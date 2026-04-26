Tyrimo nuotrauka pribloškė medikus: vaizdas priminė kai ką skaudžiai pažįstamo

„Jos mitybą daugiausia sudarė dribsniai, šokoladiniai saldainiai ir batonėliai, saldinti gaivieji gėrimai“, – teigė dr. Zehra Akkaya, Kalifornijos universiteto San Franciske tyrėja.
Paslėpti riebalų dryžiai tarp raumenų skaidulų ir jų viduje gali signalizuoti apie rimtas sveikatos problemas, pabrėžė Z. Akkaya. Ji yra naujo tyrimo, kuriame analizuojama, kaip itin perdirbtas maistas veikia raumenų riebalus žmonėms, kai jiems gresia kelio osteoporozė, pagrindinė autorė.
Ypač perdirbti maisto produktai siejami su svorio augimu ir nutukimu bei lėtinių ligų – vėžio, širdies ir kraujagyslių, 2 tipo diabeto ir depresijos – išsivystymu. Toks maistas gali netgi sutrumpinti gyvenimą.
Pasak JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų, daugiau nei 50 proc. vidutinio JAV suaugusio gyventojo kalorijų gaunama iš itin perdirbto maisto produktų. Tarp vaikų situacija dar baisesnė – 62 proc.
„Kyla nerimas, nes tyrimo dalyviams atlikti vaizdiniai tyrimai, kai jie neturėjo jokių kelio osteoartrito požymių, bet jau pasižymėjo sutrikusia raumenų kokybe“, – sakė Z. Akkaya.
Riebalų ląstelės silpnina raumenis, nes trukdo augimui ir neleidžia raumenų skaiduloms tinkamai regeneruotis. Silpni raumenys yra pagrindinė kelio osteoartrito, dažniausios sąnarių ligos, kuria serga beveik 375 milijonai žmonių visame pasaulyje, priežastis.
Anksčiau ji buvo pagyvenusių žmonių liga, tačiau vieno tyrimo duomenimis, dabar daugiau nei pusė naujų atvejų yra diagnozuojama jaunesniems nei 55 metų žmonėms. Ko gero, kaltas yra išaugęs nutukimo paplitimas.
„Šlaunies raumenys yra labai svarbūs kelio sąnario stabilumui, o bet koks jų jėgos ar tonuso praradimas gali padidinti sąnariui tenkantį krūvį, ypač nutukusiems asmenims, kuriems per didelis kūno svoris šią naštą dar labiau padidina.
Esame nustatę tvirtą ryšį tarp raumenų jėgos, kokybės, funkcijos ir kelio osteoartrito išsivystymo“, – pasakojo Z. Akkaya.
Tačiau, panašu, kad nutukimas pažeidžia ir kitus raumenis.
„Tai sisteminis procesas, todėl jis pasireiškia ne tik šlaunyje. Galima pažvelgti į kitus raumenis – blauzdas, pečius, pilvą – ir jie atrodys panašiai“, – sakė „NYU Langone Health“ ligoninės Niujorke radiologė Miriam Bredella, kuri nedalyvavo tyrime.
Dėl riebalų infiltracijos sumažėjusi raumenų kokybė reiškia, kad raumenys nėra tokie stiprūs. Pamažu tai prisideda prie sveikatos problemų.
„Raumenų silpnumas lemia ilgesnę gydymo ligoninėje trukmę, – sakė M. Bredella. – Atlikome daug tyrimų su vėžiu sergančiais pacientais. Riebalų infiltracija padidina chirurginių komplikacijų ir naviko atsinaujinimo riziką.“
Ar kaltininkas yra perdirbtas maistas?
Naujame tyrime, kuris 2026 m. balandį paskelbtas žurnale „Radiology“, analizuojami 615 žmonių, dalyvavusių Osteoartrito iniciatyvoje – nacionaliniame tyrime, skirtame išsiaiškinti, kaip išvengti ir gydyti kelio osteoartritą, – MRT tyrimai. Nė vienas tyrimo dalyvis neturėjo kelio osteoartrito požymių.
Vidutiniškai dalyviai buvo 60 metų amžiaus, o jų KMI (kūno masės indeksas) buvo 27.
Skaičiuojant žmogaus KMI, kūno masė nuo 25 iki 29,9 reiškia antsvorį, nuo 30 iki 34,9 – nutukimą, nuo 35 iki 39,9 – 2 klasės nutukimą, o bet kokia vertė, didesnė nei 40, yra „sunkus“ arba 3 klasės nutukimas.
„Kuo daugiau itin perdirbtų maisto produktų žmogus vartojo, tuo daugiau riebalų turėjo šlaunų raumenyse, nepriklausomai nuo suvartojamų kalorijų kiekio“, – teigė tyrimo autoriai.
Kaip numesti riebalų, auginti raumenis ir apsaugoti sąnarius
Nesirinkite kamuoliuko sporto šakų su kamuoliu, tokių kaip krepšinis ar tenisas. Ekspertai nepataria didelio intensyvumo pratimų, nes jie gali pažeisti kelio sąnarį. Palankesni sveikatai yra mažo intensyvumo pratimai.
Lavinkite raumenis aplink kelį – keturgalvius šlaunies raumenis, pakinklius, sėdmenis ir blauzda. Pritūpimai prie sienos, užlipimai ant dėžės, kojų kėlimas stovint, vidinės šlaunies dalies kėlimas, blauzdų ir kulnų kėlimas – idealūs pratimai.
„Nustatėme, kad elipsinis treniruoklis yra labai naudingas, galbūt net naudingesnis nei kiti mažo intensyvumo pratimai. Ir, žinoma, labai naudingos yra jėgos treniruotės su svarmenimis“, – sakė tyrimui vadovavęs Thomasas Linkas.
Kalbant apie mitybą, geriausia valgyti patiekalus, kuriuos pasigaminate namuose patys nuo nulio.
„Raumenims reikia pakankamai baltymų, tačiau baltyminiai batonėliai nėra išeitis, – sakė M. Bredella. – Daugelis baltymų batonėlių turi daug cukraus ir nėra labai sveiki, priešingai nei reklamuojama etiketėje.“
Patarimai, kaip sumažinti perdirbto maisto kiekį mityboje:
1. Perskaitykite ir palyginkite produktų etiketes ir stenkitės rinktis mažiau perdirbtas alternatyvas. Pavyzdžiui, skoninį jogurtą į paprastą ir patys įsimaišykite natūralių vaisių bei uogų.
2. Valgykite daugiau visagrūdžių produktų, rinkitės daržoves, pupeles ir ankštinius augalus bei šviežius, šaldytus arba vandenyje konservuotus vaisius.
3. Saldinti gėrimai neturi jokios maistinės vertės. Vietoj jų rinkitės vandenį.
4. Kai renkatės valgyti ne namie, paremkite vietinį verslą, o ne eikite į greito maisto tinklų užkandines. Mažiau tikėtina, kad vietos verslininkų kavinėse ir restoranuose bus gaminamas itin perdirbtas maistas.
Parengta pagal CNN inf.
