Pusamžė mokytoja susirgo smegenų vėžiu: pirmas simptomas atrodė visai nebaisus

Britė Lizzie Pitt 2025 m. pradžioje gyveno tarp dėžių. Moteris ruošėsi persikraustyti į naujus namus ir nesureikšmino prastos savijautos. Tačiau vieną naktį ji nubudo ir suprato, kad nevaldo kojų. Tuomet moteris buvo skubiai nuvežta į ligoninę. Tyrimo nuotraukose gydytojai pamatė smegenų auglį, kuris iš pradžių buvo laikomas nepiktybiniu.
Tačiau netrukus moteris išgirdo niūresnę diagnozę – 4 stadijos glioblastoma. Dailės mokytojai medikai davė 6 mėnesius, jei ji nepradės gydymo.
Siekiant pratęsti jos gyvenimą, Lizzie buvo taikoma chemoterapija, radioterapija ir imunoterapija, dalį lėšų gydymui paaukojo geros valios žmonės.
Gydytojai klydo
„Tai prasidėjo staiga ir netikėtai. Naktį supratau, kad nekontroliuoju kojų judesių ir persikandau liežuvį. Pagalvojau, kad kažkas baisiai negerai“, – pasakojo Lizzie, kuri augina du sūnus – 18-metį Rowaną ir 11-metį Felixą.
Tuomet smegenų auglį jai radę gydytojai negalėjo pasakyti nieko daugiau ir išsiuntė namo laukti, kol su ja susisieks kas nors iš Lidso bendrosios ligoninės.
„Po penkių savaičių su vyru Alu nuėjome pas gydytoją. Mums pasakė jog, medikų manymu, tai nėra vėžys. Jie patarė man grįžti į darbą ir pasakė, kad operacija bus atlikta 2025 m. rugpjūtį. Tačiau po dviejų papildomų tyrimų viskas pasikeitė. Man pasakė, kad navikas tampa agresyvus.“
Lizzie operacija buvo paankstinta keturiais mėnesiais ir 2025 m. balandį ji gulėsi ant chirurginio stalo. Po operacijos ji patyrė laikinų judėjimo problemų, keturias dienas praleido ligoninėje, jai prireikė dviejų kraujo perpylimų.
Tačiau ramybės atokvėpis tesėsi neilgai: netrukus ji sulaukė telefono skambučio ir išgirdo skaudžią žinią.
„Gydytojai klydo, mano auglys iš tikrųjų yra glioblastoma, 4 stadijos smegenų vėžys, nepagydomas. Man davė šešis mėnesius be gydymo arba 12–18 mėnesių, jei gydysiuosi. Buvau šoko būsenoje“, – prisipažino Lizzie.
Vėžys – „nekviestas nuomininkas“
Ji pasakojo nusprendusi surinkti visą informaciją apie glioblastomą. Nepaisant gydytojų prognozės, moteris jautėsi sveika ir stipri.
Lizzie taikyta kombinuota radioterapija ir chemoterapija Šv. Jokūbo ligoninėje Lidse. Kelionė pirmyn ir atgal – 140 kilometrų, tad vairuotojo pažymėjimą praradusiai Lizzie padėjo draugai.
Vėliau Londone ji gavo elektrinės hipertermijos imunoterapijos gydymą, o jo išlaidas padengė iš platformoje „GoFundMe“ surinktų lėšų.
„Aš vis dar ta pati Lizzie, kokia buvau 2025 m. pradžioje, tik gyvenu su nekviestu nuomininku, – sakė Lizzie. – Esu aktyvi ir jaučiuosi fiziškai sveika, bet emociškai ši diagnozė pakeitė mūsų šeimą amžiams.“
Ji guodėsi, kad nebegali turėti tolimų planų, pasiilgo darbo, tačiau viliasi pamatyti, kaip auga jos vaikai.
Lizzie sako, kad savo istorija dalinasi, jog smegenų auglių tyrimai sulauktų daugiau dėmesio. Labdaros organizacija „Brain Tumour Research“ skyrė 2,6 mln. svarų sterlingų naujo kompetencijų centro įkūrimui Notingemo universitete, siekiama pažangos kuriant patobulintus glioblastomos gydymo būdus.
„Nors esu nepaprastai dėkinga už gautą chirurginę priežiūrą, susidūriau su daugybe diagnostinių klaidų“, – skundėsi Lizzie.
„Lizzie istorija atskleidžia, kad reikia geresnės diagnostikos ir veiksmingesnio agresyvių navikų, tokių kaip glioblastoma, gydymo. Smegenų augliai žudo jaunus žmones, bet finansavimo trūkstą“, – sakė Ashley McWilliams iš „Brain Tumour Research“.
Pasak jos, būtina nedelsiant investuoti į klinikinius tyrimus, kad būtų pagerintas glioblastomų gydymas.
Parengta pagal Express.co.uk inf.