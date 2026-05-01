Kaip Darius pastebėjo vėžį – net medikų testas ligos „nepamatė“

Nors menkai žinoma, sėklidžių vėžys – dažniausia 18–41 m. amžiaus vyrų onkologinė liga, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Sėklidžių vėžys pavojingas dar ir todėl, kad jauname amžiuje žmogus nesitiki, kad gali ištikti onkologinė liga. Pasaulyje penkerių metų išgyvenamumas nuo šios ligos siekia net 98–99 procentus, o Lietuvoje šis rodiklis – 88 proc.
„Deja, Lietuvos vyrai dažnai delsia kreiptis į specialistus, ieško atsakymo internete, klausia DI, tariasi su bičiuliais. Dar blogiau, kai užsidaro savyje ir mano, kad praeis savaime. Praradus brangų laiką tiksliai diagnostikai ir laiku nepaskyrus gydymo, mes, onkologai, tampame kartais bejėgiai padėti žmogui“, – sako gydytojas urologas, Nacionalinio vėžio centro direktoriaus pavaduotojas medicinai dr. Marius Kinčius.
Užsičiuopęs sėklidėje gumbelį nedelsdamas kreipėsi į gydytoją
„Vieną dieną tiesiog užsičiuopiau sėklidėje gumbelį, nieko nejaučiau iki to momento. Dabar, kai mintimis grįžtu į laiką prieš tą lemtingą dieną, tai galiu pasakyti, kad gal šiek tiek jautresnė ta vieta būdavo“, – sako Darius.
Vyras ilgai nedelsė, kreipėsi į šeimos gydytoją, gavo siuntimą pas urologą. „Urologas. apžiūrėjo ir nusiuntė į trečio lygio gydymo įstaigą. Taip patekau į Nacionalinį vėžio centrą, kur buvo atlikta ir daugiau tyrimų. Nuo gimimo turiu tik vieną sėklidę. Ėmė biopsiją, vėžio žymenų testą darė, tačiau šis testas vėžio neparodė. Kaip paaiškėjo po atliktos chirurginės operacijos, mano sėklidžių vėžys ankstyvos stadijos – vėžio žymenų testas jos „nemato“.
Dabar vartoju pakaitinę hormonų terapiją, ją teks vartoti visą gyvenimą. Hormonai skiriami individualiai, kad būtų palaikomas man reikalingas testosterono lygis. Ramiai planuoju savo asmeninį gyvenimą.
Klausimas dėl gyvenimo kokybės? Čia jau nuo požiūrio priklauso. Yra pliusų, jeigu su humoru vertinsi – lytinių santykių metu nereikia apsauginių priemonių. Sperma užšaldyta – jeigu planuosime turėti vaikų, galima bus ją panaudoti. Tikiuosi išliks gyvybinga, nes prieš 10 metų, kai susirgau, buvau jaunas ir stiprus. Ideali estetinė pusė – įdėjus implantus, sėklides jaučiu kaip savo natūralias.
Ir dar norėčiau pasakyti, kad pas psichologą man eiti nereikėjo ir depresija negrėsė, nors, aišku, buvau išgąsdintas, buvo baisu girdėti apie ligą, diagnozę. Bet buvau jaunas, 23-ejų, ką tik pasinėręs į darbus ir apie nieką daugiau negalvojau.
Darbinė veikla atstojo ir reabilitaciją, kuri buvo pasiūlyta po gydymo. Žinoma, dabar kiekvienam vyrukui, susidūrusiam su sėklidžių vėžio diagnoze, patarčiau pagalvoti ir apie psichologo konsultaciją, ir apie reabilitacijos naudą“, – pasidalijo savo patirtimi Darius.
Sėklidžių vėžio simptomus galima supainioti su kitų ligų požymiais
Sėklidžių vėžiu Lietuvoje kasmet suserga apie 40–50 vyrų. „Dažniausiai vyrai į gydytojus urologus kreipiasi pajutę tokius simptomus: skausmą, apsičiuoptus ar matomus lytinių organų pakitimus, šlapinimosi sutrikimus, pakitusią šlapimo ar spermos spalvą.
