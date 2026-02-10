Lietuvos medicinos bendruomenė ir pacientai gali didžiuotis – šalyje sėkmingai pradėta taikyti unikali, pažangi CAR-T ląstelių terapija vaikams, sergantiems ūmine limfoblastine leukemija, rašoma Santaros klinikų pranešime žiniasklaidai.
CAR-T ląstelės – kas tai?
CAR-T ląstelės tai pažangios terapijos gydymo metodas: sergančio paciento imuninės ląstelės genetiškai modifikuojamos taip, kad jos pradėtų kovoti su liga. Iš paciento kraujo surenkamos imuninės ląstelės, Santaros klinikų gamybos laboratorijoje išgryninamos ir genetiškai pakeičiamos taip, kad ant ląstelių atsirastų receptoriai, kuriais ji atpažįsta kraujo vėžines ląsteles.
Atpažinusi vėžinę ląstelę imuninė CAR-T ląstelė prie jos jungiasi, aktyvuojasi ir vėžinę ląstelę sunaikina. Be to, CAR-T ląstelės organizme pasidaugina ir išlieka savaites, mėnesius ar net keletą metų ir užtikrina imuninę apsaugą, kad vėžys neatsinaujintų.
Kas vyksta gamybos laboratorijoje? „Iš paciento kraujo specialia aparatūra surinktos imuninės ląstelės gamybos laboratorijoje atskiriamos nuo kitų kraujo ląstelių, tam tikras jų kiekis pakeičiamas genetiškai, kad būtų atpažįstama vėžinė ląstelė. Laboratorijoje CAR-T ląstelės taip pat ir dauginasi. Procesas tęsiasi 1 savaitę, – aiškina Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro vadovas profesorius Laimonas Griškevičius. – Šių ląstelių kokybė įvertinama – ar jos gyvybingos ir sterilios, ar perėmė reikalingą geną, ar pagamino minėtą receptorių, ar pakankamai pasidaugino. Tuomet šios ląstelės sulašinamos pacientui.“
Perversmas gydant vaikų vėžį: milžiniškas žingsnis Lietuvos medicinai
Iki šiol atspariai vaikų leukemijai gydyti buvo naudojami komerciniai CAR-T preparatai, kurie Lietuvoje nebuvo prieinami. Dėl to pacientams tekdavo vykti į kitus Europos centrus.
„Tai buvo ypač sudėtinga vaikams, sergantiems labai agresyvia, atsinaujinusia leukemija. Tokiais atvejais tiesiog nėra laiko gydymo įstaigos paieškoms ir kelionėms“, – sako vaikų onkohematologė doc. dr. G. Vaitkevičienė.
Vienas didžiausių Santaros klinikose taikomo gydymo CAR-T ląstelėmis pranašumų – gydymo greitis. Komercinio CAR-T preparato atveju nuo gydytojų sprendimo iki vaisto sulašinimo gali praeiti mažiausiai du mėnesiai.
„Daugeliui pacientų, ypač vaikų, sergančių ūmine leukemija, tai per ilgas laikas. Alternatyvaus gydymo praktiškai nėra. Tarpinis gydymas – labai toksiškas, su daugybe šalutinių reiškinių, būklės blogėjimu ir net mirtingumu, – aiškina prof. L. Griškevičius. – Santaros klinikose visas procesas – nuo sprendimo, jog toks gydymas reikalingas, iki CAR-T sulašinimo užtrunka iki dviejų savaičių,. Tai leidžia greitai reaguoti į ypač agresyvią ligą, tai ženkliai pagerina pacientų galimybes sveikti. Mes prisitaikome prie paciento, o ne pacientas prie gamybos. Tai yra didžiulis proceso pranašumas.“
CAR-T ląstelės gydymui gaminamos Santaros klinikose: tai leidžia sutaupyti brangų laiką
Situaciją iš esmės pakeitė Santaros klinikose sukurta infrastruktūra, leidžianti vietoje pagaminti individualiai konkrečiam pacientui skirtas CAR-T ląsteles: nuo 2022 metų Santaros klinikos turi visus būtinus leidimus, suburta specializuota komanda ir sukaupta reikšminga klinikinė patirtis.
