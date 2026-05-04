Širdies nepakankamumas gydomas ne tik vaistais: Klaipėdos medikai pristatė kitą būdą

„Europos kardiologų draugija gegužės mėnesį skelbia širdies nepakankamumo žinomumo mėnesiu, skatindama atkreipti dėmesį į šios ligos prevenciją, diagnozę ir gydymą. Šiemet norime akcentuoti, kad sveikatą stiprina ne tik medicininė priežiūra, bet ir kultūra“, – sako KUL gydytojas kardiologas, Vakarų Lietuvos kardiologų asociacijos vadovas Paulius Orda.
Širdies nepakankamumas dažniausiai yra kitų ligų, pažeidžiančių širdies ir kraujagyslių sistemą, pasekmė. Nors tai sudėtinga būklė, specialistai pabrėžia, kad ją galima koreguoti ne tik vaistais, bet ir aktyvia prevencija bei gyvenimo būdo korekcija.
Pasak gydytojo, moksliniai tyrimai patvirtina, kad kultūrinė patirtis daro teigiamą poveikį emocinei savijautai, mažina stresą ir lėtina širdies susitraukimų dažnį, o tai tiesiogiai prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos.
Todėl medikai kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius lankytis P. Domšaičio galerijoje bei Laikrodžių muziejuje, taip rinkti žingsnius bei laimėti prizus.
„Visą gegužės mėnesį kviečiame dalyvauti akcijoje, skatinančioje fizinį aktyvumą derinti su pažinimo džiaugsmu. Naujausi tyrimai rodo, kad širdies ligų prevencijai pakanka 7 tūkstančių žingsnių kasdien“, – sako vienas iš akcijos sumanytojų ir organizatorių P.Orda.
Nuo gegužės 6 dienos Laikrodžių muziejaus ir P. Domšaičio galerijos lankytojai, norintys dalyvauti akcijoje, gaus specialias knygeles, pagal kurias keliaus po šių muziejų erdves, ieškos eksponatų ir rinks antspaudus.
40 akcijos dalyvių bus apdovanoti specialiais prizais.
„Kviečiame visą gegužę derinti judėjimą su kultūra. Tai paprastas, bet veiksmingas būdas pasirūpinti savo širdimi ir kartu pagerinti gyvenimo kokybę“, – ragina P. Orda.
KUR? KADA?
Akcija „Menas – receptas širdžiai“ prasidės gegužės 5 dieną 15 val. P. Domšaičio galerijoje, kur apie meno įtaką sveikatai kalbės ir medikai, ir menotyrininkai.
