3 vaikų mamai – smegenų vėžys: ligą išdavęs simptomas suglumino medikus

Pasak moters, geriausias medikų aplaidumo įrodymas – faktas, kad ji net apako viena akimi, kol laukė konsultacijos pas gydytoją.
Galiausiai jai buvo diagnozuotas netipinis teratoidinis rabdoidinis navikas (AT/RT) – vėžio tipas, dažniausiai pasireiškiantis jaunesniems nei trejų metų vaikams.
„Ne vieną mėnesį jaučiausi visiškai ignoruojama, niekas manęs nesiklausė.
Įžvelgia didžiulę spragą prevencinėse vėžio programose: žmonės nepasitiki kvietimais ateiti pasitikrinti
„Žinojau, kad kažkas negerai, bet man nuolat buvo sakoma, kad tai hormonai, stresas ar depresija. Viena gydytoja net paklausė, ar turiu vaikų, ir pasakė: „Ar nemanote, kad jums dėl jų skauda galvą?“
„Skausmas tapo nepakeliamas ir aš gėriau vieną skausmą malšinantį vaistą po kito, kad tik pajėgčiau funkcionuoti. Negalėjau būti tokia mama, kokia norėjau, o mano gyvenimo kokybė buvo siaubinga“, – skundėsi moteris.
Susiję straipsniai
Kai paaiškėjo, kad ji serga vėžiu, buvo atlikta keturių valandų operacija ir jos metu per nosį buvo pašalintas hipofizės auglys.
Jai buvo atlikta juosmeninė punkcija, taikyta radioterapija ir chemoterapija. Vasarį buvo oficialiai nustatyta, kad moters organizme nebėra vėžio ląstelių.
„Dabar į gyvenimą žiūriu visiškai kitaip. Vertinu kiekvieną dieną, kurią praleidžiu su šeima. Nenoriu, kad kas nors kitas patirtų tai, ką iškentėjau savo pačios kailiu, todėl raginu žmones neignoruoti simptomų.
Pasitikėkite savo instinktais ir nebijokite ieškoti atsakymų – jūs nusipelnėte būti išklausyti“, – sakė Libby.
Laimei, moteriai atsistatė regėjimas. Dabar ji ruošiasi į 200 km žygį, kurio tikslas – surinkti lėšų labdaros organizacijai „Brain Tumour Research“.
Pasak minėtos organizacijos atstovų, Libby istorija parodo, kad būtina investuoti į smegenų auglių tyrimus ir didinti informuotumą apie šią ligą.
Parengta pagal Express.co.uk inf.
