Vieną dieną šilta ir saulėta, o kitą – šalta ir vėjuota: ką daryti, jei peršalote?

Gerklės skausmas – dažniausia problema
Gerklės skausmas – tai viena dažniausių problemų, kurią, anot vaistininkės E. Ramaškienės, žmonės dažniausiai įvardija vaistinėje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Esant permainingiems ir vėjuotiems orams, dažniausiai žmonės pirmiausia susiduria su gerklės skausmu. Pirmiausia vartokite pakankamai skysčių, nes išsausėjusi gleivinė gyja lėčiau. Tai gali būti šilta arbata, vanduo ar sultinys, tačiau venkite labai karštų gėrimų, kurie gali papildomai sudirginti gleivinę. Taip pat galima rinktis pastiles, purškalus ar skalavimo skysčius, pasižyminčius antiseptinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Skirtingam kosuliui – skirtingas gydymas
Kosulys – kitas dažnas peršalimo simptomas. Vaistininkė E. Ramaškienė pabrėžia, kad prieš imantis gydymo, svarbiausia atsakyti sau į klausimą – kosulys yra sausas ar drėgnas.
„Sausas ir drėgnas kosulys yra gydomi skirtingai, todėl svarbu pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku dėl tinkamo gydymo. Sausas, dirginantis kosulys dažniausiai vargina ligos pradžioje arba naktimis. Tokiu atveju tinka kosulį raminančios priemonės, gleivinę drėkinantys sirupai ir pakankamas skysčių vartojimas“, – pabrėžia vaistininkė E. Ramaškienė.
O jei vargina drėgnas kosulys, vaistininkė pataria neskubėti jo slopinti: „Drėgnas kosulys reiškia, kad kvėpavimo takuose kaupiasi gleivės. Tokiu atveju mes turime ne slopinti kosulį, o pašalinti perteklines gleives. Tam gali būti naudingi atsikosėjimą lengvinantys preparatai ir daug skysčių“, – sako E. Ramaškienė.
Sloga ir užgulusi nosis
Peršalus dažną žmogų gali kankinti sloga arba užgulusi nosis. Pasak vaistininkės E. Ramaškienės, abiem atvejais rekomenduojama vartoti jūros vandens ar fiziologinio tirpalo purškalus, kurie drėkina gleivinę ir padeda pašalinti sekretą.
„O jei nosies užgulimas vargina ilgesnį laiką, galima vartoti gleivinės paburkimą mažinančius purškalus, tačiau juos labai svarbu vartoti pagal instrukciją arba kaip paskyrė gydytojas ar vaistininkas“, – pabrėžia vaistininkė E. Ramaškienė.
Trys pagalbininkai peršalimo metu
Peršalimo metu organizmui tenka didelis krūvis kovojant su liga, todėl vaistininkė E. Ramaškienė rekomenduoja į mitybą įtraukti tris svarbiausius pagalbininkus – vitaminus C ir D bei cinką.
„Vitaminas C gali padėti palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir taip gali padėti sutrumpinti sirgimą. Vitamino D trūkumas dažnas tarp lietuvių, o ypač pavasarį po žiemos. Jei mums trūksta vitamino D, organizmo atsparumas gali būti silpnesnis peršalimo ligoms, todėl jį patariama ne tik vartoti reguliariai, bet ir peršalimo metu“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Vaistininkė E. Ramaškienė priduria, kad svarbu nepamiršti ir cinko: „Remiantis tyrimų duomenimis, ligos pradžioje pradėtas vartoti cinkas gali sutrumpinti peršalimo simptomų trukmę.“