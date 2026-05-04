Medikams trūko kantrybė – nauji mokesčiai išgelbėtų žmonių gyvybes

Tokį raginimą išreiškė Europos kepenų tyrimų asociacijos ir medicinos žurnalo „The Lancet“ ekspertų komisija.
Pasak jų, Europos šalių valdžia galėtų užtikrinti, kad ant visų alkoholinių produktų būtų pateikti įspėjimai apie pavojų sveikatai. Taip pat prašoma kovoti su agresyvia greito maisto reklama, kuri nukreipta į nepilnamečius.
Pavyzdžiu esą turėtų tapti priemonės, kurios jau daug metų naudojamos kovoje su rūkymo paplitimu. Komisija teigia, kad valdžia turėtų „alkoholio ir nesveiko maisto apmokestinimą sulyginti su jų keliama ekonomine našta, įskaitant sveikatos priežiūros sistemų, teisėsaugos, teisingumo sistemos ir socialinių paslaugų išlaidas“.
„Sveikatos kodas". Metabolinis sindromas
Europoje kasmet nuo kepenų cirozės, kuri yra glaudžiai susijusi su alkoholiu, miršta 215 000 žmonių, o dar 69 400 – nuo kepenų vėžio. Ekspertų skaičiavimais, šios dvi ligos kartu sukelia 780 mirčių per dieną, tai sudaro apie 3 proc. visų netekčių Europoje.
Pasak komisijos, keturi pagrindiniai su kepenų būkle susijusių mirčių sukėlėjai yra alkoholis, nesveika mityba, nutukimas ir virusinis hepatitas. Medikai pabrėžia, kad pašalinus „elgesio rizikos veiksnius“, tokius kaip per didelis alkoholio vartojimas ir nesveika mityba, kepenų ligų paplitimas galėtų sumažėti perpus, taip pat sumažėtų širdies ligomis, diabetu ir vėžiu sergančių žmonių skaičius.
Jei komisijos raginimas smarkiai padidinti mokesčius alkoholiui su tikslu sumažinti jo suvartojimą bus įgyvendintas, alus, vynas ir spiritiniai gėrimai žymiai pabrangtų.
Prašo nedemonizuoti pramonės
Pastaraisiais metais Jungtinės Karalystės (JK) Alkoholio tyrimų instituto analitinė grupė ragino nustatyti daug didesnius mokesčius alkoholiui ir užtikrinti, kad „alkoholio akcizo tarifai būtų pagrįsti alkoholio daromos žalos visuomenei ekonominėmis sąnaudomis“.
Instituto išorės reikalų vadovas Jemas Robertsas gruodžio mėnesį teigė, kad norint pasiekti šį tikslą, alaus akcizas JK turėtų padidėti 68 proc., sidro – 227 proc., spiritinių gėrimų – 68 proc., o vyno – 34 proc.. Jis pripažino, kad kainų augimas „gali atrodyti absurdiškai didelis“.
Britų kepenų fondo generalinė direktorė Pamela Healy pritarė ekspertų prašymui didinti mokesčius. „Mums skubiai reikia politikos, kuri atspindėtų tikrąją žalą, kurią daro mūsų nesveika maisto ir alkoholio aplinka“, – sakė ji.
Tačiau Mattas Lambertas, alkoholio pramonės organizacijos „Portman Group“ generalinis direktorius, teigė, kad geriausias būdas kovoti su su alkoholiu susijusia žala yra skatinti saikingą ir atsakingą alkoholio vartojimą bei taikyti tikslines intervencijas tiems, kurie geria per daug, „užuot bausti saikingą daugumą ir tuo pačiu metu mažai ką daryti, kad padėtume tiems, kurie geria daugiausia“.
Jis pridūrė: „Mes įspėjame dėl impulsyvaus visos pramonės demonizavimo, kuri kartu su mumis bendradarbiauja, kad užtikrintų atsakingą alkoholio rinkodarą ir laikosi ženklinimo pagal mažos rizikos alkoholio vartojimo gaires, kurias savanoriškai priėmė didžioji dauguma pramonės atstovų.“
Parengta pagal „The Guardian“ inf.
kepenų ligoskepenų vėžyskepenų cirozė
