Vyrai masiškai didina savo varpas nauja procedūra

SWAG: injekcijos pasitikėjimui savimi
Metodika gavo SWAG pavadinimą. Jos autorius – žinomas plastikos chirurgas Davidas Shaferis. Pirminės intervencijos kaina svyruoja nuo 10 000 iki 20 000 dolerių.
Tačiau tuo išlaidos nesibaigia: norint išlaikyti pasiektą rezultatą, pacientams reikalingi reguliarūs palaikomieji seansai, kurie kainuoja maždaug pusę pradinės sumos.
Procesas ir laukiamas efektas
Pati procedūra pasižymi greičiu ir trunka apie 30 minučių. Trečdalis šio laiko skiriama vietinės anestezijos poveikiui, o likusias 20 minučių gydytojas leidžia preparatą po oda. Svarbu suprasti, kad užpildų injekcijos skirtos išskirtinai tik skersmens ir apimties didinimui, tuo tarpu organo ilgis dažniausiai nesikeičia.
Preparato sudėtis ir saugumo klausimai
Kaip užpildas naudojama hialurono rūgštis – medžiaga, gerai pažįstama kosmetologijos mėgėjams. D. Shaferis tikslina, kad naudoja tankiausią šios sudėties formą, kurią FDA (JAV Maisto ir vaistų administracija) iš pradžių patvirtino žandikaulio kontūrų modeliavimui.
Pasak chirurgo, per jo rankas jau praėjo daugiau nei 8000 patenkintų klientų. Jis pabrėžia, kad dauguma vyrų visada nori suteikti savo išvaizdai dinamikos, o jo užduotis – padaryti tai realistiškai ir saugiai.
Kita medalio pusė: medicininė rizika
Nepaisant tariamo paprastumo, procedūra susijusi su rimta rizika. Ekspertai įspėja apie kraujagyslių okliuzijos galimybę – būklę, kai tankus užpildas užblokuoja natūralią kraujotaką. Tai gali sukelti audinių pažeidimus, todėl itin svarbu, kad manipuliaciją atliktų patyręs specialistas, turintis po ranka priešnuodį – fermentą, galintį akimirksniu ištirpinti hialurono rūgštį kritinėje situacijoje.
Anatominiai apribojimai
SWAG metodas tinka toli gražu ne visiems. Pasak D. Shaferio, procedūra neefektyvi pacientams, turintiems mikropenį. Gydytojas naudoja metaforą: norint sukurti didelio masto paveikslą, būtina turėti pakankamai plačią drobę. Jei vietos saugiam užpildo paskirstymui nepakanka, procedūra tampa techniškai neįmanoma arba nepateisinamai pavojinga.
