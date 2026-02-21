Kokią žinią siunčia širdies permušimai? Gydytojas įspėjo, kada kviesti greitąją

„Yra daug diagnozių, kurios gali patekti į plačią „širdies permušimų“ sąvoką“, – sakė medicinos docentas dr. Larry R. Jackson II. Jis yra širdies elektrofiziologas, todėl tiria širdies ritmo sutrikimus.
Gydytojas pateikė atsakymus į dažnai užduodamus klausimus apie širdies permušimus.
– Kas yra širdies permušimai ir koks jausmas būna jų metu?
„Odontologai pataria“: kokios rizikos kyla senjorų burnos sveikatai?
– Permušimai dažnai apibrėžiami kaip sustiprėjęs savo širdies plakimo pajautimas. Tai laikoma simptomu, o ne diagnoze.
Žmonės gali apibūdinti permušimus kaip dažną, daužantį, plazdantį širdies plakimą, kartais sako, kad yra tarsi praleidžiamas širdies dūžis. Permušimai dažnai jaučiami krūtinėje, bet taip pat kakle ar gerklėje.
Susiję straipsniai
Šį pojūtį gali sukelti lėtesnis, greitesnis ar stipresnis širdies plakimas nei įprastai. Tai gali trukti kelias sekundes, minutes ar net ilgiau.
– Kas sukelia širdies permušimus?
– Priežastys gali būti įvairios. Kartais praleisto dūžio pojūtis gali būti priešlaikinis susitraukimas, kai viršutinė arba apatinė širdies kameros pradeda plakti anksčiau laiko. Šį „papildomo“ plakimo pojūtį sukelia stresas ar nerimas, taip pat fizinis krūvis, per didelis kofeino kiekis arba elektrolitų, tokių kaip natris, kalis ar magnis, problemos.
Kiti galimi palpitacijos veiksniai: vaistai, įskaitant nosies dekongestantus ir astmos bei ADHD gydymo būdus, bei nelegalūs narkotikai, tokie kaip kokainas ir metamfetaminas.
Permušimai taip pat gali atsirasti dėl širdies aritmijų – prieširdžių virpėjimo ar skilvelinė tachikardijos. Tai yra medicininės būklės, kurias diagnozuojame ir gydome.
Tačiau kartais priežastis, kodėl žmogus patiria širdies permušimus, yra neaiški.
Gydytojas skiria ambulatorinį širdies ritmo stebėjimą, kad įvertintų širdies elektrinį aktyvumą, bet neranda nieko neįprasto. Daugeliu atvejų žmonės skundžiasi širdies palpitacijomis, kai jų širdies ritmas yra visiškai normalus.
Tai nereiškia, kad širdies permušimai nėra tikri, bet kartais gydytojams tai gali būti sunku paaiškinti.
– Ar širdies permušimai rodo pavojų sveikatai?
– Dažniausiai permušimai savaime nėra laikomi rimta problema. Tačiau jų nereikėtų ignoruoti. Pavyzdžiui, negydomas prieširdžių virpėjimas gali padidinti insulto riziką.
Jei jaučiate diskomfortą krūtinėje, dusulį, pykinimą ar kitus širdies priepuolio simptomus, skambinkite 112.
– Ką daryti, jei jaučiu širdies permušimus?
– Priklauso nuo situacijos. Dažniausiai tai nereikalauja skubios priežiūros. Vienas mažytis tvinkstelėjimas krūtinėje, jei jūs neturite jokių kitų simptomų, o jūsų gyvenimo kokybė yra gera, nebūtinai reiškia problemą.
Tačiau jei permušimai trunka nuo kelių minučių iki kelių valandų, jau yra bėdų. O jei permušimus lydi kiti simptomai, tokie kaip galvos svaigimas, dusulys, krūtinės skausmas arba jausmas, kad „tuoj tuoj apalpsite“ – tai didelė problema, reikia skubios medicininės pagalbos.
Tai nebūtinai reiškia, kad kilo pavojus gyvybei. Tačiau derėtų įvertinti kiekvieną pokytį.
– Kaip gydomas širdies permušimas?
– Būklės įvertinimas prasideda nuo ligos istorijos surinkimo. Gydytojas norės sužinoti, kiek laiko tęsiasi simptomai, kaip dažnai jie pasireiškia, kuriuo paros metu jie yra ryškiausi ir ar pastebėjote juos išprovokuojančių veiksnių.
Suaktyvėjusi skydliaukė gali sukelti širdies permušimus. Paprasti kraujo tyrimai gali atskleisti įvairias problemas, tokias kaip skydliaukės sutrikimai, anemija ar elektrolitų disbalansas. Elektrokardiograma (EKG) gali padėti nustatyti širdies ritmo sutrikimus.
Galiausiai, sprendimas gali būti labai paprastas arba gali prireikti vaistų ar procedūrų.
Tačiau esmė aiški kaip diena. Jei jaučiate širdies permušimus, kurie veikia jūsų gyvenimo kokybę, geriausia, ką galite padaryti – pasitarti su gydytoju.
Parengta pagal Heart.org inf.
širdies permušimaiaritmijadusulys
Rodyti daugiau žymių