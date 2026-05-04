SveikataLigos ir gydymas

Širdies nepakankamumas gydomas ne tik vaistais: Klaipėdos medikai pristatė kitą būdą

2026 m. gegužės 4 d. 12:25
Klaipėdoje startuoja unikali akcija širdies nepakankamumo žinomumui didinti. Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) kartu su Vakarų Lietuvos kardiologų asociacija bei Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padaliniais uostamiestyje, šiemet kviečia į ligą pažvelgti kitaip – per meno ir judėjimo sintezę.
Daugiau nuotraukų (1)
„Europos kardiologų draugija gegužės mėnesį skelbia širdies nepakankamumo žinomumo mėnesiu, skatindama atkreipti dėmesį į šios ligos prevenciją, diagnozę ir gydymą. Šiemet norime akcentuoti, kad sveikatą stiprina ne tik medicininė priežiūra, bet ir kultūra“, – sako KUL gydytojas kardiologas, Vakarų Lietuvos kardiologų asociacijos vadovas Paulius Orda.
Širdies nepakankamumas dažniausiai yra kitų ligų, pažeidžiančių širdies ir kraujagyslių sistemą, pasekmė. Nors tai sudėtinga būklė, specialistai pabrėžia, kad ją galima koreguoti ne tik vaistais, bet ir aktyvia prevencija bei gyvenimo būdo korekcija.
Pasak gydytojo, moksliniai tyrimai patvirtina, kad kultūrinė patirtis daro teigiamą poveikį emocinei savijautai, mažina stresą ir lėtina širdies susitraukimų dažnį, o tai tiesiogiai prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos.

„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?

Todėl medikai kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius lankytis P. Domšaičio galerijoje bei Laikrodžių muziejuje, taip rinkti žingsnius bei laimėti prizus.
„Visą gegužės mėnesį kviečiame dalyvauti akcijoje, skatinančioje fizinį aktyvumą derinti su pažinimo džiaugsmu. Naujausi tyrimai rodo, kad širdies ligų prevencijai pakanka 7 tūkstančių žingsnių kasdien“, – sako vienas iš akcijos sumanytojų ir organizatorių P.Orda.
Susiję straipsniai
Netikėtas atradimas apie alų: turi stebėtinai didelį kiekį svarbaus vitamino

Netikėtas atradimas apie alų: turi stebėtinai didelį kiekį svarbaus vitamino

Tirpsta rankos ar silpsta raumenys? Neurologės prašo suklusti – štai ką išduoda „skruzdėlyčių bėgiojimas“

Tirpsta rankos ar silpsta raumenys? Neurologės prašo suklusti – štai ką išduoda „skruzdėlyčių bėgiojimas“

Rytinis pykinimas ir mėlynės ant kojų išdavė Sigitos ligą: diagnozė sukrėtė moterį

Rytinis pykinimas ir mėlynės ant kojų išdavė Sigitos ligą: diagnozė sukrėtė moterį

Akcija „Menas – receptas širdžiai“ prasidės gegužės 5 dieną atidarymo renginiu P. Domšaičio galerijoje, kur apie meno įtaką sveikatai kalbės ir medikai, ir menotyrininkai.
Nuo gegužės 6 dienos Laikrodžių muziejaus ir P. Domšaičio galerijos lankytojai, norintys dalyvauti akcijoje, gaus specialias knygeles, pagal kurias keliaus po šių muziejų erdves, ieškos eksponatų ir rinks antspaudus.
40 akcijos dalyvių bus apdovanoti specialiais prizais.
„Kviečiame visą gegužę derinti judėjimą su kultūra. Tai paprastas, bet veiksmingas būdas pasirūpinti savo širdimi ir kartu pagerinti gyvenimo kokybę“, – ragina P. Orda.
KUR? KADA?
Akcija „Menas – receptas širdžiai“ prasidės gegužės 5 dieną 15 val. P. Domšaičio galerijoje, kur apie meno įtaką sveikatai kalbės ir medikai, ir menotyrininkai.
VISA INFORMACIJA https://byt.lt/4ls2I
Širdies nepakankamumaskardiologaiSveikame kūne – sveika siela

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.