„Kad ligoninė galėtų gauti leidimą taikyti terapiją, reikia turėti ląstelių gamybai reikalingą infrastruktūrą, apmokytą personalą, įdiegti gamybos kokybės sistemą, – pabrėžia Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro vadovas prof. L. Griškevičius. – Reikia gydytojų klinicistų, kurie gebėtų valdyti problemas, kurios kyla pritaikius gydymą CAR-T ląstelėmis. Juos turime, nes panašius procesus reikia suvaldyti po kaulų čiulpų transplantacijos, kurias atliekame jau daugybę metų, šimtams pacientų – vien pernai atliktos 212 transplantacijų suaugusiems ir 16 vaikams.“
Kodėl galime gydyti ir vaikus?
Pasaulinėje praktikoje inovatyvios terapijos dažniausiai pirmiausia pradedamos taikyti suaugusiesiems, o tik vėliau – vaikams, kaip jautresnei pacientų grupei. Ne išimtis ir CAR-T terapija. „Taikant naują vaistą visada sveriame rizikas ir naudą, – aiškina Santaros klinikų Vaikų onkohematologijos centro vadovė vaikų onkohematologė prof. Jelena Rascon. – Mums labai svarbu, kad turime gerą patirtį gydant suaugusiuosius – rezultatai geri, todėl jaučiame, kad dabar saugu šią terapiją taikyti ir vaikams.“
Ląstelių gamybos procesas vaikams ir suaugusiesiems yra toks pats. Skirtumas – klinikinėje priežiūroje. „Vaikai nėra maži suaugę. Reikia specifinės patirties, kurią mūsų gydytojai turi iš ilgametės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijų praktikos“, – sako prof. Jelena Rascon.
Kam skirtas šis gydymas ir kada jis taikomas?
CAR-T ląstelių terapija nėra pirmos eilės gydymas. Ji taikoma pacientams, kuriems tradicinis gydymas – chemoterapija, kaulų čiulpų transplantacija, kitos terapijos – yra nepakankamai veiksmingos arba liga greitai atsinaujina. Ši terapija skiriama vaikams, kurių liga atsinaujina po transplantacijos arba kai liga yra itin agresyvi ir standartinės gydymo galimybės yra išsemtos.
Pasak vaikų onkohematologės doc. dr. G. Vaitkevičienės, vaikams pagrindinės indikacijos taikyti CAR-T terapiją yra ūminė B-ląstelių leukemija:
ligos atkrytis po kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos; didelės rizikos ligos atkrytis, kai liga atspari arba nepakankamai jautri standartinei chemoterapijai; kai kuriais atvejais – kaip ankstyvesnė alternatyva, jei standartinė terapija nepakankamai efektyvi. Paciento istorija: „Sūnus aktyvus, stiprėja, žaidžia, mokosi, sportuoja – tuo labai džiaugiamės“
Berniuko tėvai pasakoja, kad apie CAR-T terapiją pirmiausia sužinojo iš gydytojų: „Daug kalbėjomės, klausinėjome, gydytojai kantriai viską išaiškino, kokia tai terapija, kaip viskas vyks, ko tikėtis, – pasakoja berniuko tėtis. – Tai buvo sprendimas, priimtas kartu su gydytojais.“
Prieš pačią terapiją vaikas buvo ligoninėje. Maždaug savaitę prieš sulašinimo procedūrą buvo surinktos vaiko kraujo ląstelės, o vėliau jos buvo sulašintos. Pats gydymas vyko sklandžiai: „Tiesiog sulašino ir viskas – iki šios dienos jokių neigiamų terapijos požymių sūnus nejaučia, labai tuo džiaugiamės.“
Tėvai pasakoja, kad emociškai tai buvo sudėtingas laikotarpis. Ligos keliu einant buvo daug minčių, daug klausimų, o susitaikyti su tuo, kas vyksta, kartais prireikė daug vidinės stiprybės: „Visi kiti dalykai – karjera, kasdieniai rūpesčiai – pasitraukė į šalį. Visa energija buvo sutelkta į vieną dalyką – sūnaus gydymą, – išgyvenimais dalijasi tėvai. – Visą laiką žiūrėjome į priekį ir tikėjomės geriausio. Džiaugiamės, kad atsirado galimybė pritaikyti šį gydymą.“
Berniuko tėveliai ypatingai šiltai pasakoja apie bendravimą su gydytojais, slaugytojais ir visu personalu. Pasak jų, ligoninėje teko praleisti daug laiko, todėl čia jaustis saugiai itin svarbu: „Atvykę į Santaros klinikas ir susitikę su medikais jaučiamės taip, tarsi atvažiuotume pas gerus pažįstamus, beveik kaip pas šeimą. Bendravimas labai šiltas ir nuoširdus, su didžiule kantrybe, supratimu ir saugumu – su gydytoja galime susisiekti bet kuriuo metu. Jei kyla klausimų ar nerimo, visada gauname atsakymus ir pagalbą.“
Šiuo metu po terapijos jau praėjo šiek tiek laiko, ir šeima pasakoja, kad nors dėl silpno imuniteto gyvena uždarai, gyvenimo ritmas pamažu stojasi į savo vėžes. „Sūnui paskirtas mokymas namuose, vyksta individualios pamokos. Taip pat daug dėmesio skiriame fiziniam stiprėjimui – sūnus sportuoja, tvirtėja.“ Paklausti, ką labiausiai mėgsta veikti jų sūnus, tėvai vienbalsiai atsako: „Dūkti lauke!“
Pranašumas prieš kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją
Iki šiol pagrindinė alternatyva tokiems pacientams buvo donoro kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija. Tačiau, kaip pažymi vaikų onkohematologė prof. J. Rascon, ji susijusi su reikšminga ūmių ir vėlyvų komplikacijų rizika – ypač vaikams.