Pajutę neįprastus kūno signalus ir nežinodami, ką jie reiškia, vyrai sunerimsta, požymiams nepraeinant – išsigąsta ir skuba pas gydytojus. Ir tai nėra blogai. Geriau pasirodyti ir sužinoti, kokia liga ar organo funkcijos sutrikimas. Sėklidžių vėžio simptomus neretai galima supainioti su kitomis neonkologinėmis sėklidžių ligomis“, – sako dr. M. Kinčius.
Pasak dr. M. Kinčiaus, sėklidžių vėžiui būdingi mazgeliai vienoje ar abiejose sėklidėse, sukietėjimai. „Galimas neskausmingas sėklidės padidėjimas. Jei vyras ar jo partnerė pastebėjo panašių simptomų, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją urologą. Įtarimams pasitvirtinus specialistas jus nusiųs pas onkologus ,“ – pasakoja dr. M. Kinčius.
Gydytojas urologas pabrėžė, jog šiuo metu Lietuvoje padidėjo sveikatos paslaugų prieinamumas. „Nustačius ar įtarus onkologinę ligą veikia „žaliojo“ koridoriaus principas, užtikrinantis labai greitą šių pacientų patekimą į onkologijos klasterio gydymo įstaigas“, – apie paslaugų prieinamumą kalba M. Kinčius.
Gydytojas urologas atkreipia dėmesį, kad po sėklidžių vėžio chirurginio gydymo netekus vienos ar abiejų sėklidžių, galima atstatyti estetinį vaizdą implantuojant sėklidžių protezus.
„Implantavus sėklidžių protezus vyrams garantuojamas konfidencialumas. Implantavimas atliekamas tiek vienmomentiškai, t.y. chirurginės operacijos metu šalinant sėklidę su naviku, implantuojamas ir protezas, tiek vėliau,“ – sako dr. M. Kinčius.
Sėklidžių savityra ir jaunimo švietimas
Gydytojas urologas pabrėžia, kad šiais laikais jauni vyrai turi anksti gauti informacijos apie galimas ligas jauname amžiuje, apie tai, kas yra normalu kūne, o kas – ne. „Sėklidžių savityrą prisikirčiau prie asmeninės higienos normos. Tai vienas iš paprastų būdų laiku pastebėti pokyčius sėklidėse. Kiekvienas vyras, kuris kartą per mėnesį ar du atlieka sėklidžių apčiuopą, tikėtina, nepražiūrės čiuopiamų pokyčių“, – sako gydytojas urologas.
Atlikti sėklidžių savityrą turėtų būti įprantama jau nuo pat paauglystės. Šią kelias minutes užtrunkančią procedūrą geriausiai atlikti tą pačią mėnesio dieną. Reguliariai atlikdamas sėklidžių savityrą, paauglys ar vyras žinos, kaip atrodo sveikos sėklidės ir galės nesunkiai pastebėti atsiradusius pokyčius.
„Geriausia savityrą atlikti iškart po vonios ar dušo, kai kapšelis nuo šilumos atsipalaidavęs. Abi sėklides rekomenduojama apčiuopti vienu metu, švelniai ridinėjant jas tarp nykščio ir kitų rankos pirštų – sveikų sėklidžių konsistencija standi, paviršius slidus, lygus.
Normalu, jei viena sėklidė šiek tiek didesnė už kitą ir guli šiek tiek žemiau nei kita. Pirmiausia užčiuopiamas sėklidės priedelis, kuris randasi sėklidės viršuje. Jis jaučiamas kaip pailga slidi kremzlė. Po to surandamas sėklinis virželis, kuris kyla aukštyn nuo sėklidės ir jaučiamas kaip standus, tolygus vamzdelis. Galiausiai užčiuopiama pati sėklidė, kuri yra vidutinio kietumo, lygiu paviršiumi, kiaušinio formos,“ – aiškina dr. M. Kinčius.
Taip ištiriamos abi sėklidės. „Jei suradote kokius nors pakitimus – mazgelius, sukietėjimus, sėklidės padidėjimą – arba jaučiate ką nors įtartina, būtinai kreipkitės į gydytoją urologą“, – sako dr. M. Kinčius.
