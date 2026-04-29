Apsauga nuo erkinio encefalito: gydytoja nėra mačiusi, kad būtų susirgęs pasiskiepijęs žmogus

Seniai regėtas sergamumo erkiniu encefalitu paūmėjimas fiksuotas pernai – dar neprasidėjus rudeniui, vien Kauno apskrityje buvo užsikrėtę kone tris kartus daugiau žmonių.
Nors balandį laikėsi šalti orai, erkės jau nubudusios.
„Jos visos alkanos, nubudusios po žiemos miego, ir joms gyvybiškai svarbu pasimaitinti“, – sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė.
Liga, kurią daugelis nuvertina: pasekmės gali būti visam gyvenimui
Erkės galima nepastebėti
Ypač klastingi šių gyvių įsisiurbimai vaikams.
„Erkės pats mėgstamiausias aukštis augalais yra iki metro nuo žemės paviršiaus, o vaikai yra kaip tik tokio ūgio. Todėl dažnu atveju erkės vaikams įsisiurbia į galvos sritį. Jeigu tai bus atvira vieta, tarkime, už ausų, kaklo sritis, erkę lengviau pastebėti, bet jeigu į plaukuotą dalį, tai galime pamatyti per vėlai“, – pasakojo M. Žygutienė.
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (VMKL) gydytoja Audra Juzėnienė primena, kad erkių gamtoje turi saugotis ne tik žmonės, jas perleisti šeimininkui gali ir augintiniai.
„Ir jiems reikalinga apsauga nuo erkių. su keturkoju grįžus iš pasivaikščiojimo vertėtų pasižiūrėti, ar jis neparsinešė erkės“, – patarė A. Juzėnienė.
Gydytoja išskiria dar vieną būdą užsikrėsti erkių pernešamomis ligomis: „Užsikrėsti galima per nevirintą karvės, ožkos pieną ir jų produktus.“
50–60 metų žmonėms – nemokami skiepai
Dažniausiai erkių pernešamos ligos yra erkinis encefalitas ir laimo liga. Nuo pastarosios skiepų nėra, tačiau jos išvengti kartais padeda greita reakcija.
„Prie laimo ligos yra labai efektyvi priemonė – laiku ištraukti erkę. Jeigu jai neleisime pabūti įsisiurbusiai parą, grįžę visą laiką pasitikrinsime ir pašalinsime ją, tai net jeigu ji buvo infekuota, turėjo laimo ligos sukėlėją, jo mums perduoti nespės“, – akcentavo M. Žygutienė.
O nuo erkinio encefalito galima pasiskiepyti. Gydytoja sako negirdėjusi apie tokius atvejus, kad susirgtų tinkamai pasiskiepijęs žmogus.
„Nepamirškime, kad praėjus 3–5 metams yra reikalingos papildomos dozės“, – priminė A. Juzėnienė.
Infekcija itin pavojinga vyresnio amžiaus gyventojams, todėl 50–60 metų žmonės jau skiepijami nemokamai. Pagal sergamumą erkiniu encefalitu Lietuva yra viena pirmaujančių Europoje.