„Virš 80 procentų vėžiu susirgusių vaikų pasveiksta ir gyvena ilgai, todėl mums labai svarbi gyvenimo kokybė. Pažangi CAR-T ląstelių terapija leidžia pagydyti vaiką su mažesnėmis komplikacijomis, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą“, – sako profesorė J. Rascon.
Be to, CAR-T terapija leidžia sumažinti itin intensyvios chemoterapijos poreikį. „Net jei vėliau prireiktų kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos, mes jau būsime išvengę didelių toksiškų chemoterapijos dozių“, – papildo gydytoja vaikų onkohematologė doc. dr. G. Vaitkevičienė.
Inovatyvi technologija ir ligoninės pasididžiavimas
Turėti galimybę ligoninėje pagaminti CAR-T preparatą – milžiniškas pasiekimas, leidžiantis išvengti ilgo laukimo, kuris neretai lemia ligos progresavimą ir paciento būklės blogėjimą. „Santaros klinikos yra vienintelė ligoninė Baltijos šalyse, kurioje šia terapija gali būti gydomi vaikai ir suaugusieji. Tai didžiulis pasiekimas, kurio nėra kaimyninėse šalyse“, – pabrėžia profesorius L. Griškevičius.
Svarbu pažymėti, kad šiai terapijai būtina turėti ne tik pažangią gamybos infrastruktūrą, bet ir patyrusią komandą – gamybos specialistus, gydytojus, ir slaugytojus, kurie moka valdyti sudėtingas po gydymo atsirandančias komplikacijas.
22 metų patirtis taikant vaikų transplantacijas, chemoterapiją, beveik dešimtmetį – imunoterapiją, suteikia saugumo jausmą ir leidžia šią inovaciją taikyti su pasitikėjimu: „Norisi pasidžiaugti, kad bendras darbas buvo itin sklandus – nuo vaikų specialistų ir suaugusiųjų gydytojų iki laboratorijos komandos. Visi buvome nuolat įsitraukę, sprendimus priėmėme kartu, o pasitarimai vyko kasdien. Toks glaudus bendradarbiavimas buvo viena svarbiausių šios sėkmės dalių“, – pabrėžia Vaikų onkohematologijos centro vadovė vaikų onkohematologė prof. J. Rascon.
Plėtra ir ateities vizijos
Šiuo metu Santaros klinikose jau kuriamas Ląstelių ir genų terapijos centras, kuris suteiks dar platesnes galimybes tiek vaikų, tiek suaugusiųjų onkologiniams pacientams gauti moderniausią gydymą Lietuvoje.
„Turime viską, ko reikia – infrastruktūrą, apmokytus specialistus, gamybos kokybės sistemą ir patirtį. Esame pasiruošę sparčiai plėsti pažangaus gydymo galimybes“, – apibendrina Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro vadovas prof. L. Griškevičius.
Santaros klinikos siekia tapti Visapusiu vėžio centru, užtikrinančiu aukščiausio lygio, pažangiausiais gydymo, mokslo ir prevencijos pasiekimais grįstas onkologines paslaugas ir vientisą, koordinuotą paciento kelią nuo prevencijos bei diagnostikos iki gydymo ir ilgalaikės stebėsenos, taip prisijungdamas prie išskirtinės – šiuo metu tik 22 akredituotus centrus Europoje vienijančios – Visapusiškų vėžio centrų bendruomenės.
Vėžio gydymasSantaros klinikosLaimonas Griškevičius
Rodyti daugiau žymių