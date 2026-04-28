VLK primena: kas ir nuo ko Lietuvoje gali skiepytis nemokamai

Šia proga Valstybinės ligonių kasos (VLK) specialistai pranešime žiniasklaidai primena, kokiomis vakcinomis ir kurie gyventojai Lietuvoje gali pasiskiepyti nemokamai.
Skiepai sumažina riziką susirgti ir padeda organizmui sukurti ilgalaikę apsaugą, todėl jie laikomi vienu didžiausių žmonijos medicinos pasiekimų bei viena ekonomiškai efektyviausių visuomenės sveikatos priemonių. „Skiepijimas padeda apsaugoti ne tik patį žmogų, bet ir jo artimuosius bei visą visuomenę, ypač tuos žmones, kurie dėl sveikatos būklės negali būti skiepijami. Todėl labai svarbu pasinaudoti valstybės teikiamomis galimybėmis ir laiku pasiskiepyti“, – sako VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, imunizacija kasmet padeda išvengti 3,5–5 milijonų mirčių nuo tokių ligų kaip difterija, stabligė, kokliušas, gripas ar tymai. Per pastaruosius 50 metų pasaulinės imunizacijos programos reikšmingai sumažino kūdikių mirtingumą ir išgelbėjo apie 154 milijonus gyvybių. Tai yra 6 gyvybės kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, penkis dešimtmečius.
Šiltėjant orams primena apie gamtoje tykantį pavojų: šiuo metu reikia būti ypač atsargiems
Lietuvoje didelė dalis vakcinų gyventojams yra kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vaikų sveikata saugoma itin plačiai – pagal Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių jie nemokamai skiepijami nuo 14 užkrečiamųjų ligų: tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, B tipo Haemophilus influenza infekcijos, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, pneumokokinės infekcijos, žmogaus papilomos viruso, rotaviruso ir B tipo meningokokinės infekcijos.
Be to, visi 2–7 metų vaikai nemokamai skiepijami nuo sezoninio gripo, o įkandus gyvūnui, vaikai gali būti skiepijami ir nuo pasiutligės. Taip pat jiems prieinama vakcinacija nuo COVID-19 ligos. Neišnešioti naujagimiai skiepijami imunoglobulinu nuo respiracinio sincitinio viruso.
Suaugusiesiems fondo lėšomis kompensuojami skiepai nuo sezoninio gripo, pneumokokinės infekcijos, COVID-19 ligos, stabligės, difterijos, tymų ir pasiutligės. Skiepai nuo gripo nemokamai skiriami vyresniems nei 65 metų gyventojams, lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, nėščiosioms, socialinės globos įstaigų gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams ir sveikatos mokslų studentams, kurių programos praktinė dalis vyksta gydymo įstaigose.
Nuo pneumokokinės infekcijos skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai ir vyresni nei 65 metų žmonės. Nuo erkinio encefalito vakcinuojami 50–60 metų gyventojai. Nuo stabligės ir difterijos skiepijami vyresni nei 25 metų žmonės, jie revakcinuojami kas 10 metų.
Nuo tymų gali būti skiepijami asmenys, turėję kontaktą su sergančiuoju, o nuo pasiutligės – nukentėję nuo gyvūnų įkandimų. Be to, nėščiosios gali būti skiepijamos kokliušo komponentą turinčia vakcina.
VLK primena, kad dėl fondo lėšomis kompensuojamų vakcinų gyventojai turėtų kreiptis į savo gydymo įstaigą, kurioje yra prisirašę.
