Vėžio diagnozė: kai atrodo, kad gyvenimas sustoja, tačiau pagalba yra čia pat

Pirmiausia – emocijos. Šokas, nerimas, pyktis, kaltė, baimė dėl ateities. Vieną dieną gali jaustis stiprus ir pasiryžęs kovoti, kitą – visiškai išsekęs. Tokie svyravimai yra natūrali reakcija į krizę. Tačiau svarbu juos atpažinti ir laiku kreiptis emocinio palaikymo.
Ne mažiau sudėtingi ir praktiniai klausimai: nedarbingumas, pajamų sumažėjimas, išmokos, teisės, brangstančios kasdienės išlaidos. Prie to prisideda gydymo šalutinis poveikis, kūno pokyčiai, santykių išbandymai šeimoje, susvyravusi karjera. O kas, jei suserga viena mažamečius vaikus auginanti mama? Vėžys paliečia ne tik žmogų. Jis paliečia visą šeimą.
Kodėl svarbu kalbėti ir nelikti vienam?
Susiję straipsniai
Apie fizinį gydymą kalbama daug, o emocinė savijauta dažnai lieka paraštėse. Svarbu suprasti savo vidinę būseną – tarsi emocinę skalę. Jei nuolat jaučiamas stiprus nerimas, neviltis ar vienišumas, tai ženklas, kad reikia pagalbos. Kalbėti apie ligą nėra silpnumas. Dalintis patirtimi – ne našta artimiesiems, o klausimai – ne nepatogumas medikams ar specialistams.
Priešingai – kalbėjimas padeda susigrąžinti kontrolės jausmą. Bendravimas su tais, kurie jau praėjo šį kelią, suteikia ne tik informacijos, bet ir vilties.
POLA bendruomenės narė Ona rašo: „Po ligos praėjo 20 metų. Nuoširdi padėka ir pagarba medikams. Jie, ką tuo metu galėjo, profesionaliai atliko. Bet išleido be patarimų... Kai sulauki POLA pagalbos, likimo sesių ir brolių patarimų, bendrauji su jais, palūžti neįmanoma. Tai stiprybė! Dar kartą ačiū už tai, ką jūs darote!“ Šie žodžiai, pasiekę POLA Pasaulinę vėžio žinomumo dieną, atspindi tai, ką patiria daugelis, – medicininė pagalba būtina, tačiau žmogui reikia ir emocinio, informacinio, bendruomeninio palaikymo.
POLA pagalba: kad nereikėtų galynėtis vieniems.
Vienas svarbiausių praktinių pagalbos įrankių – nemokamai išduodama POLA kortelė. Ji suteikia nuolaidas vaistams, medicinos priemonėms, tyrimams, reabilitacijos, optikos prekėms, odontologijos, sveikatinimo ir kitoms paslaugoms bei reikalingiausioms prekėms.
POLA kortelė – tai galimybė lengviau pasiekti reikalingą gydymą – su ja priklauso lengvata, kurią itin vertina pacientai, – 80 proc. nuolaida viešajam transportui. POLA kortelės turėtojų gretos kasmet pasipildo apie 10 tūkst. naujų narių. Tai reali finansinė pagalba, mažinanti ligos sukeltą ekonominę naštą.
Bet pagalba tuo nesibaigia – POLA bendruomenės nariams nemokamai organizuojamos psichologo, dietologo ir teisininko konsultacijos telefonu. Psichologas padeda susitvarkyti su nerimu, baime ar sutrikimu. Dietologas atsako į klausimus apie mitybą gydymo metu ir po jo. Teisininkas konsultuoja dėl nedarbingumo, išmokų, socialinių garantijų ir kitais svarbiais klausimais.
Registracija vyksta internetu: https://pola.lt/konsultacijos arba telefonu +370 606 07 257.
Ypatingą vietą užima POLA savanoriai pacientų gidai – žmonės, patys patyrę onkologinę ligą ar lydėję artimąjį. Kartais vienas pokalbis su žmogumi, kuris supranta be paaiškinimų, tampa atspirties tašku įsileisti vilties į gyvenimą, išgirsti kvietimą, pasitikėti ir imti vėl gyventi.
Pacientų gidų kontaktus galite rasti čia: https://pola.lt/pacientu-gidai/
Kultūros partnerių dėka POLA kortelės turėtojai gali nemokamai arba su nuolaida lankytis kultūros renginiuose, taip gaudami teigiamų emocijų, kurios padeda įveikti kasdienius iššūkius.
POLA direktorė Neringa Čiakienė pabrėžia: „Vėžio diagnozė neturi tapti vienatvės ar atskirties nuosprendžiu. Mes esame tam, kad žmogus žinotų – jis turi kur kreiptis, gali klausti ir gauti profesionalią nemokamą pagalbą. Prašyti pagalbos yra stiprybė, o ne silpnumas. Mūsų tikslas – ugdyti pacientų pasitikėjimą savimi, įkvėpti ryžto ir vilties, kad onkologinės ligos kelyje žmonės jaustųsi įgalinti ir suvoktų, jog gyvenimas tęsiasi.“
Vėžys – didelis išbandymas, tačiau stiprybė gimsta bendrystėje. Jei jūs ar jūsų artimasis susidūrė su onkologine liga, nelaukite, kol taps per sunku, kreipkitės. Kartais pirmas žingsnis – tiesiog pasikalbėti – tampa pradžia kelio, kuriuo nebereikia eiti vienam.
Norinčius prisidėti prie POLA veiklos kviečiame skirti 1,2 proc. GPM paramą, paaukoti skambinant tel. 1416 (paramos suma – 5 Eur) arba internetu www.pola.lt/paremkite.