gailesčio šienauja gyvybes: per kelis mėnesius Lenkijoje nuo šios ligos mirė virš 1000 gyventojų

Teigiama, kad iš visos šalies plūsta nerimą keliantys duomenys. Sergamumas gripu auga labai staigiai, o gydytojai įspėja – tai dar tik pradžia – lenkus puola nauja gripo viruso atmaina.
Nuo rugsėjo iki vasario dėl gripo mirė 1 061 žmogus. Daugiausia mirčių ir hospitalizacijų fiksuojama vyresnių nei 50 metų amžiaus grupėje, naujienų agentūrai PAP pranešė medicinos mokslų daktaras Pawełas Grzesiowskis.
Jis taip pat pabrėžė, kad gripo susirgimų pikas tęsiasi iki kovo ir vis dar nėra per vėlu pasiskiepyti.
Situacija yra rimta
Remiantis portalo Ezdrowie duomenimis, sergamumo gripu rodiklis laikotarpiu nuo sausio 26 d. iki vasario 1 d. siekė 397,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų. 2025 m. gripo sezone sergamumo pikas buvo pasiekęs 365,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Skelbiama, kad analogišku laikotarpiu praėjusiame gripo sezone mirčių skaičius siekė 1 538, tačiau tuomet buvo užfiksuota 260 tūkst. daugiau susirgimų nei dabar.
Lenkijos visuomenės sveikatos tarnybos vadovas pabrėžė, kad mažesnis mirčių skaičius siejamas su mažesniu susirgimų skaičiumi, palyginti su 2024–2025 m. gripo sezonu. Praėjusiais metais buvo užfiksuota apie 693 tūkst. gripo atvejų, o šiuo metu vykstančiame sezone – apie 430 tūkst.
P. Grzesiowskis atkreipė dėmesį ir į didėjantį skiepijimų skaičių. Remiantis portalo ezdrowie.gov.pl duomenimis, 2025–2026 m. gripo sezone nuo gripo pasiskiepijo 2,2 mln. žmonių. Ankstesniame sezone šis skaičius siekė 1,8 mln.
Miršta vyresni nei 50 metų
Lenkijoje dažniausiai skiepijasi vyresni nei 50 metų asmenys, o būtent šioje amžiaus grupėje fiksuojama daugiausia mirčių ir hospitalizacijų.
„Vis dar nėra per vėlu pasiskiepyti – imunitetas pradeda formuotis praėjus 10–14 dienų po vakcinos suleidimo“, – sako medicinos mokslų daktaras Pawełas Grzesiowskis.
Didelę įtaką, anot jo, sergamumo skaičiams turi ir laikotarpiai, kai mokyklose nevyksta pamokos.
„Tose vaivadijose, kuriose sausį vyko mokinių atostogos, gripo atvejų yra mažiau nei likusioje šalies dalyje“, – pabrėžia sveikatos specialistas.
