Griežtina tvarką gydymo įstaigose: priemokų iš pacientų reikalauti draudžiama, kontrolę perima VLK

„Nuo gegužės 1 d. įsigalioja Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimai ir kitų teisės aktų pakeitimai, kurie užtikrins pacientams paciento teisę ir konstitucinę teisę gauti medicininę pagalbą be priemokų, nemokamai“, – trečiadienį žurnalistams sakė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė.
„Taip, kaip įstatymų laikymasis yra prižiūrimas atitinkamų tarnybų (…), tokiu pačiu būdu bus prižiūrima ir kaip yra laikomasi šių įstatymo nuostatų. Be to, netrukus Vyriausybę pasieks papildomas įstatymų pakeitimų projektas, kuris įgalins VLK turėti daugiau galimybių prižiūrėti, kaip yra laikomasi įstatymo nuostatų (…). (Pagrindinis monitoringas – ELTA) atiteks VLK“, – kalbėjo M. Jakubauskienė.
Kaip numato praėjusių metų pabaigoje priimtas įstatymas, valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra viešosiose gydymo įstaigose turi būti teikiama nemokamai, už šias paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.
Tačiau dokumente yra ir tam tikrų išlygų – pavyzdžiui, dėl nemedicininių paslaugų, dėl pacientų pageidavimo gauti brangiau kainuojančią medicininę priemonę. Tokiais atvejais reikės sumokėti valstybės kompensuojamos ir brangiau kainuojančios priemonės kainų skirtumą. Brangesnę priemonę norintis gauti pacientas turės tai patvirtinti raštu.
Mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugas pageidaujantis gauti pacientas taip pat turės raštu patvirtinti, kad atsisako tokių valstybės apmokamų paslaugų ir pageidauja gauti mokamas.
Naujas reguliavimas įsigalioja nuo 2026 m. gegužės 1 d.