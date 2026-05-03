12 lemiamų minučių: Kauno medikai atskleidė, kaip išgelbėjo gyvybę

„Situacijos, kurios priverčia greitai galvoti ir žaibiškai imtis veiksmų, yra mūsų varomoji jėga – tokios mintys pirmiausia šauna į galvą po budėjimo. Norisi visiems priminti, kad būtina žinoti pirmosios pagalbos veiksmus, nes nelaimės gali būti visai čia pat, kaip nutiko ir prieš keletą dienų. Kompanija pietavo, kai vienam dalyviui staiga pasidarė bloga – pradėjo trūkti oro, jis galbūt užspringo. Tokią informaciją gavome iš dispečerinės“, – pasakoja K. Kulikauskas.
„Šokome į GMP automobilį, švyturėliai, sirenos ir maždaug už 12 minučių atvykome pas pacientą. Pusamžis vyras jau buvo beprarandantis sąmonę, nebekosėjo, buvo neproduktyvūs pavieniai bandymai įkvėpti oro. O iš kompanijos žmonių niekas nežinojo, kaip elgtis ir ką daryti. Tik greitų veiksmų ir komandinio darbo dėka pavyko greitai atlaisvinti kvėpavimo takus, panaudojus specialias „Magil“ žnyples, laringoskopą, pašalinti svetimkūnį. Tada pacientas stipriai įkvėpė ir pradėjo kvėpuoti, po kelių minučių pradėjo kalbėti. Pacientas buvo saugiai transportuotas į skubios pagalbos skyrių tolimesniam gydymui“, – prisimena brigados vadovas paramedikas.
„Šioje situacijoje visa sėkmės istorija priklauso Karoliui, jis buvo be galo iniciatyvus ir profesionalus! Jo greitis, koordinuoti veiksmai man kėlė žavesį ir ramybę! Beliko tik vykdyti šio profesionalo nurodymus ir viskas vyko kaip skaitant algoritmą! Kada, Karolio dėka, užtikrinome kvėpavimo takus, beliko jungti deguonį bei švyturėlius ir spausti dideliu greičiu į Kauno klinikas. P.S. mūsų savanoris, taip pat nepasimetė ir puikiai asistavo Karoliui!“, – teigia M. Stašinskas.
Susiję straipsniai
„Situacija buvo įtempta, buvo kiek neramu, bet tai – normalu. Pacientas buvo užspringęs ir reikėjo greitai reaguoti. Man tai buvo rimta patirtis pradedant darbą GMP brigadoje. Supratau, kaip svarbu išlikti ramiam ir žinoti savo veiksmus teikiant pagalbą komandoje“, – prisimena savanoris paramedikas Eiviltas.
„Gera jausti, kad pavyko, o iki nelaimės buvo tik keletas minučių. Šį kartą suspėjom. Esame dėkingi mūsų svarbiai komandos daliai – dispečerėms, kurios iki GMP atvykimo visada palaiko ryšį su pagalbą kviečiančiais, duoda tikslias instrukcijas, ką daryti ir taip ženkliai padidina sėkmingo antro šanso gyventi tikimybę“, – rašoma GMP Kauno rajono teritorinis skyriaus įraše.
Greitoji medicinos pagalba (GMP)Greitoji pagalbaužspringo
Rodyti daugiau žymių